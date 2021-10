В Тегеране состоялась вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана

Эльвира Кадырова

27 октября в столице Ирана состоялась вторая встреча министров иностранных дел стран, сопредельных с Афганистаном. В министериале приняли участие главы внешнеполитических ведомств Китая, России, Пакистана, Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.

Катастрофический выход американских войск из Афганистана и последующий приход к власти Талибана в Кабуле привели к изменениям в политическим, экономическом и социальном ландшафте всего региона.

Несмотря на то, что международное сообщество не спешит с признанием талибов, крупнейшие игроки международной политики выстраивают свои векторы партнерства с новыми властями Афганистана. В этих стратегиях прослеживается политический, экономический прагматизм и де-факто признание новой реалии в жизни афганского государства.

И как это очевидно на примере формата встреч соседей Афганистана, региональные игроки пытаются выработать действенный коллективный механизм с целью создания благоприятных внешних условий для того, чтобы афганский народ преодолел сложный переходный период.

Первая встреча стран, граничащих с Афганистаном, состоялась 8 сентября по инициативе Пакистана.

Третий диалог стороны договорились провести в Китае в 2022 году.

По итогам тегеранской встречи принято совместное заявление. (См.текст ниже на англ.языке)

Ниже приводятся обзоры заявлений участников встречи в Тегеране (на основе пресс-релизов МИД указанных стран и СМИ):

Китай: ожидания Пекина и мирового сообщества от Талибана

Министр иностранных дел КНР Ван И выступил перед участниками встречи посредством телеконференц-связи.

Примечательно, что накануне министерство встречи в Иране, глава МИД Китая встретился в Дохе

с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Муллой Абдулом Гани Барадаром и исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

После встречи Ван И сообщил репортерам о том, что стороны договорились создать механизм рабочего уровня.

По его словам, ожидания Пекина и всего мирового сообщества от талибана укладываются в четыре направления: во-первых, создание более открытой и инклюзивной политической структуры с участием всех этнических групп; во-вторых, проведение умеренной и осмотрительной внутренней и внешней политики, в том числе защита законных прав и интересов женщин и детей; в-третьих, разрыв контактов с террористическими силами, включая Исламское государство и Исламское движение Восточного Туркестана; в-четвертых, проведение мирной внешней политики, гармоничные отношения с другими странами, особенно соседними.

Наряду с этим, Китай решит выступает против всяческих угроз санкциями и вмешательства во внутренние дела. «Пока мы сохраняем терпение, продвигаемся шаг за шагом и активно взаимодействуем с временным правительством Афганистана и другими партиями и этническими группами, я верю, что афганские талибы смогут более четко понять, какие действия в большей степени соответствуют фундаментальным и долгосрочным интересам афганского народа, а также ожиданиям всех сторон, чтобы более плавно интегрироваться в международное сообщество», – пояснил Ван И.

«Мы будем продолжать прислушиваться к голосам и потребностям афганского народа и играть конструктивную роль в восстановлении стабильности и достижении развития в Афганистане в рамках наших возможностей», – заявил глава МИД Китая.

Он также призвал Соединенные Штаты и некоторые западные страны как можно скорее предпринять практические действия с целью оказания эффективного содействия в минимизации любого потенциального гуманитарного кризиса в Афганистане.

Пакистан: Как помочь Афганистану стать стабильным и экономическим устойчивым государством?

Министр иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмуд Куреши подчеркнул важность более всеобъемлющего подхода к временному правительству в Кабуле.

По словам Куреши, для обеспечения устойчивого мира и стабильности в Афганистане необходимо отразить в его политической структуре многоэтничность общества, обеспечить полной соблюдение прав всех афганцев, независимо от гендерной принадлежности.

«Крайне важно предотвратить возобновление конфликта и сорвать планы нарушителей как внутри Афганистана, так и за его пределами», – добавил он, призвав всех заинтересованные стороны не допустить повторения ошибок прошлого и проявить солидарность с афганским народом.

Особо выделил Куреши экономические аспекты обеспечения стабильности в Афганистане.

Засуха последних двух лет, высокий уровень инфляции, прекращение финансирование со стороны бывших доноров (финансовые вливания которых составляли до 70% афганского бюджета) ввергли страну в тяжелый экономический кризис, в результате которого более 90 % афганцев рискуют оказаться за чертой бедности в следующем году.

Многие страны вызвались оказать поддержку Афганистану. Но как заметил министр, «добрые намерения должны быть воплощены в практические действия».

По мнению Исламабада, экономический спад можно обратить вспять, предоставив Афганистану доступ к его замороженным активам и предприняв коллективные усилия. В противном случае, экономический коллапс будет сопряжен с нестабильностью, конфликтами и притоком беженцев в соседние страны.

Чем конкретно можно помочь Афганистану, чтобы страна встала на путь устойчивости, стабильности процветания. Пакистан предлагает следующее:

поощрять талибов к принятию следующих шагов;

призывать международное сообщество к оказанию активной гуманитарной помощи;

усилить взаимную координацию стран-соседей по содействию оказанию гуманитарной помощи для охвата максимального числа афганцев;

обеспечить более значимую экономическую деятельность, индивидуально и коллективно, для содействия процессу развития и созданию устойчивой афганской экономики;

обмениваться данными о COVID-19 в целях выработки общей политики в отношении пересечения границ;

разработать долгосрочную дорожную карту для продвижения повестки дня политического взаимодействия, экономической интеграции и региональной связанности;

изучить возможности налаживания плодотворного сотрудничества с ключевыми международными субъектами, которые могут поддержать усилия по восстановлению и экономическому развитию в Афганистане.

Иран предлагает усилить сотрудничество в области безопасности

(на основе сообщений иранского новостного агентства IRNA)

Кризис, который беспокоит всех нас сегодня, является наследием неуместного вмешательства репрессивных сил в нашем регионе, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиян на встрече стран-соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране.

В целях борьбы с организованной преступностью и терроризмом в Афганистане Тегеран предлагает создать механизм сотрудничества в сферах безопасности и разведки, а также выступает за ускорение обмена информацией и координации действий между странами региона, включая соседей Афганистана.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может выступить посредником между афганскими сторонами для достижения соглашения по политическому будущему этой страны.

Министр отметил, что “необходимо сформировать инклюзивное правительство [в Афганистане] с эффективным и стабильным участием всех этнических групп и конфессий”. “Мы ожидаем от соседних стран, что они используют все свое влияние на лидеров движения “Талбина” (и остальные стороны в Афганистане <…> для формирования правительства”, – сказал он.

Он подчеркнул, что Иран поддерживает формирование инклюзивного правительства в Афганистане, добавив: “Мы все должны помочь Афганистану выйти из нынешней ситуации”.

Глава внешнеполитического ведомства Иран назвал уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела других стран принципами внешней политики Исламской Республики.

Касаясь темы гуманитарной помощи афганскому народу, Амирабдоллахиян предложил активизировать соответствующую программу Организации экономического сотрудничества по Афганистану.

“Мы считаем, что в первую очередь все соседние страны и в то же время международное сообщество должны уделять особое внимание политической и гуманитарной ситуации, распространению терроризма, незаконному обороту наркотиков и уважению прав человека и женщин в нынешней ситуации в Афганистане”, заявил глава МИД ИРИ.

Россия: ответственность за восстановление Афганистана лежит на США и западных странах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров критически высказался в адрес США и стран запада, обвинив их в том, что Афганистан, где наблюдается разгул международных террористических группировок, неслыханное по объемам производство наркотиков и коррупция, служил лишь инструментом для реализации «узкокорыстных геополитических задач».

Лавров призвал соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО.

Между, тем Москва высоко оценивает цели талибов по стабилизации военно-политической обстановки в Афганистан, включение во временное правительство представителей национальных меньшинств и политических сил, а также усилия по возобновлению деятельности органов государственного власти, созданию регулярной армии, обеспечению безопасности иностранных посольств.

