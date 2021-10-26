Первый государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан – подписано 20 документов – завершено правовое оформление туркмено-казахстанских границ

Эльвира Кадырова

Сегодня, 25 октября, в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Переговоры прошли в узком составе и расширенном форматах. Затем стороны подписали пакет документов.

Переговоры в узком составе

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов казахско-туркменского стратегического партнерства, уделив особое внимание наращиванию политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты вопросы глобальной и региональной повестки дня, сообщает официальный веб-сайт Президента Казахстана.

«Что касается самого визита, то мы готовились к нему очень тщательно. Со мной находятся руководители ключевых ведомств Республики Казахстан. Мы рассчитываем на то, чтобы дать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими государствами», – заявил лидер Казахстана.

«Туркменский народ для нас – братский народ. Дружба между нашими народами уходит вглубь веков. У нас очень много общего, что связано и с наличием общей границы. У нас самые чистые намерения в отношении братского народа Туркменистана. Я лично занимаюсь вопросами развития стратегического партнерства, сотрудничества между нашими государствами и считаю, что это направление нашей внешней политики является приоритетным», – добавил он.

Токаев также отметил, что в ходе «визита будут подписаны очень важные документы, которые определят поле нашего сотрудничества. Мы, как и прежде, будем очень активно сотрудничать на международной арене. Казахстан с огромным уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, который в свое время был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН».

В свою очередь Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение государственному визиту Президента Казахстана, который, несомненно, придаст большой импульс братским и стратегическим двусторонним отношениям.

Бердымухамедов поблагодарил Токаева за личный вклад в укрепление сотрудничества между двумя народами.

Расширенный формат

После встречи в узком формате главы двух стран продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций.

Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.

«Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень», – сказал Токаев.

Президент Казахстана выразил решительную поддержку в адрес внешнеполитического курса и инициатив Туркменистана, направленных на дальнейшее укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии и на евразийском пространстве.

«Мы поддерживаем нейтральный статус Туркменистана, который был поддержан Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан недавно успешно провел Консультативную встречу лидеров стран региона в жемчужине Каспия – Авазе. Встреча была исключительно продуктивной и, безусловно, придала серьезный импульс взаимодействию всех стран Центральной Азии», – подчеркнул Президент Казахстана.

Кроме того, Глава Казахстана напомнил о том, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей.

«После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30 %. Естественно, это не предел наших возможностей», – сказал Токаев.

Казахстанский лидер отметил наличие большого потенциала двухстороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности.

Он поддержал предложение Президента Туркменистана о проведении в 2022 году Дней туркменского культуры в Казахстане.

Президент Токаев выразил готовность своей страны увеличить поставки целого ряда продукции по 60-ти товарным позициям на общую сумму более 130 млн долларов в Туркменистан. По его мнению, перспективным представляется увеличение поставок сельхозпродукции казахстанского производства, прежде всего муки и пшеницы, на взаимовыгодных условиях по рыночным ценам. Ранее Казахстан по договоренности с туркменской стороной начал экспорт пшеницы по приемлемой цене.

Президент Казахстана в завершение отметил, что все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи, являются наглядными примерами особого характера казахско-туркменских отношений, демонстрацией обоюдной приверженности духу добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Подписанные документы

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

– Совместное Заявление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова;

– Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море;

– Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы;

– Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны;

– Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном;

– Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством «Туркменавтоулаглары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии международных автомобильных перевозок;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о перевозке и транзите грузов и пассажиров;

– Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в социально-трудовой сфере;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области сельского хозяйства;

– Меморандум между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике о сотрудничестве;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры;

– Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

– Меморандум между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Агентством «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок;

– Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана;

– Меморандум о взаимопонимании между НАО «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули;

– Меморандум о взаимопонимании между НАО «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби» и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;

– Соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке инфокоммуникационных сетей электросвязи АО «Jusan Mobile» и КЭ «Туркментелеком» на границе Туркменистан/Республика Казахстан.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для представителей средств массовой информации.

Президент Казахстана в заявлении для прессы отметил, что, несмотря на сложную обстановку в мире, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Стороны констатировали значимость соглашений, которые знаменуют завершающий этап правового-оформления туркмено-казахстанских границ.

«Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают Договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также Межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политической значение», – подчеркнул Президент Токаев.

Первостепенное внимание на переговорах было уделено перспективам торгово-экономического сотрудничества. Главы государств договорились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров.

Глава государства указал на то, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы.

В целях более эффективной экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций.

Большие перспективы, по его словам, открывает взаимовыгодное партнерство в газовой отрасли. В частности, Казахстан готов существенно нарастить импорт туркменского газа.

