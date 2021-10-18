Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 15-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

Серьезные изменения, невиданные за столетие, усугубляемые пандемией, случающейся раз в столетие, создают серьезные проблемы для глобальных усилий по развитию экономики и улучшению жизни людей. Крайне важно, чтобы мы следовали преобладающей тенденции мирового развития, продвигали глобальное транспортное сотрудничество и написали новую главу, посвященную связности инфраструктуры, беспрепятственным потокам торговли и инвестиций и взаимодействию между цивилизациями.

Транспорт является артерией экономики и связующим звеном между цивилизациями. Обзор истории показывает, что транспорт в виде караванов верблюдов и парусных лодок на древнем Шелковом пути, судов, преодолевающих волны в Эпоху исследований, и перекрестных транспортных сетей в современную эпоху способствовал экономической интеграции и обмену между людьми и превратил мир в сплоченное глобальное сообщество.

Мы должны использовать стимулирующую роль транспорта и увеличить соответствующий вклад в бедных регионах, чтобы местная экономика и жизнь людей могли улучшиться в результате улучшения дорог. Мы должны укреплять сотрудничество Север – Юг и Юг- Юг и расширять поддержку развития транспортной инфраструктуры в наименее развитых странах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, в целях достижения общего процветания.

Нам необходимо поддерживать общее развитие и поощрять справедливость и инклюзивность. Только когда страны развиваются вместе, может быть истинное развитие; только когда страны процветают вместе, может быть истинное процветание.

Нам необходимо поддерживать открытое взаимодействие и расширять возможности взаимосвязанности. Большая река полна, когда ее притоки наполнены водой; а притоки должны быть сухими, когда в большой реке нет воды. Только при условии открытости, инклюзивности и взаимосвязанности страны могут подкреплять усилия друг друга и достигать взаимовыгодных результатов.

Нам необходимо придерживаться инновационного подхода и создавать больше стимулов для развития. Наш мир переживает новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации. Цифровая экономика, искусственный интеллект и другие новые технологии и новые формы бизнеса стали мощной технологической основой экономического и социального развития.

Мы должны поддерживать сохранение окружающей среды в качестве приоритета и стремиться к экологически чистому и низкоуглеродному развитию. Единственным надежным способом достижения устойчивого развития является создание экономической системы для экологически чистого и низкоуглеродного развития и содействие переходу к “зеленым” технологиям во всех аспектах экономического и социального развития.

Нам необходимо поддерживать многосторонность и совершенствовать глобальное управление. Мы живем в мире, где будущее и судьба стран тесно связаны, а их интересы переплетены, как никогда прежде. Нам необходимо следовать концепции глобального управления, предусматривающей широкие консультации, совместный вклад и общие выгоды, объединять мудрость и силу всех и мобилизовывать ресурсы всего мира для решения глобальных проблем и содействия глобальному развитию.