Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 16-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.50 лет со дня восстановления законного места нового Китая в ООН – годы мирного развития нашей страны на благо всего человечества. За эти 50 лет китайский народ, неуклонно руководствуясь духом усердной борьбы, определил направления развития в процессе глубоких изменений, вписал величественную эпопею в историю развития страны и человечества. За эти 50 лет китайский народ объединился с народами всех стран мира ради международной справедливости, внес огромный вклад в дело мира и развития на планете. За эти 50 лет китайский народ приложил неустанные усилия к защите авторитета и статуса ООН, претворяя в жизнь многосторонность и углубляя сотрудничество с организацией.

2.Убедительно призываем к развитию общих ценностей человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, которые должны служить маяком в построении прекрасного мира.

3.Верность выбранного пути развития в конечном счете нужно судить по тому, насколько он соответствует реалиям в стране и велению времени, насколько он эффективно способствует экономическому развитию, социальному прогрессу, улучшению благосостояния и общественной стабильности, насколько он способен заручиться поддержкой народов и продвигать человеческий прогресс.

4.Человечество – неделимое единое целое, Земной шар – наш общий дом. Никто не может в одиночку защититься. Важно жить в гармонии ради общего прекрасного будущего.

5.Создание сообщества единой судьбы человечества – это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех.

6.Развитие приобретает смысл и устойчивость только тогда, когда оно направляется и опирается на народ. Важно ставить народ во главу угла, добиваться более качественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития.

7.Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность. Формирование сообщества единой судьбы человечества было бы немыслимо без эффективно действующей ООН, без реформирования и развития системы глобального управления.

8.Все члены международного сообщества должны с уважением относиться к ООН и ее бережно охранять. Недопустимы избирательные подходы или использование трибуны ООН в угоду собственных интересов. Важно, чтобы ООН сыграла более активную роль в благородном деле мира и развития человечества.

9.Память о прошлом – это путь к будущему. Вступая в новую эпоху, Китай будет продолжать курс мирного развития и поддерживать мир во всем мире. Будем и дальше идти по пути реформ и открытости, вносить должный вклад в глобальное развитие. Будем придерживаться многостороннего подхода, выступать защитником миропорядка. Будем в духе солидарности и сотрудничества, предоставлять всему миру общественное благо.

10.Мы из разных уголков мира, переживаем общую единую судьбу. Призываю общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, прилагать неустанные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества!

/// nCa, 26 октября 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)