Больше, чем просто транспортировка: в новом докладе ООН подчеркивается, как торговля может сыграть ключевую роль в решении проблемы изменения климата

В новом докладе Организации Объединенных Наций подчеркивается настоятельная необходимость для экономик Азиатско-Тихоокеанского региона сократить выбросы парниковых газов (ПГ), в том числе для поддержания их конкурентоспособности в торговле, поскольку налоги на выбросы углерода на границах становятся все более вероятными.

«Поскольку ключевые торговые партнеры рассматривают возможность введения пограничных налогов на углерод, существуют серьезные опасения по поводу последствий для развивающихся стран, поскольку многие экономики региона рискуют быть вытесненными с ключевых рынков», – сказала Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. Она добавила, что внедрение пакетов мер по восстановлению COVID-19 может предоставить возможности для инвестирования в низкоуглеродные технологии и секторы; возможности, которые нельзя упускать, учитывая неотложность действий.

Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в абсолютном выражении. Тем не менее, Отчет о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год (APTIR) раскрывает значительные возможности для всех экономик региона, чтобы сделать их торговлю и инвестиции более рациональными с точки зрения климата.

Барьеры в торговле экологическими товарами более распространены, чем барьеры в торговле углеродоемкими ископаемыми видами топлива. Расточительные и регрессивные субсидии на ископаемое топливо также продолжают способствовать увеличению объемов выбросов парниковых газов в регионе. Согласно докладу, их своевременная отмена и замена более целенаправленной политикой поддержки могли бы обеспечить столь необходимое финансирование социальной и экологической политики, помимо сокращения выбросов.

В сообщении на мероприятии по запуску отчета Типу Мунши, министр торговли Бангладеш, сказал: “Для меня рекомендации, содержащиеся в докладе, такие как либерализация торговли климатическими и другими экологическими товарами, постепенный отказ от субсидий на ископаемое топливо, инициативы частного сектора, переход к транспорту, благоприятному для климата, включением климатических вопросов в региональные торговые соглашения, ценообразование на углерод и налоги на регулирование границ выбросов углерода, очень своевременны, учитывая кризисы, с которыми мы сталкиваемся”.

В совместном послании Дэмиена О’Коннора, министра торговли и роста экспорта Новой Зеландии, и Джеймса Шоу, министра по вопросам изменения климата Новой Зеландии, подчеркивается, что: «Одним из наиболее существенных препятствий на пути сокращения выбросов является снижение цен на топливо. Субсидии – это вопрос торговли. Законы о торговле могут стать средством для принятия мер по борьбе с изменением климата».

«Связи между торговлей, инвестициями и изменением климата являются сложными. Ключом является обеспечение максимального положительного эффекта от торговли и инвестиций, например, путем поощрения торговли и инвестиций в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии, при одновременном сведении к минимуму негативных последствий, таких как цифровизация торговых и транспортных систем», – сказала Ребека Гринспан, Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

Обязательства ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона в отношении изменения климата должны подкрепляться политикой и мерами, направленными на переход к экономике с более низким уровнем выбросов углерода, в том числе в частном секторе. Около 16 миллионов новых рабочих мест будет создано в области чистой энергетики, энергоэффективности, машиностроения, обрабатывающей промышленности и строительства, что более чем компенсирует предполагаемую потерю пяти миллионов рабочих мест в результате сокращения масштабов промышленности.

Хотя реализация политики, учитывающей климат, сопряжена со значительными затратами, особенно для углеродоемких секторов и экономик, издержки бездействия намного выше, и, по некоторым оценкам, к 2100 году составят 792 триллиона долларов США, если цели Парижского соглашения не будут достигнуты.

Региональные торговые соглашения также могут помочь в преодолении климатического кризиса. В докладе отмечается общая тенденция к включению большего числа экологических положений в региональные торговые соглашения, расширению их сферы применения и усилению их строгости.

Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год был совместно представлен сегодня ЭСКАТО, ЮНКТАД и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде на Неделе окружающей среды Всемирной торговой организации. Это первый доклад, в котором рассматривается влияние предстоящих механизмов регулирования углеродных границ на экономику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, впервые был составлен индекс – Индекс торговли и инвестиций с учетом климата (SMARTII) – для оценки степени, в которой экономики региона проводили торговую и инвестиционную политику с учетом климата. /// ЭСКАТО, 11 октября

С докладом можно ознакомиться здесь: https://unescap.org/kp/APTIR2021