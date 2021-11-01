Посол Туркменистана в Бишкеке встретился с главой МИД Кыргызстана

29 октября 2021 года посол Туркменистана в Кыргызской Республике Шадурды Мередов встретился с Министром иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества. Отмечена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства и взаимодействия между Кыргызской Республикой и Туркменистаном в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает МИД Кыргызстана.

Кроме того, обсуждены вопросы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сферы транспорта и реализации инфраструктурных проектов, включая торговлю, инвестиции и поставки энергоресурсов.

В этом контексте отмечена необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Казакбаев проинформировал собеседника о ходе подготовки к Первому Экономическому форуму ЕС – Центральная Азия, запланированному 5 ноября 2021 г., и программе мероприятий, которые пройдут на полях форума.

Министр поздравил туркменского полпреда по случаю его назначения дуайеном дипломатического корпуса и заверил о готовности Министерства прилагать все усилия для поддержания эффективного диалога с главами дипломатических учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Бишкеке./// nCa, 1 ноября 2021 г.