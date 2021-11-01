Казахстан улучшает качество связующей трассы между Каспийским побережьем и транзитным коридором, ведущим в Туркменистан

Эльвира Кадырова

В Казахстане продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги «Курык-Жетыбай» – связующей трассы между Каспийским портом Курык и международным транзитным коридором «Астрахань-Атырау-Актау-граница республики Туркменистан». Об этом пишет казахстанское издание InAktau.kz.

Общая протяженность автодороги составляет 64 километра. Цель проекта состоит в том, чтобы улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги (увеличение максимальной нагрузки на ось с восьми тонн до 13 тонн), увеличить пропускную способность, сократить время движения в пути.

Отремонтированная дорога позволит значительно повысить транспортную безопасность. Запланированный к строительству путепровод через железную дорогу разделит автомобильные и железнодорожные транспортные потоки и обеспечит безопасность дорожного движения на опасном участке.

Расположенная вблизи база по доставке песка даст возможность своевременно обслуживать автомобильную дорогу в зимний период эксплуатации.

Завершение капитального ремонта намечено на конец 2023 года./// nCa, 1 ноября 2021 г.