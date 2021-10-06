Визит Президента Туркменистана в Узбекистан укрепит туркмено-узбекское стратегическое партнерство

Эльвира Кадырова
5 октября в Ташкенте состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Традиционно, вначале встреча прошла в формате «один на один» и затем в расширенном составе с участием делегацией двух стран.
Встреча в узком составе
В начале встречи Мирзиёев поздравил лидера Туркменистана и туркменский народ с 30-летием независимости страны.
«Каждая наша встреча – историческое и знаковое событие. Все достигнутые договоренности воплотились в жизнь и служат нашим народам. Сегодня у нас будет хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы нашего партнерства и определить новые «точки роста» на долгосрочную перспективу. Ваш визит позволит расширить взаимодействие на региональных и международных площадках», – отметил Шавкат Мирзиёев.
Президент Туркменистана подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух государств.
«Узбекистан – наш близкий сосед и стратегический партнер. За последние годы наше сотрудничество динамично развивается. Оно отражено и в политике, и торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах. Мы поддерживаем друг друга по региональным и международным вопросам. Так как наши цели одинаковы», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.
В ходе встречи главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений, основанных на принципах многовековой дружбы, добрососедства, стратегического партнерства, взаимного доверия и поддержки. Лидеры обсудили весь спектр узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, уделив особое внимание укреплению конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства, углублению культурно-гуманитарных связей.
За последние четыре года взаимная торговля выросла в три раза и превысила 400 миллионов долларов. С начала года товарооборот увеличился ещё на 25%.
Отмечено, что результаты состоявшихся 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 14 сентября, а также узбекско-туркменского Экономического форума в Ташкенте 4 октября послужат дальнейшему расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Отдельно подчеркнут огромный потенциал сотрудничества между регионами двух стран, в первую очередь приграничных. Пример – дружеские визиты руководителей Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана в Бухарскую и Хорезмскую области Узбекистана 22 сентября этого года. Президенты отметили, что подобные регулярные встречи будут служить укреплению взаимопонимания и сплоченности между двумя странами и народами.
Дана высокая оценка сотрудничеству в водохозяйственной сфере. Стороны приветствовали успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам 13 сентября в городе Ташкенте.
Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке. Подчеркнута важность регулярного проведения Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и реализации договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи в Авазе 6 августа текущего года.
Переговоры в расширенном составе
Переговоры президентов продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.
В ходе переговоров стороны особо подчеркнули, что благодаря совместным усилиям отношения братских стран вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства.
Главы государств с удовлетворением отметили динамику роста взаимной торговли в последние годы и договорились задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности для дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота.
Одно из таких направлений – наращивание и диверсификация номенклатуры взаимных поставок востребованной продукции с созданием торговых домов и выходом на рынки третьих стран.
Развитие промышленной кооперации в различных отраслях, включая сборку автомобилей, производство химических товаров, электротехнической продукции и бытовой техники, выпуск строительных материалов, глубокая переработка хлопкового волокна и плодоовощной продукции, создание логистической инфраструктуры также определены перспективными направлениями двустороннего взаимодействия.
Президент Узбекистана предложил подготовить соответствующую «дорожную карту».
Стороны условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и развития транзитных коридоров. Отмечена важность совместного продвижения Ашхабадского соглашения и расширения использования уникальных возможностей морского порта Туркменбаши.
Совместные скоординированные усилия в этом направлении позволят увеличить объемы грузоперевозок и создать благоприятные условия для раскрытия транзитного потенциала.
Подчеркнута важность наиболее полного задействования потенциала регионов двух стран. Достигнута договоренность о запуске нового механизма сотрудничества – Форумов регионов.
Высоко оценено сотрудничество в водохозяйственной сфере. С удовлетворением отмечено начало реализации проекта реконструкции Султансанджарской плотины Туямуюнского водохранилища.
Обсуждены также вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, выступающей важным фактором укрепления дружественных отношений и повышения взаимопонимания между двумя народами.
