Брифинг Посольства Узбекистана в Ашхабаде по поводу предстоящих президентских выборов

19 октября в Посольстве Республики Узбекистан в Туркменистане состоялся брифинг, посвященный к предстоящим выборам президента Республики Узбекистан.

На мероприятии приняли участия главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в г.Ашхабаде, представители туркменской общественности и СМИ.

В ходе брифинга до сведения присутствующих доведена информация о ходе подготовки в Республике Узбекистан к выборам Президента, которые состоятся 24 октября 2021г.

Было подчеркнуто, что в свете демократических преобразований в Республике Узбекистан за последние 5 лет, руководством страны принято принципиальное решение провести выборы Президента Республики Узбекистан в атмосфере максимальной прозрачности и конкурентности в соответствии с передовыми демократическими нормами и принципами.

На выборах президента принимают участие 5 кандидатов, выдвинутых соответствующими политическими партиями. Им предоставлены равные условия для проведения предвыборной агитации и завоевания максимальной большого количества голосов.

Для обеспечения соответствия выборов демократическим нормам и стандартам в республику приглашена многочисленная миссия БДИПЧ ОБСЕ, а также 411 иностранных наблюдателей. Кроме того, для освещения выборов аккредитованы 233 корреспондента зарубежных СМИ.

В ходе подготовки и проведения выборов ЦИК Республики Узбекистан учитывает рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, в соответствии с которыми 19 октября первые в истории Узбекистана состоялись телевизионные дебаты представителей кандидатов на пост президента РУ.

Отдельное внимание уделяется вопросу предоставления всем гражданам Республики Узбекистан возможности воспользоваться своим избирательным правом, проголосовать на выборах президента и определить курс дальнейшего развития страны.

В целях создания максимально благоприятных условий для соотечественников, проживающих зарубежом, при дипломатических учреждениях РУ учреждены 54 избирательных участка.

Здесь созданы все условия для ознакомления с кандидатами и их предвыборными программами, получения исчерпывающей информации об избирательном процессе и принятия ответственного решения, которое будет играть определяющую роль в дальнейшем развитии страны.

В этом контексте в созданном при Посольстве Республике Узбекистан 42-м избирательном участке на сегодняшний день ведется активная работа с соотечественниками, проживающими в Туркменистане.

На ежедневной основе Посольство посещают граждане Узбекистана, которые интересуются политическими программами кандидатов и получают исчерпывающую информацию о процессе голосования.

Участникам брифинга была предоставлена возможность воочию ознакомиться с деятельностью 42 избирательного участка, который оформлен в соответствии с требования ЦИК РУ.

Они убедились в том, что здесь созданы все условия для тайного голосования в соответствующих кабинках и обеспечения невмешательства в итоги голосования.

Живой интерес у собравшихся вызвали баннеры и предвыборные программы кандидатов. Было отмечено, что программы всех кандидатов в Президенты РУ дают объективную оценку современному состоянию Узбекистана, жизни общества, открыто называют проблемы и ставят амбициозные задачи по достижению целей обеспечения устойчивого развития страны.

По мнению участников брифинга, отличительной чертой предвыборных программ является то, с какой политической платформы выступают кандидаты, в соответствии с которым делается акцент на необходимость преобразований в тех или иных аспектах общественно-политической и социально-экономической жизни Узбекистана.

В целях организации участия на выборах президента РУ максимально большого количества соотечественников, Посольством на страницах центральной правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан опубликовано объявление о проведении выборов президента Республики Узбекистан в Туркменистане на 42 избирательном участке при дипмиссии нашей страны в г.Ашхабаде».

Участники мероприятия были также проинформированы о том, что в период с 14 по 20 октября в отдельных дипломатических миссиях Республики Узбекистан было организовано досрочное голосование для граждан, которые по тем или иным причинам не могут голосовать 24 октября 2021г. по месту регистрации.

/// nCa, 20 October 2021 (in cooperation with Embassy of Uzbekistan in Turkmenistan)

Некоторые фотографии с брифинга: