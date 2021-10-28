Сегодня (27 октября) в Торгово-промышленной палате начала работу XXVI Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана–2021», организованная Государственными концернами «Türkmengaz», «Türkmennebit» и Государственной корпорацией «Türkmengeologiýa» в партнёрстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании «GaffneyCline».

Среди его участников – руководители правительственных структур, профильных минис­терств и ведомств, авторитетных организаций, а также представители зарубежных СМИ, аккредитованных в Туркменистане.

Представители свыше 100 компаний, крупных международных организаций и банков из более 30 государств присоединились по цифровой системе к дискуссиям форума.

На торжественной церемонии открытия форума «Нефть и газ Туркменистана–2021» собравшиеся с большим вниманием заслушали Обращение Президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленное к его участникам.

Пленарное заседание нынешней конференции было посвящено тенденциям и перспективам развития глобальной энергосистемы. Как отмечали представители туркменской стороны, международное сотрудничество в этой стратегической сфере рассматривается нашей страной как один из определяющих факторов всеобщего благополучия, прогресса и процветания. Стремясь поставить свой колоссальный ресурсный потенциал на службу всему человечеству, Туркменистан как одна из ведущих мировых энергетических держав последовательно вносит вклад в формирование новой архитектуры глобальной энергосистемы, предпринимает конкретные меры по её практическому воплощению в жизнь.

В числе важнейших шагов, реализуемых в этом направлении, – разработка проекта Программы развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021–2025 годы. Данный документ определяет ключевые векторы сотрудничест­ва со специализированными учреждениями ООН, Международным энергетическим агентством, Секретариатом Энергетической Хартии и другими профильными структурами.

Выступивший по онлайн-связи Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, пользуясь случаем, поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ со знаменательным юбилеем – 30-летием государственной независимости.

Как отмечалось, с момента обретения суверенитета благодаря стремительному росту экономики Туркменистан достиг высоких результатов, в чём немаловажную роль сыграла нефтегазовая промышленность, развитие партнёрских отношений с международными нефтегазовыми компаниями. Руководитель ОПЕК подтвердил стремление Организации стран-экспортеров нефти укреп­лять продуктивные отношения с Туркменистаном по ряду направлений, в частности, по обеспечению стабильности на международном нефтяном рынке.

В выступлениях зарубежных участников особый акцент был сделан на экологическом аспекте партнёрства в нефтегазовой сфере. Касаясь темы международного сотрудничества, констатировалось, что последние годы ознаменовали собой настоящий прорыв в развитии межгосударственных отношений, плодами которого стали важные совместные проекты.

Затем работа конференции продолжилась по тематическим сессиям. Первая из них на тему «Инвестиционные возможности нефтегазового сектора: обзор инвестиционных проектов на суше» включает такие актуальные для нашей страны вопросы, как геологоразведка в нефтегазовой промышленности, новые проекты по модернизации производственных мощностей ТКНПЗ, опыт и перспективы освоения месторождения «Галкыныш», последнее обновление его геологической модели, а также важность доступа к низко­углеродной энергии, будущее экспорта природного газа Туркменистана.

В докладах особое значение придавалось проводимым работам в рамках «Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года».

Важным шагом на пути реализации энергетической стратегии Туркменистана, укрепления сырьевой базы экспортных газопроводов стал ввод в промышленную эксплуатацию крупнейшего в мире газового месторождения «Галкыныш», с которого берёт начало транснациональный газопровод Туркменистан–Китай. По этой системе вот уже более одиннадцати лет осуществ­ляется экспорт туркменского природного газа в КНР.

Говоря об актуальных задачах, поставленных главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым на ближайшую перспективу, выступавшие подчёркивали, что, наряду с диверсификацией поставок энергоресурсов на мировые рынки, большое внимание уделяется увеличению объёмов добычи нефти, укреплению сырьевой базы отрасли за счёт поиска и разведки новых углеводородных месторождений, активизации работ по бурению и капитальному ремонту скважин, в том числе за счёт привлечения специализированных иностранных компаний и их капвложений.

В докладах отмечалось, что, являясь инициативным участником международных процессов, Туркменистан предлагает свой огромный потенциал для использования во всеобщих интересах, озвучивая своё видение устойчивых целей и возможности в их достижении. Стратегия, осуществляемая в данной сфере под руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова, подразумевает приоритетность высокотехнологичных отраслей, создание условий для развития «зелёной экономики» в качестве базового элемента функционирования всей инфраструктуры жизне­обеспечения государства.

В рамках нынешнего форума предусматривается подписание ряда документов. В частности, сегодня были подписаны Меморандум «О взаимопонимании по производству аммиака и метанола путём монетизации природного газа» между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «Haldor Topsoe A/S» (Королевство Дания); Контракт между Госкорпорацией «Türkmengeologiýa» и компанией «Yug-Neftegaz Private Limited» (Республика Сингапур) на проведение 3D и 2D исследований в восточной части Готурдепинского нефтегазового месторождения в Балканской зоне на западе Туркменистана и в районе Южного Буруна; Контракт на разработку и строительство третьей верфи по переработке нефти и нефтепродуктов на Прибрежном комплектовочно-погрузочном нефтезаводе Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов между ТКНПЗ и компанией «Petro Gas LLP» (Великобритания).

Завтра конференция продолжит свою работу. Участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов на таких тематических сессиях, как, «Инвестиционные возможности нефтегазового сектора: обзор инвестиционных проектов на суше и в туркменском секторе Каспийского моря», «Современные тенденции в финансировании инвестиционных проектов», «Природный газ и альтернативные источники энергии – ключ к переходу к низкоуглеродному будущему», «Современные достижения и ноу-хау в области исследований и разработок».

В ходе форума, проводимого в гибридном формате, предусмотрена прямая трансляция из выставочного павильона Туркменистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» (г. Дубай, ОАЭ), где одновременно с Ашхабадом проводится сессия на тему: «Природный газ и альтернативные источники энергии – ключевые ресурсы при переходе к низкоуглеродному будущему».

На полях форума намечены также встречи между представителями отечественного ТЭК и их зарубежными партнёрами для обсуждения направлений дальнейшего взаимодействия.

/// nCa, 28 октября 2021 г. (nCa – медиа-партнер НГТ 2021 – данный пост является сокращенной версией сообщения агентства TDH, опубликованного 27 октября, источник фотографий – ТDH и газета «Nebit-Gaz»)