Однако, Россия считает, что выстроить нормальную политику, в частности в соседними странами Афганистан, сможет при условии решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, «окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне».

Глава российской дипломатии также выразил обеспокоенность по поводу возможного проникновения террористических и преступных элементов под видом беженцев в сопредельные страны.

Говоря о том, что социально-экономическое восстановление Афганистана потребует огромных финансовых затрат, Лавров подчеркнул, что ответственность лежит на тех, «кто довел страну до нынешнего состояния». Он напомнил о том, что страны Московского формата по Афганистану обратились к ООН с призов сыграть роль координатора в деле оказания финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам.

Лавров сообщил о том, что Россия в ближайшее время направит в Афганистан в качестве гуманитарный груз, состоящий из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

Туркменистан готов содействовать налаживанию мирного афганского диалога

(на основе пресс-релиза МИД Туркменистана и сообщения иранского агентства IRNA)

На встрече Туркменистан был представлен министром иностранных дел Р.Мередовым.

Туркменистан в очередной раз подтвердил готовность, как соседнего и нейтрального государства, содействовать налаживанию соответствующего диалога и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем Афганистана были представлены все этнические группы, и обеспечивать права и интересы всех жителей этой стране», – заявил Мередов.

Глава МИД Туркменистана указал на то, что нынешняя экономическая ситуация в Афганистане является неудовлетворительной, и текущие переговоры должны стать площадкой для принятия правильных решений для урегулирования проблем афганского народа.

Он отметил, что временное правительство Афганистана сталкивается с экономическими трудностями и проблемами борьбы с терроризмом.

«В этой связи важно принимать важные решения по восстановлению афганского общества и возвращению афганского народа к нормальной жизни, потому что улучшение ситуации в Афганистане приведет к улучшению ситуации во всем регион», подчеркнул Мередов.

Узбекистан против допущения международной изоляции Афганистана

(на основе пресс-релиза МИД Узбекистана)

В своем выступлении глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что сегодня в Афганистане сложилась совершенно новая реальность. Создано Временное правительство, которое обладает всей полнотой власти и стремится получить международное признание.

Констатировано, что в обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности, напрямую затрагивающим национальные интересы региональных стран, прежде всего, сопредельных государств.

Особо подчеркнуто, что на современном этапе необходимо разработать постконфликтную стратегию в отношении Афганистана, в целях недопущения международной изоляции этой страны.

Участники форума отметили ключевую значимость консолидации усилий международного сообщества в вопросе восстановления экономики Афганистана, оказания дружественному афганскому народу экстренной гуманитарной и иной помощи.

Joint Ministerial Statement of Meeting of Foreign Ministers of Afghanistan’s Neighboring Countries + Russia 27 October 2021 – Tehran

27 October 2021 – Tehran

The Foreign Ministers of the Neighboring Countries of Afghanistan, including Islamic Republic of Iran, People’s Republic of China, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Tajikistan, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan + the Russian Federation, held a meeting in Tehran on 27 October 2021.

The meeting was inaugurated by His Excellency Mohammad Mokhber, the Vice-president of the Islamic Republic of Iran who gave a comprehensive speech on Afghanistan situation. The video message by His Excellency Mr. Antonio Guterres the Secretary General of the United Nations was then screened in the opening.

Next, the honored foreign ministers gave their speeches on Afghanistan concerned matters. The meeting was then closed by approving the ministerial joint statement.