Проведение взаимных Дней культуры и кино, организация гастролей театральных и музыкальных коллективов, встреч представителей научной интеллигенции и других подобных мероприятий позволит еще больше сблизить наши народы.
В этом контексте отмечена поддержка Туркменистаном инициативы возрождения легендарного Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».
Мирзиёев подчеркнул, что сегодня в Узбекистане проживает свыше 200 тысяч граждан туркменской национальности. Они живут в мире и согласии, единой дружной семьёй с представителями всех других наций и народностей, составляющими многонациональный народ Узбекистана.
– Мы будем и далее создавать им все условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев. Уверен, что парк «Ташкент» в Ашхабаде, создаваемый по инициативе уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича, станет ещё одним новым символом дружбы между нашими народами, – отметил Шавкат Мирзиёев.
В ходе переговоров отмечалось, что мир и стабильность в Афганистане являются залогом устойчивого развития всего региона Центральной Азии.
– Готовы продолжить оказывать необходимую гуманитарную помощь афганскому народу, активно взаимодействовать с туркменскими партнерами в реализации важных социально-экономических и инфраструктурных проектов в этой стране, – заявил Президент Узбекистана.
Президенты выступили за продолжение тесного диалога и совместное продвижение инициатив на международной арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных структур.
– Результаты сегодняшней встречи позволят наполнить наше стратегическое партнерство новым, еще более весомым практическим содержанием, укрепить доверие, взаимопонимание, – сказал Шавкат Мирзиёев.
В завершение Президенты поручили сопредседателям Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству подготовить «дорожную карту» с конкретными механизмами реализации достигнутых договоренностей.
Подписанные документы
По завершении переговоров состоялась церемония подписания документов.
- Соглашение о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание Торгового центра на сопредельных территориях
- Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнёрских связей между предприятиями и компаниями
- Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу
- Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов
- Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года
- Соглашение об упрощении визовых процедур для граждан
- Протокол о взаимных поездках граждан
- Меморандумы между Министерствами адалат и Академиями наук
- Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере до 2024 года
- Соглашение по сохранению биологического разнообразия
- План мероприятий по карантину и защите растений до 2025 года,
- Хозяйственные контракты
- Меморандум в области химической промышленности
- Соглашение о взаимной торговле и инвестициях
- Соглашение в сфере метрологии,
- Меморандум о сотрудничестве в сферах статистики
- Меморандум о сотрудничестве в сфере водосберегающих технологий
- Меморандум о сотрудничестве в сфере транзитных и железнодорожных сообщений
- Протокол о вводе в эксплуатацию контрольно-пропускного перехода Дашогуз–Гурлен
- «Дорожная карта» в сфере транспорта
- Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.
Всего в рамках визита было подписано 23 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-туркменского взаимодействия.
Президенты Узбекистана и Туркменистана приняли Совместное заявление.
Пресс-конференция
На встрече с представителями средств массовой информации Президент Шавкат Мирзиёев охарактеризовал состоявшиеся переговоры, в ходе которых главы государств затронули весь спектр развития двустороннего сотрудничества, как плодотворные и обстоятельные.
Узбекистан и Туркменистан являются ближайшими соседями, братскими странами, надежными, проверенными временем друзьями и партнерами.
– Особо подчеркну, что мы высоко ценим достигнутый уровень стратегического партнерства с Туркменистаном, основанного на многовековой дружбе, общности истории и культуры, религии, духовных ценностей и традиций наших народов. Результаты сегодняшних переговоров еще раз наглядно продемонстрировали наше искреннее стремление и неизменную приверженность дальнейшему углублению взаимодействия. Хочу особо отметить, что дальнейшее укрепление добрососедских отношений с братским Туркменистаном является приоритетным направлением внешней политики Узбекистана, – сказал Шавкат Мирзиёев.
Глава Узбекистана с удовлетворением отметил положительную динамику развития узбекско-туркменских отношений, особенно в торгово-экономической сфере. За последние годы товарооборот между нашими странами вырос в три раза. Несмотря на последствия пандемии, за истекший период 2021 года объем взаимной торговли вырос на двадцать пять процентов.
