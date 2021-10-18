15 октября в онлайн-формате состоялось заседание Совета глав государств СНГ

15 октября 2021 года под председательством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи.

В заседании участвовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Рассмотрено 11 вопросов, регламентирующих сотрудничество в различных сферах.

Главы государств обменялись мнениями о взаимодействии в формате Содружества, приняли решение о председательстве в СНГ в 2022 году – оно перейдет к Казахстану.

Главы государств приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества. В этом документе подводятся итоги деятельности Содружества, дается оценка его роли в становлении и укреплении государственности каждого из членов Организации, сохранении и развитии экономических, гуманитарных и культурно-исторических связей, которые базируются на общности интересов и общей истории.

Кроме того, участники Совета приняли еще несколько важных заявлений. Среди них – Заявление о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности. В документе отмечается важное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из опор международной архитектуры безопасности.

Еще одно принятое главами государств СНГ Заявление – о развитии сотрудничества в области миграции. В Заявлении, в частности, главы государств СНГ выступают за совместное принятие мер по разрушению негативных стереотипов о мигрантах и недопустимость провоцирования конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе. Выражается готовность к разработке, внедрению и активному использованию национальных и международных цифровых платформ для оптимизации процессов оформления въезда, пребывания и трудоустройства мигрантов в государствах – участниках СНГ.

На заседании Совета глав государств СНГ подписано Соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств – участников Содружества. Предполагается, что появление этого органа повысит эффективность обмена опытом между государствами по вопросам судопроизводства, а также будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия. В компетенции Совета будет определение приоритетных направлений и форм взаимодействия судебных органов, содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, координация взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, организация подготовки и повышения квалификации судей и работников судов.

На заседании главы государств СНГ определили Культурную столицу Содружества 2023 года. Ею станет молдавский город Комрат.

Кроме того, главы государств СНГ приняли решение о назначении Евгения Сысоева на должность руководителя Антитеррористического центра

государств – участников Содружества Независимых Государств. Сейчас он является начальником Академии ФСБ России. К исполнению своих обязанностей в СНГ Евгений Сысоев приступит с 1 января 2022 года.

На заседании Совета главы государств заключили Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Подписание Договора поспособствует укреплению международного сотрудничества и расширению взаимной помощи в этой сфере, а также решению вопроса лишения преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений.

Следующее заседание Совета глав государств намечено провести в октябре 2022 года в Нур-Султане./// СНГ, 15 октября

Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств

(15 октября 2021 г.)

Уважаемые главы государств!

Прежде всего позвольте выразить признательность руководству Республики Беларусь за организацию нынешнего заседания.

Совместные мероприятия в рамках СНГ в нынешнем году так или иначе проходят под знаком большого юбилея Содружества – 30-летия со дня его образования.

Конечно, эта дата придаёт особый смысл всей нашей работе сегодня, требуя соизмерять её с накопленным за это время опытом и одновременно с перспективами СНГ на предстоящие годы.

В целом считаю нужным подчеркнуть, что, несмотря на известные сложности, деятельность СНГ осуществляется последовательно, в соответствии с уставными положениями и заранее утверждёнными графиками и планами.

В предстоящие годы первостепенной задачей, на наш взгляд, является наращивание экономического взаимодействия, использование совокупного промышленного, ресурсного, технологического потенциала Содружества с целью достижения устойчивых позиций в глобальных процессах. Принятая Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года чётко определяет направления сотрудничества.

Сегодня задача состоит в том, чтобы наполнить этот документ реальным содержанием, конкретными делами. Среди приоритетов в Стратегии выделены такие направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии.

Это те сектора, в которых мы можем успешно конкурировать на международных рынках, предлагать потенциальным партнёрам выгодные условия. В этом контексте подчёркиваем важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирования в наши проекты сопредельных стран, соседних регионов. В первую очередь это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций.