В ходе обсуждения вопросов регионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных инициатив. Для реализации торгово-экономического потенциала Казахстан предложил ежегодно проводить межрегиональные форумы. В частности, на границе Мангистауской области и Балканского велаята предлагается создать Специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-транзитной сфере. В данном контексте, отмечена задача по выводу железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран на полную мощность. Была подчеркнута важность оптимизации тарифной политики и улучшения условий транспортировки для стимулирования роста объемов перевозок.

Отмечены возможности логистического партнерства между каспийскими портами Актау, Курык и Туркменбаши.

Токаев приветствовал инициативу туркменского лидера о строительстве моста через залив Гарабогаз для запуска автодороги в направлении Казахстана и заявил о готовности изучить возможности совместной реализации данного перспективного проекта.

По гуманитарному сектору, стороны высказались за проведение на встречной основе дней культуры и расширение молодежных контактов.

В программу переговоров также вошли вопросы региональной и глобальной повестки дня.

«Мы предметно обсудили ситуацию в Афганистане и отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия для укрепления стабильности и безопасности в этой многострадальной стране», – заявил Токаев.

Казахстанский лидер пригласил Президента Туркменистана посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Президент Казахстана награжден орденом «Битараплык»

Затем состоялась торжественная церемония награждения Президента Казахстана орденом «Битараплык». Высокую государственную награду ему вручил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Совместное заявление Президентов Туркменистана и Казахстана Гурбангулы Бердымухамедова и Касым-Жомарта Токаева

25 октября 2021 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершил первый государственный визит в Туркменистан по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Главы государств в традиционной атмосфере дружбы, полного взаимопонимания, открытости и доверия провели обстоятельные и плодотворные переговоры по всему комплексу туркмено-казахского стратегического партнёрства, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Признавая исключительную важность 30-летия Независимости двух государств, подчеркнули выдающийся вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства, глубоких культурно-духовных связях братских народов, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева,

Заявляя о твёрдой приверженности общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды,

Выражая убеждённость в том, что стабильный и доверительный характер отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан отвечает коренным интересам двух братских государств, а также служит ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии,

С удовлетворением отмечая поступательную динамику туркмено-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, подчеркивая особое значение Договора о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Казахстан от 18 апреля 2017 года,

Президенты заявляют о нижеследующем:

Главы государств подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление туркмено-казахских отношений на основе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, и выразили твёрдую решимость всемерно способствовать выводу двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия на благо и в интересах народов двух стран.

Отмечая значимость первого государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, который придал новый импульс всему комплексу межгосударственных отношений, Стороны выступили за дальнейшее развитие активного и конструктивного диалога на высшем, высоком и других уровнях.

Президенты подчеркнули важность подписанного в ходе визита Президента Республики Казахстан Договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, что позволит полностью завершить процесс делимитации Государственной границы между двумя странами.

Главы государств с удовлетворением отметили, что заключение Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской государственной границы послужит делу обеспечения стабильности на государственной границе, урегулированию пограничных вопросов в духе дружбы, взаимного уважения и доверия. Стороны будут и далее принимать меры для того, чтобы Государственная граница между Туркменистаном и Республикой Казахстан оставалась границей дружбы, добрососедства и сотрудничества двух братских стран и народов.

Исходя из общего стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, представляющих взаимный практический интерес, Президенты отметили наличие больших потенциальных возможностей для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Руководители подчеркнули необходимость дальнейшего усиления роли Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа, прежде всего в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.

Главы государств отметили актуальность развития производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, машиностроения, пищевой и лёгкой промышленности, транспорта и связи, осуществления совместных экономических проектов.

Президенты подтвердили важность дальнейшего наращивания объёмов взаимной торговли и расширения её номенклатуры путём вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стороны выступают за создание благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

Президенты подчеркнули значимость двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, обеспечивающего кратчайший и эффективный выход на внешние рынки. Отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали «Узень (Казахстан) – Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран)», считая этот маршрут приоритетным при осуществлении совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Туркменистана и Республики Казахстан.

Стороны и впредь будут продолжать поддерживать важные проекты в области транспорта, отвечающие интересам двух стран.

Президенты уделили отдельное внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими организациями, деятелями культуры и искусств, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями и средствами массовой информации. Была достигнута договорённость о существенной активизации сотрудничества в сфере науки и техники, спорта и туризма.

Стороны будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая духовно-нравственное воспитание молодого поколения, защиту прав и поддержки их талантов и стремлений в интересах общества. В этой связи заинтересованным министерствам и ведомствам было поручено организовать на взаимной основе Дни культуры и кино Туркменистана и Республики Казахстан в 2022 году.

Президенты Туркменистана и Республики Казахстан отметили близость или совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, подтвердили намерение активизировать взаимодействие на мировой арене.

