Совместная конференция Туркменистана и ВОЗ – акцент на медицинской дипломатии

Новости и Комментарий nCa

8 октября 2021 года в Ашхабаде состоялась международная конференция на тему “Медицинская Дипломатия – основа здорового мира”, организованная совместно Туркменистаном и ВОЗ.

Форум проходил в гибридном формате. Делегацию ВОЗ, прибывшую на это мероприятие, возглавлял д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

На пленарном заседании было озвучено послание Президента Бердымухамедова участникам конференции и состоялось основное выступление доктора Ханса Клюге.

Вторая сессия охватывала различные аспекты медицинской дипломатии, о чем свидетельствуют темы некоторых выступлений:

Роль медицинской дипломатии в достижении прогресса в борьбе с инфекционными заболеваниями

Проведение вакцинации от Covid-19 и обеспечение всеобщей доступности к вакцинам для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения; основная роль механизма COVAX

Роль Международных медико-санитарных правил в ответ на пандемию Covid-19

Роль цифровой системы в общественном здравоохранении

На третьей сессии высокопоставленные представители сферы здравоохранения из 16 стран поделились своим опытом борьбы с пандемией.

В их число вошли:

д-р Нурмухаммет Аманнепесов, министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,

д-р Егор Зайцев, представитель ВОЗ в Туркменистане,

д-р Кэтрин О’Брайен, директор отдела по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам, штаб-квартира ВОЗ

Д-р Ринат Максютов, генеральный директор ФБУН, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, Российская Федерация

Д-р Дорит Нитсан, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ

г-н Хани Эскандар, старший координатор по цифровым услугам, Международный союз электросвязи

г-н Клэйтон Гамильтон, региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения в Европейском региональном бюро ВОЗ

Д-р Миклош Касслер, министр человеческих ресурсов Венгрии

Д-р Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения Кыргызстана

Д-р Алла Немеренко, министр здравоохранения Молдовы

Д-р Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции

Д-р Абдухаким Хаджибаев, министр здравоохранения Узбекистана

Д-р Желько Плазонич, государственный секретарь по вопросам здравоохранения Хорватии

Д-р Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана

Д-р Виктор Гасымов, заместитель министра здравоохранения Азербайджана

Д-р Андрей Бачиу, государственный секретарь министерства здравоохранения Румынии

Д-р Олег Гриднев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации

Д-р Амирзода Абдухолик Амир, заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана

Д-р Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины

Д-р Сладьяна Кори, генеральный директор министерства здравоохранения Черногории

Д-р Клеменс Март Ауэр, специальный посланник по здравоохранению Австрии и вице- председатель Исполнительного комитета ВОЗ

проф. Клаус Пархофер, председатель Туркмено-германского форума по здравоохранению, Германия

Посол Джон С. Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Большинство из них приняли участие по видеосвязи, а некоторые отправили предварительно записанные сообщения.

На последней сессии ВОЗ и Туркменистан совместно подвели итоги конференции.

Термины «медицинская дипломатия» и «дипломатия здравоохранения» использовались в качестве взаимозаменяемых в ходе форума.

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Основное внимание на конференции было уделено медицинской дипломатии. Одновременно в фокусе оказался опыт Туркменистана в борьбе с угрозой проникновения Covid-19 на территорию страны.

В контексте медицинской дипломатии будет полезно узнать, что сказал по этому вопросу д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Ниже приводится текст его интервью туркменскому информационному сайту «Туркменпортал»:

«Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность Правительству и Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за организацию и проведение форума на высоком уровне. Я как региональный директор Европейского бюро ВОЗ прибыл в Туркменистан с официальным визитом для участия в Международном форуме учёных-медиков «Медицинская дипломатия – основа здорового мира», а также с намерением способствовать дальнейшему развитию партнёрства между Туркменистаном и Всемирной организацией здравоохранения.

Сегодня, во время продолжающейся пандемии, очень важно иметь возможность собраться за одним столом, даже в виртуальном формате, чтобы поделиться своими накопленными знаниями, опытом и извлеченными уроками. Только наша общая солидарность поможет всем нам в разработке дальнейших действий, направленных на противодействие реальной угрозе современному международному сообществу. Пандемия COVID-19 высветила проблемы, стоящие перед дипломатией в области здравоохранения и структурами глобального управления, но также подчеркнула нашу настоятельную необходимость их исправить. Я приветствую эту возможность сегодня послушать и поделиться извлеченными уроками и желаю всем нам откровенных, дружеских и плодотворных дискуссий.

Об этом мы говорили с господином Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Мне была предоставлена возможность встретиться и обсудить с главой Туркменского государства очень важные инициативы. Достигнута договорённость о совместной работе по развитию деятельности Регионального центра эпидемиологии и бактериологии, продолжению взаимодействия в вопросах Аральского кризиса. Мы также договорились развивать наше сотрудничество в совершенствовании управления системой здравоохранения, её цифровизации, а также укрепления первичного звена.

В ближайшее время мы планируем провести специальный курс по медицинской дипломатии. Это очень важная тема сегодня. Причём, Туркменистан будет первой страной в регионе, где он состоится. Кроме того, ВОЗ заинтересован в использовании опыта Туркменистана, обладающего статусом нейтралитета, в отношениях с Афганистаном. Также показателен опыт вашей страны в борьбе с неинфекционными заболеваниями и то, как Туркменистан продвигает здоровый образ жизни. В этой связи хочу подчеркнуть, что мы очень благодарны Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за инициативу учреждения Всемирного дня велосипеда.

На встрече с господином Президентом мы также договорились провести в ближайшее время техническую миссию ВОЗ в Туркменистане по изучению генома коронавируса, которая будет способствовать совершенствованию нашей работы в рамках Международных медико-санитарных правил.

В заключении я хотел бы поздравить всех медицинских работников Туркменистана с наступающим профессиональным праздником. Спасибо вам большое за ваш огромный труд! Желаю вам удачи и крепкого здоровья!»

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8 октября 2021 года Президент Бердымухамедов встретился с д-ром Хансом Клюге, директором Европейского регионального бюро ВОЗ.

В ходе встречи, среди прочих тем, президент Туркменистана кратко упомянул о шагах, предпринятых страной для предотвращения вспышки инфекционных и вирусных заболеваний.

Ниже приводится краткое изложение предпринятых мер:

Национальная программа здравоохранения “Саглык” охватывает мероприятия по профилактике, выявлению и лечению различных инфекционных заболеваний, которые неуклонно совершенствуются.

Туркменистан на постоянной основе обменивается накопленным опытом с другими странами, поддерживает тесное сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами, в частности ВОЗ, участвует во всех международных мероприятиях, связанных со здравоохранением.

Во всех уголках страны строятся новые современные дома здоровья международного уровня, специализированные клиники и предприятия по производству лекарственных средств, оснащенные инновационными технологиями.

Кроме того, подчеркнул глава государства, создаются необходимые условия для укрепления и расширения международного сотрудничества. В этом направлении надежными и долгосрочными партнерами нашей страны выступают авторитетные международные организации, в первую очередь Всемирная организация здравоохранения, совместно с которой реализуются важные проекты.

С первых дней распространения информации о появлении нового инфекционного заболевания правительство Туркменистана немедленно отреагировало на надвигающуюся опасность и начало принимать эффективные профилактические меры.

При активном участии Странового офиса ВОЗ в Туркменистане на государственном уровне был разработан и утвержден План обеспечения готовности и оперативного реагирования Туркменистана на случай коронавирусной инфекции.

Принимая во внимание всеобъемлющий характер и негативное влияние этого заболевания на государства мира, в нашей стране была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением заболеваний, на заседаниях которой были приняты важные решения и запланированы комплексные профилактические меры.

В целях предотвращения проникновения и распространения этого опасного инфекционного заболевания на территории Туркменистана была создана трехступенчатая система профилактики. — Так, было временно приостановлено отбытие граждан за границу и прибытие иностранных граждан в нашу страну, а также полёты по международным маршрутам. На Государственной границе Туркменистана было создано 9 контрольно-пропускных пунктов для ввоза в страну и транзита грузов. По маршрутам железных дорог страны были созданы этрапские и велаятские пункты наблюдения, где осуществлялись меры профилактики.

Также была налажена работа двухэтапного медицинского контроля за гражданами. Эта работа продолжается и в настоящее время. — На первом этапе граждане, прибывающие из-за рубежа, проходят ПЦР-тест, после чего остаются под наблюдением в карантинных зонах, созданных в городах Гарабогаз, Туркменбаши и Туркменабат. На втором этапе граждане, выписанные из больниц, находятся дома в течение 14 дней под наблюдением семейного врача.

В рамках усиления мер по борьбе с особо опасным заболеванием все учреждения здравоохранения полностью обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, тест-системами и дезинфицирующими средствами.

На всех пунктах пропуска на Государственной границе установлено круглосуточное дежурство комиссии, в состав которой входят сотрудники и специалисты пограничной, таможенной, медицинской и сельскохозяйственной служб.

Во всех организациях на высоком организационном уровне проводятся комплексные дезинфекционные мероприятия.

Внедрена усиленная процедура контроля качества и безопасности ввозимых в страну и используемых пищевых продуктов. Усилен контроль за охраной водохранилищ и водных сооружений в городе Ашхабаде и велаятах. Для проведения лабораторного контроля постоянно отбираются пробы воды из источников.

Во всех организациях и на предприятиях, в учреждениях образования, общественных местах, торговых точках и на рынках, во всех видах транспорта, в приграничных зонах и населённых пунктах в усиленном режиме ведутся работы по профилактике, обеззараживанию и дезинфекции.

Для содержания людей с симптомами, сходными с коронавирусной инфекцией, началось строительство новых карантинных центров, и профиль некоторых медицинских учреждений был изменен. В соответствии с вышеупомянутым Планом закупаются необходимые медикаменты и соответствующее медицинское оборудование.

Наряду с этим в нашей стране проводится всеобщая вакцинация населения различными вакцинами, в том числе российским “Спутником V”. Принимаются и другие эффективные меры по повышению уровня защиты людей.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось предотвратить проникновение и распространение острой вирусной инфекции в нашей стране.

Активно присоединяясь к мероприятиям, проводимым мировым сообществом, Туркменистан выступил с рядом важных инициатив, направленных на консолидацию международных усилий по борьбе с коронавирусом и подготовку взаимосогласованных ответов на глобальные вызовы современности.

Глава государства напомнил, что туркменская сторона внесла ряд конструктивных предложений. В их числе – сотрудничество в области геномной медицины для изучения природы и характера инфекций; развитие медицинской дипломатии; создание Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии и др.

Президент сказал: «В настоящее время, в период всеобщей борьбы с пандемией коронавируса, для всех государств как никогда ранее важно скоординировать свои действия в рамках ВОЗ».

Он отметил, что на сегодняшний день более 70% населения уже вакцинировано против коронавируса.

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Комментарий nCa – Тарик Саиди

Понятие медицинской дипломатии или дипломатии здоровья в последнее время приобрело несколько негативные коннотации – выражение мягкой силы, граничащее с несколько более жесткой версией власти в форме национальных интересов, которые бросают вызов благополучию человечества в целом.

Если ВОЗ в партнерстве с Туркменистаном сможет начать работу по исправлению этой несколько искаженной концепции медицинской дипломатии или дипломатии здравоохранения, это станет крупнейшим результатом конференции, проведенной 8 октября 2021 года. На самом деле, это будет один из величайших даров, в которых человечество нуждается прямо сейчас.

Например, списки ограничений на въезд некоторых граждан не могут служить способом сделать политическое заявление. Даже если вам не нравится страна, но эта страна добилась заметных успехов в сдерживании коронавируса, нет никаких оснований запрещать пассажирам из этой страны въезжать на свою территорию.

Кроме того, есть ли какой-либо смысл в одобрении одних вакцин и игнорировании других, в то время как нетрудно оценить эффективность вакцины в лаборатории и вынести вердикт по существу? В таком случае мы имеем дело с “вакцинным патриотизмом”, что является еще одним проявлением вопиющей дискриминации.

Сюда же можно отнести искусственно завышенные цены на основные лекарственные средства и предметы, что является грубым способом отказа в преимуществах медицинской науки тем, кто не может себе этого позволить. Страны и компании, занимающиеся этой практикой, должны задаться вопросом – заслуживают ли они того, чтобы их называли цивилизованными.

Второй вопрос, который они должны задать себе: равна ли по ценности жизнь маленькой девочки в беднейшей деревне Сомали и жизнь маленькой девочки в самом богатом пригороде Швейцарии? Тут необходимо внимательно проверить их нравственную суть на предмет каких-либо дыр, прежде чем ответить на этот вопрос.

Д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, положил руку на пульс этой проблемы.

Он сказал: «Сегодня, во время продолжающейся пандемии, очень важно иметь возможность собраться за одним столом, даже в виртуальном формате, чтобы поделиться своими накопленными знаниями, опытом и извлеченными уроками. Только наша общая солидарность поможет всем нам в разработке дальнейших действий, направленных на противодействие реальной угрозе современному международному сообществу. Пандемия COVID-19 высветила проблемы, стоящие перед дипломатией в области здравоохранения и структурами глобального управления, но также подчеркнула нашу настоятельную необходимость их исправить. Я приветствую эту возможность сегодня послушать и поделиться извлеченными уроками и желаю всем нам откровенных, дружеских и плодотворных дискуссий».

В этом контексте он немного остановился на перспективах партнерства с Туркменистаном.

Он сказал: «мы говорили с господином Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Мне была предоставлена возможность встретиться и обсудить с главой Туркменского государства очень важные инициативы. Достигнута договорённость о совместной работе по развитию деятельности Регионального центра эпидемиологии и бактериологии, продолжению взаимодействия в вопросах Аральского кризиса. Мы также договорились развивать наше сотрудничество в совершенствовании управления системой здравоохранения, её цифровизации, а также укрепления первичного звена».

«В ближайшее время мы планируем провести специальный курс по медицинской дипломатии. Это очень важная тема сегодня. Причём, Туркменистан будет первой страной в регионе, где он состоится», – добавил он.

Президент Бердымухамедов был синхронен, когда сказал: «В настоящее время, в период всеобщей борьбы с пандемией коронавируса, для всех государств как никогда ранее важно скоординировать свои действия в рамках ВОЗ».

Самые высокие стены в мире и самые строгие ограничения на передвижения не могут гарантировать, что следующая мутация вируса не пересечет ваши границы. Как человечество, либо все мы в безопасности, либо никто из нас не в безопасности.

Настало время обратить внимание на то, что ВОЗ и Туркменистан говорят о медицинской дипломатии. /// nCa, 9 октября 2021 года (фото предоставлено агентствами TDH, Turkmenportal и Равилей Кадыровой)