Кроме того, по итогам проведенного в рамках визита узбекско-туркменского Экономического форума подписан солидный пакет соглашений и твердых контрактов.
Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что увеличению взаимной торговли будет способствовать подписанное сегодня Соглашение о создании зоны приграничной торговли, а также договоренность замещать импорт из третьих стран конкурентоспособной продукцией, производимой в Узбекистане и Туркменистане и востребованной на рынках обеих стран.
Отдельное внимание было уделено развитию промышленной кооперации. Стороны договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество и конкретные проекты в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, химии, транспорта и логистики.
Также обсуждены вопросы активизации межрегионального взаимодействия. Стороны сошлись во мнении, что регулярный прямой диалог между приграничными областями, а также проведение на ежегодной основе форума регионов Узбекистана
и Туркменистана станут новым драйвером роста экономического сотрудничества. Первая встреча в таком формате пройдет в следующем году в Хиве.
Главы государств подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в сфере транспорта. Констатировав рост объемов взаимных грузоперевозок, стороны договорились и далее создавать благоприятные условия для эффективного использования транспортных коридоров, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов, которые послужат укреплению взаимосвязанности по линии Север-Юг и Запад-Восток.
Решающее значение для экономик наших стран имеют водная и экологическая тематика, вопросы изменения климата. В этой связи Президент Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил начало работы совместной узбекско-туркменской комиссии по водохозяйственным вопросам.
Важной темой двусторонних переговоров стали вопросы обеспечения региональной безопасности.
Президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, от которой во многом зависит устойчивое развитие обширного региона Центральной Азии.
В этом контексте главы государств подчеркнули важность проведения на регулярной основе Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также реализации договоренностей, достигнутых на последней встрече в Авазе 5-6 августа этого года.
Лидеры государств также условились продолжить тесный диалог в рамках региональных и международных структур.
Отмечена важность продолжения обменов между культурными, научными и спортивными кругами двух стран, а также проведения встреч и форумов молодежи наших стран, тесного сотрудничества между молодежными организациями. Это позволит ещё больше сблизить два братских народа.
Стороны договорились совместно продвигать цели и задачи врачебной дипломатии, выработав скоординированный подход для обеспечения безопасности народов наших стран и всего региона.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение результатами переговоров, в ходе которых состоялся доверительный и конструктивный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего взаимодействия.
– Узбекистан – один из ключевых торговых партнеров Туркменистана. Основная цель нынешнего официального визита в Узбекистан – продемонстрировать твёрдую поддержку уважаемому Президенту, моему другу Шавкату Мирзиёеву, а также проводимым под его руководством реформам во всех сферах государственной, общественно-политической и социально-экономической жизни страны, – сказал Президент Туркменистана.
Официальный ужин
После переговоров от имени Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева дан официальный прием в честь визита Президента Туркменистана.
В церемонии приняли участие члены делегаций двух стран, государственные и общественные деятели. Также присутствовали представители туркменской диаспоры Узбекистана.
Совместное заявление Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 4–5 октября 2021 года состоялся официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.
Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан (далее – Стороны),
проведя плодотворные переговоры в традиционно открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, подчеркнув активную динамику развития туркмено-узбекского взаимодействия и достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога,
обстоятельно обсудив текущее состояние и перспективы развития стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях,
обменявшись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики и констатировав схожесть или близость позиций Туркменистана и Узбекистана по ним,
исходя из многовековой исторической и культурной общности народов двух стран, основанных на незыблемых принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения, доверия и поддержки,
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 января 1996 года и Договора о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года,
выражая убеждённость в том, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Узбекистан отвечает долгосрочным интересам народов двух стран, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития во всём регионе Центральной Азии,
вновь подтверждая твёрдую приверженность общепризнанным нормам международного права, а также целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды,
придавая важное значение 30-летию независимости Туркменистана и Республики Узбекистан,
стремясь к дальнейшему расширению и углублению туркмено-узбекских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,
заявляют о нижеследующем:
- Главы государств подтвердили приверженность всестороннему укреплению и расширению отношений стратегического партнёрства в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки братских туркменского и узбекского народов. Было выражено единое мнение, что дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества служит укреплению мира, стабильности и обеспечению всеобщего процветания в Центральноазиатском регионе.