Главы государств выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, включая Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в г. Алматы (ЦАРИКЦ), пост директора которого с 2022 года будет занимать представитель Туркменистана.

Стороны выразили единое мнение о необходимости повышения роли Организации Объединённых Наций и её институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире, а также объединения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру.

Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержке в рамках Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных и региональных организаций и форумов.

Обсудив вопросы каспийской тематики, Президенты отметили первостепенную роль прикаспийских государств в поддержании региональной безопасности и стабильности, продвижении экономического развития на Каспии. В этой связи отмечена необходимость регулярного проведения Саммитов глав прикаспийских государств, позволяющих придать импульс региональному сотрудничеству, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам и выработать совместные подходы к их решению.

Главы государств подчеркнули значимость проведения в Туркменистане Шестого Каспийского саммита, качественной проработки и согласования его содержательного наполнения. Выражена уверенность в том, что успешное проведение Саммита, который внесёт вклад в формирование современных правовых основ взаимоотношений на Каспийском море, будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Главы государств признали важность консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису.

Президенты согласились с необходимостью принятия согласованных мер, направленных на уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, деградации земель, увеличение площадей лесопосадок, снижение рисков стихийных бедствий, в том числе наводнений, селевых потоков, засух, а также обеспечение чистой питьевой водой и другие.

Отмечена важность проводимых работ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного Фонда спасения Арала с учётом интересов и участием всех государств Центральной Азии.

Главы государств подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона, и что от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона. В этой связи признана необходимость продолжения открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.

Главы государств поддержали дальнейшее взаимодействие в рамках Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии, служащих площадкой для рассмотрения важнейших вопросов регионального сотрудничества, способствующих формированию в регионе атмосферы дружбы, доверия, добрососедства и сотрудничества.

Президенты выступили за полноценную реализацию договорённостей, достигнутых в ходе состоявшихся Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии.

Руководители двух государств отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана 5 декабря 2015 года.

Президенты, подчеркнув, что политика постоянного нейтралитета, проводимая Туркменистаном, содействует укреплению международного мира и безопасности в регионе и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами мира, отметили важность практической реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.

Лидеры двух стран отметили, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН. В данном контексте была выражена поддержка разработке инициированного Туркменистаном проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

Президент Республики Казахстан приветствовал присоединение Туркменистана к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве государства-наблюдателя. Президент Туркменистана дал высокую оценку Председательству Республики Казахстан в СВМДА. Главы государств, отметив большой потенциал Совещания в качестве многосторонней платформы для укрепления диалога в Азии, выразили намерение продолжить активное взаимодействие в рамках СВМДА в целях укрепления доверия, мира и сотрудничества в регионе.

Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, главы государств выразили поддержку инициативе Туркменистана о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия – Каспийский регион», рассматривая эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.

Руководители двух стран выразили единое мнение о том, что одной из главных задач, стоящих перед двумя странами на современном этапе, является дальнейшая консолидация усилий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера и реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. Стороны с удовлетворением отметили, что Туркменистан и Республика Казахстан оказывают взаимную поддержку и проявляют солидарность в сложных условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Стороны отметили важность взаимодействия и наращивания кооперации между профильными структурами в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и фармацевтической продукции.

Президент Республики Казахстан выразил поддержку инициативе Президента Туркменистана об учреждении Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией, Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций, Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Отмечена актуальность и значимость инициативы Президента Республики Казахстан о создании Международного агентства по биологической безопасности (МАББ), направленной на принятие мер безопасности и контроля в области биологических и биотехнологических угроз, содействие использованию биологических разработок исключительно в мирных целях, и, тем самым, поддержание мира, обеспечение здоровья и благополучия населения планеты.

Президент Туркменистана выразил поддержку инициативам Республики Казахстан о создании в Алматы Центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, Международного агентства по биологической безопасности, сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, провозглашения Международного года мобилизации волонтеров в целях развития.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования и расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В этой связи главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, будут служить интересам братских народов Туркменистана и Республики Казахстан, всемерно способствовать росту их благосостояния.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил сердечную благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за оказанное гостеприимство, тёплый прием и радушие, и пригласил Президента Туркменистана посетить Республику Казахстан с государственным визитом в удобное для него время.

Президент Туркменистана с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

г. Ашхабад, 25 октября 2021 года

Другие мероприятия

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Мемориальный комплекс «Халк Хакыдасы» в Ашхабаде, где возложил венок к монументу «Бакы Шохрат» (Вечная слава) и побывал в музее «Ватан мукаддеслиги» (Святость родины).

Далее Глава Казахстана возложил цветы к Монументу Независимости Туркменистана и посадил саженец на аллее Почетных гостей.

/// nCa, 26 октября 2021 г. (источник фотографий – официальный вебсайт Президента Казахстана)