Узбекистан поддерживает шаги Талибана по интеграции в региональное и международное сообщество – министр иностранных дел Камилов

Эльвира Кадырова

Новое правительство Афганистана в лице Талибана действительно желает быть интегрированным в региональное и широкое международное сообщество. Они готовы предпринять некоторые позитивные шаги — таково мнение министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, которое он озвучил в интервью российскому телеканалу «Россия24».

В начале октября глава узбекского МИДа посетил Кабул. Тогда стороны достигли договоренностей, сигнализирующие о том, что реализация важных региональных проектов – строительство линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» и железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» – будут продолжены.

Затем последовала встреча в узбекском приграничном Термезе с афганской делегацией во главе со вторым вице-премьером правительства талибов Абдул Салам Ханафи. «Договорились сотрудничать не только по вертикали – на уровне руководства страны, но и по горизонтали с тем, чтобы каждое министерство и ведомство координировали свои действия, причем, практически во всех сферах – безопасность на границе, экономические связи, торговля, оказание гуманитарной помощи, образование», – отметил Камилов.

Глава узбекской дипломатии указал на полное совпадение позиций Ташкента и Москвы на афганском векторе. Страны Московского формата по афганской проблеме едины в целом в одном – с талибами надо работать. «Очень хорошо в выступлении Сергея Лаврова [на заседании Московского формата] прозвучала мысль о том, что это реальность и от нее никуда не уйдешь, потому надо вместе работать на этом направлении. Других альтернатив нет. Одно дело иметь прямой контакт, пытаться влиять и поощрять, помогать. Другое дело, сидя на другом континенте, требовать создания инклюзивного правительства. Это разные вещи», – подчеркнул министр.

Глава МИД Узбекистана особенно позитивно отозвался о готовности талибов идти навстречу региональному и международному партнерства. «Естественно, после сорока лет войны и существования различных идеологий, изменения будут осуществляться с трудом. Тем не менее, они [Талибы] уже предпринимают некоторые шаги, которые мы поддерживаем, поощряем и будем вместе с ними работать в этом плане», – добавил он.

Камилов привел в пример ситуацию с решением гендерным вопросов и рассказал о том, как после поездки узбекской делегации в приграничную провинцию Балх, девочки на следующий день отправились в школу, затем тоже самое произошло и в других регионах.

Как заметил министр иностранных дел, Узбекистан, наладивший контакты с Талибаном еще в 90-е годы, никогда не прекращал так или иначе взаимодействовать с движением. «Из нашего опыта общения с афганцами и партнерами в мусульманском мире могу сказать, что решение многих важных вопросов на Востоке имеет свою специфическую сторону, в связи с чем существующие стандартные подходы не всегда являются продуктивными», – резюмировал он.

На недавней второй встрече стран-соседей Афганистана в Тегеране, Узбекистан выступил с предложением разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана, в целях недопущения международной изоляции этой страны. /// nCa, 1 ноября 2021 г.

С полным текстом интервью А.Камилова телеканалу «Россия24» можно ознакомиться здесь: https://mfa.uz/ru/press/news/2021/intervyu-ministra-inostrannyh-del-respubliki-uzbekistan-ahkamilova-telekanalu-rossiya-24—30711