Считаем, что решающим фактором успешного сотрудничества в этих сферах является деятельное участие стран Содружества в создании устойчивых транспортно-транзитных коридоров по линиям Север–Юг и Восток–Запад.

На различных международных форумах с участием наших стран, на предыдущих Саммитах СНГ Туркменистан выдвинул ряд важных инициатив по формированию транспортно-логистических хабов в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна с выходом на европейский вектор Содру­жества. Они нашли понимание и поддержку со стороны всех государств СНГ, и сегодня необходимо придать этим планам должные импульс и конкретику.

Уважаемые коллеги!

В апреле 2022 года мы планируем проведение в Туркменистане Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Для большинства государств СНГ это актуальная тема. Рассчитываем на участие в ней коллег по Содружеству и обстоятельное практическое обсуждение перспектив сотрудничества.

Среди важнейших направлений нашего взаимодействия Туркменистан выделяет совместную защиту сложившейся архитектуры глобальной безопасности, отстаивание норм международного права и Устава ООН.

Сейчас эта задача актуальна как никогда ранее. От её решения зависит ход грядущих процессов в мире, степень риска возникновения конфликтных ситуаций. В этих условиях страны СНГ, используя свои политико-дипломатические возможности, призваны выступать с консолидированных и принципиальных позиций в ООН, других авторитетных международных и региональных структурах.

Необходимо вернуть в мировую политику уважение к праву, культуру диалога, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами.

Уважаемые главы государств!

Как известно, нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Будучи инициатором этого решения, Туркменистан провёл большую международную работу в целях укрепления культуры мира и уважительного диалога, устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия в межгосударственных отношениях. Завершая мероприятия в рамках Года мира и доверия, Туркменистан планирует созвать в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития».

Приглашаем страны Содружества к учас­тию в этом мероприятии.

Видим хорошие перспективы взаимодействия стран СНГ и по ряду других тем международной повестки. Это такие актуальные задачи, как обеспечение глобальной и региональной безопасности, достижение Целей устойчивого развития. По этим направлениям также считаем целесообразным усилить координацию действий в ООН и на специализированных международных форумах.

Разумеется, в создавшихся условиях одним из актуальных направлений совместной деятельности стран Содружества является противодействие коронавирусной пандемии и минимизация её социально-экономических последствий.

Считаем, что нашим государствам необходимо наладить более эффективные механизмы взаимодействия по линии научной дипломатии, медицинских сообществ для выработки общих подходов и методик. Хотел бы в этой связи привлечь внимание к инициативам Туркменистана, заявленным на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Их главное содержание состоит в создании новых многосторонних механизмов, нацеленных на изучение природы происхождения коронавирусов нового типа, исследование форм проявления заболеваний, вызываемых ими, разработку и внедрение новых форм лечения и профилактики инфекционных болезней.

Призываем поддержать эти предложения и принять участие в их продвижении на площадке ООН.

Культурно-гуманитарная сфера остаётся прочной и надёжной скрепой государств и народов СНГ.

С удовлетворением отмечаем, что в этом направлении много сделано и делается, сотрудничество развивается последовательно, охватывает новые области. Самое главное, что оно пользуется полной поддержкой со стороны народов наших стран. Твёрдо нацелены на сохранение и закрепление налаженных связей, их обогащение новыми формами.

Уважаемые главы государств!

Туркменистан всецело готов к продолжению тесного взаимодействия в рамках СНГ.

Сегодня Содружество доказывает свою жизнеспособность, умение ответственно справляться с вызовами и угрозами, служит важным инструментом межгосударственного диалога. Видим в этом ключевое условие для дальнейшей совместной работы.

Заканчивая своё выступление, хочу пожелать успехов Республике Казахстан в осуществлении председательства в Содружестве в следующем году.

Я также адресую слова благодарности руководителю Исполнительного комитета – Исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за эффективную координацию нашей работы и вклад в успешное проведение нынешнего заседания./// nCa, 18 октября 2021 г. (источники информации – официальный сайт исполнительного секретариата СНГ и TDH, 15 октября)