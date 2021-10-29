НГТ 2021 – Выступление Дмитрия Шлапаченко, постоянного координатора ООН в Туркменистане

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Уважаемый председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые члены Группы, дамы и господа!

Позвольте мне начать с поздравления всех участников 26-й Международной конференции, Правительство и народ Туркменистана с 30-летием Независимости Туркменистана и успехами, которых Туркменистан добивается в своем развитии.

Я рад присоединиться и выступить на пленарном заседании, посвященном будущему энергетики.

Я считаю это обсуждение очень своевременным – как вы знаете, в прошлом месяце в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерес созвал диалог на высоком уровне по вопросам энергетики, а через четыре дня начнется 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Позвольте мне сказать, что большая часть населения мира все еще не имеет доступа к устойчивой энергии. Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН, более 760 миллионов человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к электричеству. Около 2,8 миллиарда человек не имеют доступа к экологически чистым средствам для приготовления пищи. Это означает, что почти треть населения мира, в основном женщины и дети, будут по-прежнему подвергаться вредному загрязнению воздуха в домашних условиях.

Позвольте мне процитировать его: «То, как мы производим и используем энергию, является главной причиной климатического кризиса. Выбросы от энергии составляют около 75% от общего объема выбросов парниковых газов. Итак, у нас есть двойная задача – положить конец энергетической бедности и ограничить изменение климата. И у нас есть ответ, который выполнит оба требования. Доступная, возобновляемая и устойчивая энергия для всех».

Энергия лежит в основе как Повестки дня до 2030 года, так и Парижского соглашения. Цель в области устойчивого развития 7 (ЦУР 7) представляет собой первую в истории универсальную цель в области энергетики, пять задач которой необходимо достичь к 2030 году. Энергия неразрывно связана с изменением климата и многими другими ЦУР, включая искоренение бедности, продовольственную безопасность, здоровье, образование, процветание, гендерное равенство, рабочие места, транспорт, океан, воду и санитарию, а также расширение прав и возможностей женщин и молодежи.

Энергия также может играть центральную роль в усилиях стран по восстановлению после кризиса COVID-19, делая их лучше, сильнее и устойчивее. Энергетические услуги необходимы для борьбы с пандемией COVID-19 -в том числе для электроснабжения медицинских учреждений и хранения лекарств в холодном состоянии, снабжения чистой водой для мытья рук и обеспечения коммуникационных услуг для связи людей, обмена информацией и содействия образованию во время социального дистанцирования.

Поскольку многие страны мира пытаются оправиться от социально-экономических последствий пандемии Covid-19, мы также наблюдаем сегодня резкий рост цен на энергоносители во многих регионах мира, особенно в Европе. Хотя это может быть и хорошо для стран и компаний-экспортеров энергии, это также может негативно сказаться на глобальных результатах, достигнутых за последний период в реализации ЦУР-7.

Текущая ситуация на энергетических рынках заставляет нас переосмыслить будущее энергетики и ее роль в содействии устойчивому развитию. Это также демонстрирует необходимость бесперебойного транзита энергии и ускоренного перехода к устойчивым источникам энергии.

Это соответствует «декарбонизации энергии с универсальным доступом», которую Глобальный отчет об устойчивом развитии (GSDR) 2019 определил как одну из отправных точек, которые предлагают наиболее многообещающие возможности для достижения преобразований в направлении устойчивого развития в необходимых масштабах и скорости.

Столь необходимая трансформация нашей энергетической системы переплетается с рядом серьезных проблем, с которыми сталкивается наше общество, включая глобальные последствия быстрой урбанизации, продовольственной безопасности, деградации земель, территориальных конфликтов, усугубляемых проблемами энергетической безопасности и прав детей и молодежи.

Все эти аспекты являются ключевыми элементами, которые необходимо решить, чтобы построить справедливое общество для будущих поколений.

Энергетическая революция, основанная на использовании возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, необходима не только для ускорения экономического прогресса и развития, но и для сокращения выбросов быстро нагревающие нашу планету. Сегодня на энергетический сектор, где преобладают ископаемые виды топлива, приходится 73% антропогенных выбросов парниковых газов.

В Докладе об устойчивом развитии за 2020 год подчеркивается, что наибольший рост использования возобновляемых источников энергии пришелся на сектор электроэнергетики, обусловленный быстрым распространением солнечной и ветровой энергии.

Хорошая новость заключается в том, что за последнее десятилетие затраты на производство энергии из возобновляемых источников резко упали благодаря постоянному совершенствованию технологий, экономии за счет масштаба, конкурентоспособным цепочкам поставок и улучшению опыта разработчиков.

Однако мощностей по производству возобновляемой энергии пока недостаточно для удовлетворения глобального спроса на энергию.

Для достижения цели по значительному увеличению доли возобновляемых источников энергии требуется ускорение использования современных возобновляемых источников энергии во всех секторах и увеличение инвестиций, в то время как страны по-прежнему полагаются на традиционные источники энергии.

По мере того, как правительства начинают определять путь выхода из кризиса COVID-19, сейчас мы должны обеспечить всем странам возможность стать участниками энергетического перехода, что даст возможность значительно улучшить благосостояние людей и планеты.

Прогресс должен быть значительно ускорен за счет перехода к парадигме системного уровня, которая предполагает большую приверженность и инновации и бросает вызов обычным способам, которыми исторически направлялись политика доступа к энергии и инвестиции.

Прогресс должен быть значительно ускорен за счет перехода к парадигме системного уровня, которая предполагает большую приверженность и новшества и бросает вызов обычным способам, которыми исторически направлялись политика доступа к энергии и инвестиции.

Проблема доступа к энергии сложна, многогранна и много-секторальная. Его нельзя решить разрозненными и частичными усилиями. Это требует смелого подхода на системном уровне. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным и современным энергетическим услугам к 2030 году может быть выполнено. От него зависят миллиарды людей, и неудача — это не вариант.

Уважаемые коллеги,

Мне приятно отметить активное участие Туркменистана в глобальных дискуссиях по вопросам энергетической безопасности, эффективности и диверсификации поставок, изменения климата, инноваций и инвестиций для достижения Целей устойчивого развития.

Я также высоко оцениваю усилия правительства Туркменистана по продвижению инициатив в области устойчивой энергетики на региональном и глобальном уровнях. В этом плане интересны призывы Президента Туркменистана к разработке стратегии ООН в отношении мер по развитию низкоуглеродной энергетики и созданию под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода как одного из приоритетных направлений в энергетике.

Хотя до всемирного использования альтернативных источников энергии еще предстоит пройти долгий путь, надежный транзит и поставки по-прежнему обеспечивают потенциально легкий и повсеместный доступ к энергии.

Я хотел бы отметить активную позицию Туркменистана по продвижению безопасного и надежного транзита энергии в рамках создания механизмов глобальной энергетической безопасности, о чем свидетельствуют две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2008 и 2013 годах, спонсором которых является Туркменистан. Туркменистан также способствует формированию Международной экспертной группы по разработке международно-правового механизма ООН, который обеспечит соблюдение общих принципов ведения бизнеса в мировом энергетическом пространстве.

С практической точки зрения, мега-проектная инициатива Туркменистана – газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия – является примером, который может поддержать выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о стабильном транзите энергии, а также обеспечить устойчивое развитие в странах, наряду с крупными инвестициями и возможностями трудоустройства для тысяч людей и местных сообществ, которых в противном случае могло бы и не быть.

Такие проекты, как ТАПИ, являются ярким примером неделимости и интегрированности глобального экономического развития, мира и безопасности, а также климатических программ. В этом отношении такие проекты, направленные на расширение доступа к энергии в регионе, можно рассматривать как вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года.

Они важны, потому что выходят за пределы национальных границ, национальных и региональных центров и, как ожидается, будут широко и справедливо распределять выгоды от развития.

Дорогие друзья!

Завершая свое выступление, позвольте мне еще раз подчеркнуть важность и своевременность Конференции и ее организаторов, и, в частности, Правительства Туркменистана, и пожелать всем участникам плодотворных дискуссий.

Благодарю за внимание./// nCa, 29 октября 2021 г.