- Президенты отметили важность поддержания регулярных контактов на высшем уровне, позволяющих придать импульс взаимоотношениям Туркменистана и Республики Узбекистан и определить приоритеты двустороннего сотрудничества. В этом контексте было подчёркнуто значение официального визита Президента Туркменистана в Республику Узбекистан 4–5 октября 2021 года в деле укрепления отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя государствами.
- Стороны констатировали, что регулярное проведение Консультативных встреч глав государств Центральной Азии способствует формированию в регионе атмосферы дружбы, доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
Отмечено большое значение Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в г.Туркменбаши 5–6 августа 2021 года, и принятых на ней решений.
В этой связи Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан подчеркнули важность скорейшего принятия «Дорожной карты» по развитию регионального сотрудничества на 2022–2024 годы, а также подписания на следующей Консультативной встрече «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».
- Главы государств отметили важную роль сотрудничества между законодательными органами двух стран и высказались за дальнейшую активизацию межпарламентского диалога, в том числе в рамках парламентских групп по сотрудничеству, функционирующих в Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана и Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
Стороны отметили важность углубления сотрудничества и координации усилий, направленных на продвижение общих интересов государств Центральноазиатского региона в рамках международных межпарламентских организаций.
Парламенты двух стран будут также активно взаимодействовать в подготовке и проведении Регионального парламентского форума стран Центральной Азии, который состоится в г. Ташкент в 2022 году.
- Туркменская сторона высоко оценила ход электорального процесса на фоне намеченных на 24 октября 2021 года выборов Президента Республики Узбекистан и выразила уверенность в том, что предстоящее голосование пройдёт на основе высоких демократических стандартов и ярко продемонстрирует растущий уровень политического сознания и общественной активности граждан Узбекистана.
- Главы государств положительно оценили итоги состоявшегося 14 сентября 2021 года в г. Ташкент шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии между Туркменистаном и Республикой Узбекистан по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Подчёркнута необходимость дальнейшего усиления роли Комиссии как координирующего органа по развитию двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.
Главы государств подтвердили важность диверсификации двусторонней торговли, расширения её номенклатуры путём включения востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью с целью сбалансированного увеличения объёмов товарооборота до 1 млрд долларов США в год в ближайшее время.
Стороны также констатировали необходимость создания благоприятных условий во взаимной торговле, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.
В этой связи Стороны приветствовали подписание в ходе визита Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о создании и регулировании деятельности Туркмено-Узбекской зоны приграничной торговли – Торговый центр, которое будет способствовать росту объёмов взаимной торговли, содействовать развитию промышленной кооперации и реализации совместных проектов, направленных на повышение благосостояния народов двух государств.
- Главы государств согласились, что полноценная реализация механизмов сотрудничества в области торговли будет способствовать ускоренному развитию двусторонних торгово-экономических связей, а также обеспечит эффективную деятельность создаваемой Туркмено-Узбекской зоны приграничной торговли.
- Главы государств отметили большой потенциал для расширения производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, автомобилестроения и лёгкой промышленности, транспорта и связи, увеличения числа значимых совместных проектов.
- Стороны подчеркнули, что важным направлением двустороннего сотрудничества является взаимодействие между регионами двух государств.
Туркменская сторона приветствовала предложение узбекской стороны о проведении первого Форума регионов Туркменистана и Узбекистана.
Главы государств выступили за возобновление практики обмена делегациями между приграничными областями двух стран.
Стороны договорились поощрять расширение трансграничного сотрудничества между сопредельными регионами двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
- Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в развитии международной торговли между странами и регионами.
С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.
Стороны отмечают, что развитие автобусных и авиаперевозок между городами двух стран будет способствовать увеличению грузового, пассажирского и туристического потоков между Туркменистаном и Узбекистаном.
Главы государств приветствовали подписание Совместной программы мероприятий («Дорожной карты») по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Агентством транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан.
