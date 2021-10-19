КОМПАНИЯ «ПЕТРОНАС» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАРАГОЛ-ДЕНИЗ

Ашхабад, Туркменистан, 19 октября 2021 г. – компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» («ПЧ(Т)СБ») достигла важной вехи, когда 5 августа 2021 года началась добыча нефти на месторождении Гарагол Дениз Западный (ГДЗ). Месторождение ГДЗ расположено на Блоке 1, туркменского сектора Каспийского моря.

Добытая нефть в объеме 6000 баррелей в сутки с автономной буровой платформы Гарагол-Дениз (БПГД-A), была впоследствии поставлена на Завод по подготовке газа и Наземный газовый терминал компании «ПЧ(Т)СБ» (ЗПГ и НГТ) 15 августа 2021 года.

Главный исполнительный директор компании «ПЧ(Т)СБ» Хазли Шам Кассим сказал: «В этом году компания «ПЧ(Т)СБ» отмечает свое 25-летие в Туркменистане, и начало добычи нефти с месторождения ГДЗ демонстрирует нашу приверженность развитию нефтегазового сектора Туркменистана. Кроме того, добыча началась на 54 дня раньше запланированного срока и было достигнуто 1,3 миллиона безопасных человеко-часов без травм с временной потерей трудоспособности.

«Этот успех был достигнут благодаря самоотверженности команды проекта и поддержке со стороны Государственного концерна «Туркменгаз», генерального подрядчика – компании «ILK Insaat Taahut San. Ve Tic. A.S» и всех соответствующих государственных органов. Мы надеемся на укрепление наших отношений и сотрудничества с Правительством Туркменистана в целях обеспечения страны чистыми, безопасными и надежными энергоресурсами.»

Компания «ПЧ(Т)СБ» работает в Туркменистане с 1996 года и является оператором Блока 1 со 100% долей участия. Компания «ПЧ(Т)СБ» продолжает разработку месторождения ГДЗ как часть залежей нефти и природного газа на Контрактной территории Блок 1 в рамках Договора о разделе продукции, подписанного с Правительством Туркменистана в 1996 году.

/// Отдел по управлению взаимоотношениями с заинтересованными сторонами и администрированию Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд»