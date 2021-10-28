Казахстан решительно движется к углеродной нейтральности

Казахстан полон решимости достичь углеродной нейтральности в обозримом будущем, что является жизненно важным шагом для достижения нескольких ЦУР.

Ниже приведены четыре статьи, опубликованные казахстанским информационным агентством КазИнформ 27 октября 2021 года. Информация иллюстрирует, в какой степени правительство намерено достичь углеродной нейтральности:

Минэкологии: $650 млрд необходимо инвестировать для достижения углеродной нейтральности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для достижения углеродной нейтральности необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд. долл. США. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расчеты показали, что для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд. долл. США», – сказал Сериккали Брекешев.

Министр также назвал сектора, требующие наибольший объем инвестиций за 40 лет – это производство электро- и теплоэнергии 305 млрд. долларов, транспорт в 167 млрд. долларов, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность 65 млрд. долларов, ЖКХ 57 млрд. долларов, сельское хозяйство 49 млрд. долларов.

«Вместе с этим, по оценкам модели инвестиций в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться, ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе. Например, уже сейчас Правительством ведется работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ. Одним из таких является инвестиционное сотрудничество с ОАЭ по реализации крупных проектов ВИЭ в Казахстане, направленных на сокращение выбросов СО2», – заключил Сериккали Брекешев.

Какие преобразования ожидаются в топливно-энергетическом комплексе РК 27 Октября 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованиям в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несомненно, реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованию в топливно-энергетическом комплексе. В 2017 году топливно-энергетическая корзина состояла из 54% угля, 24% нефти и 22% газа. Расчеты моделей показали, что к 2060 году доля ископаемых энергоресурсов в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 3,4 раза и составит 29%, а доля ВИЭ возрастет с текущих 3 до 70%», – сказал Сериккали Брекешев.

Министр также отметил, что в структуре конечного потребления энергоресурсов промышленность и здания потребляли 42% и 40% соответственно, на транспорт приходилось 14% потребленных энергоресурсов.

По расчетам, в 2060 году промышленный сектор будет потреблять 65% всех энергоресурсов. Потребление зданий сократится до 23%, энергопотребление транспорта снизится до 9%. «Согласно расчетам модели, к 2060 году выбросы составят около 76 млн тонн СО2», – резюмировал Сериккали Брекешев.

Выбросы предприятий будут улавливаться спецтехнологиями в Казахстане 27 Октября 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О Доктрине достижения углеродной нейтральности рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доктрина включает в себя 2 сценария: базовый и углеродная нейтральность. Базовый сценарий, это путь без мер по декарбонизации экономики. Согласно моделированию, базовый сценарий не позволит достичь прогнозных показателей роста экономики», – сказал Сериккали Брекешев.

По словам министра, это связано с влиянием 3-х внешних факторов. Первое, – это введение пограничного углеродного налога, как Европейским Союзом, так и другими крупными торговыми партнерами Республики. Вместе с тем, ожидаемое снижение цен на энергоресурсы по прогнозу Международного энергетического агентства и воздействие изменения климата на сельское хозяйство также окажут негативное влияние.

Сценарий углеродной нейтральности включает необходимые меры для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

«По нашим расчетам, это позволит сократить ожидаемый ущерб от упомянутых рисков более чем в 2 раза. Результаты моделирования показали, что к 2060 году Казахстан достигнет баланса нулевых выбросов в масштабах всей экономики. Большую часть выбросов удастся избежать, а оставшиеся выбросы будут улавливаться технологиями улавливания и хранения углерода, а также поглощены растительностью и почвой», – добавил Сериккали Брекешев.

Тарифы на энергию ВИЭ снизились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие перспективы развития солнечной и ветровой электроэнергетики у Казахстана и что делается для их развития, рассказали в министерствах энергетики и экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается перспектив, то у нас есть конкретные долгосрочные цели по развитию ВИЭ в нашей стране. Мы сегодня проводим с 2018 года открытые электронные аукционы по реализации проектов ВИЭ. Это дает очень большой эффект. За последние три года в результате проведенных аукционов тарифы на солнечную электроэнергию снизились на 64%, тарифы по ветру и гидро снизились порядка на 23%. Это хороший показатель», – сказал первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

По его словам, развитие конкурентной среды приводит непосредственно к снижению тарифов.

«Параллельно мы ведем работу по сотрудничеству с партнерами из ОАЭ. Это мировая практика, когда страны используют механизмы по конкурентным торгам, заключению стратегических соглашений. Так делается в ряде других стран. Это приводит к усилению конкуренции и снижению тарифов для наших потребителей», – отметил Мурат Журебеков.

Между тем, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил о том, что технологии возобновляемых источников энергии становятся доступнее.

«Понятно, что снижение тарифов приводит к конкуренции. Сами технологии ВИЭ относительно становятся дешевле. Если брать солнечную энергию, то за десятилетний период стоимость технологий упала практически в 9 раз. Поэтому основной приток инвестиций мы планируем после 2040 года. К 2040 году технологи будут снижаться. Технологии улавливания и сохранения углерода пока еще дорогие. Поэтому к этому периоду – через 10-15 лет, может быть, эти технологии действительно станут доступными. Мы уверенно смотрим, что к 2060 году часть выбросов будет уваливаться лесами, полями, часть – переходом на ВИЭ», – сказал Сериккали Брекешев.

/// nCa, 28 октября 2021 г (источник статей – агентство «КазИнформ»)