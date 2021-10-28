Туркменгаз получит трубы от российского производителя

Эльвира Кадырова

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поставит туркменскому Государственному концерну «Туркменгаз» 15 000 тонн труб, сообщается в пресс-релизе компании.

Трубная продукция предназначена для проекта по строительству газотурбинной электростанции «Зергер», которая строится в Лепабском велаяте на востоке Туркменистана. Трубы будут обеспечивать транспортировку газа с действующих месторождений на территории страны на ГТЭС.

Согласно условиям контракта, Волжский трубный (ВТЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, входящие в ТМК, отгрузят партнерам трубы большого диаметра с внешним изоляционным покрытием высоких классов прочности.

«В рамках сотрудничества с Туркменистаном наши предприятия на протяжении многих лет успешно поставляют трубную продукцию компаниям топливно-энергетического и электроэнергетического секторов страны. Новый контракт на поставку высокотехнологичной продукции для «Туркменгаза» будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры Туркменистана и наращиванию его экспортного потенциала. Мы планируем полностью выполнить поставки в рамках контракта уже в 2021 году», — прокомментировал директор по продажам ТМК Денис Приходько.

Проект строительства электростанции «Зергер» осуществляется консорциумом компаний «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems» (Япония), а также «Rönesans Holding» (Турция). На ГТЭС будут установлены три газовые турбины японского производства общей проектной мощностью 432 МВт.

Станция призвана стать основным источником поставок электроэнергии из Туркменистана в соседний Афганистан./// nCa, 28 октября 2021 г.