Following the talks and discussions in an atmosphere of confidence, multilateral understanding and constructive approach,

The Foreign Ministers:

Noting that situation in Afghanistan has changed fundamentally and stressing support for the national sovereignty, political independence, unity and territorial integrity of Afghanistan, and non-interference in its internal affairs;

Recalling the universally accepted principles of international law in particular the Afghan people’s right to decide on their own future independently, and respecting the aspiration of the Afghan people for realizing durable peace, hope to see an Afghanistan enjoying stability, development, prosperity and harmonious relations with its neighboring countries;

Expressing deep concern over complicated security, governance, socio-economic, humanitarian situation in Afghanistan;

Agreeing that countries primarily responsible for the difficulties in Afghanistan should earnestly deliver on their commitment, and provide Afghanistan with urgently needed economic, livelihood and humanitarian assistance to help realize a stable transition of the situation in Afghanistan;

Noting that an inclusive and broad-based political structure with the participation of all ethno-political groups is the only solution to Afghanistan issues;

Expressing the strong support of neighboring countries of Afghanistan to achieve peace, stability and national reconciliation in the country and encouraging all parties, including Taliban to continue political dialogue and consultations for the solution of the outstanding issues, and future development of the nation;

Emphasizing that international and regional organizations in particular the United Nations agencies and relevant members of the UN Security Council should abide by their responsibility for political settlement of Afghanistan issues, rendering support to Afghans to develop the socio-economic infrastructure and providing economic and humanitarian assistance;

Taking with great concern into consideration the deteriorating economic situation in Afghanistan and urging the international community to provide humanitarian assistance on urgent basis;

Condemning with strongest term the terrorist attacks in all shapes and forms including those against ethnic and religious groups particularly the recent terrorist attacks on mosques;

Declare the followings:

Support a durable and realistic settlement of differences through dialogue and negotiation among relevant parties for achieving national reconciliation, lasting political solution and formation of an inclusive government;

Call on the relevant Afghan parties to implement modest and prudent internal and external policies, return to the normal order of the society as soon as possible, realize the effective operation of government agencies, provide basic public services to people, take actions to improve people’s livelihood and protect the fundamental rights of ethnic groups, women and children in Afghanistan;

Take note the assurances and commitments of relevant responsible Afghan parties to the international community that the territory of Afghanistan will not pose any threats to the neighboring countries and will not be used by criminal, terrorist and separatist groups, and cut ties with all kinds of terrorist groups, strike and eliminate them in a decisive manner;

Call on the Afghan relevant parties to abide by their all undeniable responsibilities, take friendly approach toward neighboring countries and respect recognized universally accepted principles of international law and fundamental human rights and protect the safety and legitimate rights of foreign nationals and institutions in Afghanistan;

Encourage the relevant Afghan parties to confront various threats and challenges including terrorism, drug smuggling and human trafficking, crack down on organized crime and other criminal acts originating from Afghanistan and taking into consideration the terrorism threats and counter-terrorism effectiveness in Afghanistan, discuss through bilateral or multilateral channels the possibility of restarting counter-terrorism cooperation with Afghanistan in due course;

Call on the relevant parties of Afghanistan and the international community to address the root causes of refugees and forced displacement in Afghanistan to avoid any destabilizing activity that would deteriorate the situation and cooperate to bring a permanent solution for the protracted situation of Afghan refugees;

Call on the international community and donor countries to provide continued, adequate and proportionate financial support to the host countries of Afghan refugees, especially the Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan and other neighboring countries of Afghanistan;

Call on the international community to further provide Afghanistan with more urgent humanitarian assistance including food, medicines, winter utilities etc., to prevent humanitarian crisis and refugee wave in Afghanistan, and prevent new shock to neighboring countries and the international community;

Call on the international community to take concrete actions to provide Afghanistan with help against COVID-19, and curb the spreading of the virus;

Start the function of the mechanism of regular meetings of Special Envoys (representatives) for Afghanistan affairs as well as regular meetings of the representatives of Embassies in Kabul at an early date (as mentioned in the first round of foreign minister’s meeting joint statement) to jointly promote and hold consultations on details of relevant cooperation regularly for more concrete achievements;

Reiterate call on international community to remain positively engaged with Afghanistan and develop long term roadmap to advance the agenda of political engagement, economic integration and regional connectivity;

The Foreign Ministers appreciated the Islamic Republic of Iran for hosting the second round of the meeting and agreed to hold the third round in 2022 in China. /// nCa, 28 октября 2021 г.