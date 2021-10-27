Производство двух видов материалов для облицовки каналов налажено усилиями ПРООН в Туркменистане

Шохрат Ниязмурадов, менеджер проекта ПРООН

Необходимость сокращения потерь воды по причине инфильтрации каналов и связанного с этим засоления земель характерна для всей страны, на всех уровнях системы управления водными ресурсами, от длинных распределительных линий до отдельных хозяйств. Но стоимость и усилия, необходимые для облицовки более 40 тыс. км подающих и дренажных каналов, поистине огромны.

Согласно второму компоненту совместного проекта ПРООН/ГЭФ «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления водным хозяйством в Туркменистане» который подразумевает расширение инвестирования в улучшение водохозяйственной инфраструктуры в целях сокращения потерь воды, экономии энергии и уменьшения деградации земель было решено сфокусироваться на демонстрации, тестировании с последующим внедрением производственных процессов необходимых для производства облицовочных материалов на основе местного сырья.

Наибольший потенциал для проекта в части получения быстрых, экономичных и масштабных результатов по облицовке канала приходится на отечественное производство, где имеются неиспользованные возможности для обновления материалов, увеличения производительности и повышения эффективности. Основной партнер проекта, Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана, в настоящее время управляет заводом в Безмеине, который производит в основном железобетонные трубы и плиты для каналов.

ПРООН и Государственный комитет водного хозяйства определили приоритетную область, в которой производство на заводе может быть эффективно расширено, перенаправлено и сделано более эффективным и рентабельным. Одним из вариантов облицовки, который был протестирован опытным путем, является облицовка канала мембраной из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 0,5 мм, защищенная слоем песка толщиной 5 см и слоем шестигранных бетонных плит. Необходимость промежуточного песчаного слоя заключается в защите мембраны от прокалывания шестиугольными плитами при монтаже. Достоинство этого варианта заключается в более низком потреблении сырья для производства мембраны из ПЭВП, и она может быть произведена в стране в краткие сроки.

На исследовательском участке 145 га оборудован демонстрационный участок канала в земляном русле, покрытый противофильтрационной облицовкой, состоящей из полиэтиленовой пленки и шестигранных бетонных плит.