Президенты отметили необходимость задействования в полном объёме имеющегося высокого потенциала Международного морского порта Туркменбаши и международного мультимодального маршрута Страны АТР–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Европа.
Особо отмечена важность практической реализации Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан (Ашхабадское Соглашение) от 25 апреля 2011 года.
Стороны согласились, что реализация таких крупномасштабных инфраструктурных проектов, как железнодорожные маршруты Термез–Мазари–Шариф–Кабул–Пешавар и Керки–Акина–Андхой будет способствовать развитию транзитного потенциала двух стран и созданию благоприятных условий для кратного увеличения объёмов перевозок грузов транзитом через Туркменистан и Узбекистан в страны Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.
Туркменистан поддержал инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой Организации Объединённых Наций.
Узбекистан выразил поддержку инициативе туркменской стороны о создании под эгидой ООН Специальной программы по развитию межрегионального транспортного сообщения.
- Главы государств высоко оценили работу Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.
Стороны подчеркнули, что намерены и далее принимать меры для того, чтобы Государственная граница между Туркменистаном и Республикой Узбекистан оставалась границей дружбы, добрососедства и сотрудничества двух братских стран и народов.
- Главы государств отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона, и что от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона.
Отмечена важность продолжения открытого диалога в этой сфере, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.
Главы государств положительно оценили итоги первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам, состоявшегося в г. Ташкент 13 сентября 2021 года, и поручили заинтересованным министерствам и ведомствам активизировать совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе данного заседания.
Стороны рассматривают Международный фонд спасения Арала (МФСА) в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы.
- Стороны отметили необходимость более тесного взаимодействия профильных структур двух стран по смягчению влияния глобальных процессов, связанных с изменением климата, разработки и реализации совместных мер по предупреждению и преодолению последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Стороны подчеркнули важность инициативы разработки региональной программы «Зелёная повестка» для Центральной Азии», выдвинутой в ходе третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
- Главы государств позитивно оценили сотрудничество двух стран по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Стороны отметили важность взаимодействия и наращивания кооперации между профильными структурами в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и фармацевтической продукции.
Туркменская сторона высоко оценивает инициативы Узбекистана о запуске единой информационной системы по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширению обменов опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовке медицинских работников, налаживанию сотрудничества в сфере фармакологии и кооперации в производстве жизненно важных лекарственных препаратов.
Узбекская сторона поддерживает предложение Туркменистана об учреждении Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией, Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций, Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.
Туркменская сторона поддерживает предложение Узбекистана о проведении в г. Ташкент Международной конференции, посвящённой изучению проблем восстановления мировой экономики, а также передового опыта по сокращению бедности в постковидный период.
- Стороны будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая духовно-нравственное воспитание молодого поколения, защиту прав и поддержки их талантов и стремлений в интересах общества.
- Стороны подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в Целях устойчивого развития.
- Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт, туризм, а также расширению дружественных обменов между средствами массовой информации, научными учреждениями, обществами дружбы, художественными и театральными коллективами.
Главы государств поручили заинтересованным министерствам и ведомствам организовать на взаимной основе Дни культуры и кино Туркменистана и Узбекистана в 2022 году.
- Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев двух народов, оказывать поддержку осуществлению переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.
- Главы государств подтвердили свою готовность и далее продолжать оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своей страны.
Констатирована необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.
- Стороны выразили готовность осуществлять сотрудничество в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, с целью содействия международным усилиям ООН по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия во всех его аспектах.
- Главы государств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержки в рамках Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных и региональных организаций и форумов.
Стороны подтвердили важность повышения роли ООН в обеспечении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, решении глобальных и региональных проблем на основе соблюдения целей и принципов Устава данной организации.
Узбекская сторона приветствовала принятие по инициативе Туркменистана Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания «COVID-19» от 29 июля 2021 года.
Туркменская сторона выразила готовность к совместной реализации принятой по инициативе узбекской стороны Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» от 18 мая 2021 года.
Главы государств выражают надежду, что Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Многопартнёрский трастовый фонд по безопасности человека для региона Приаралья под эгидой ООН внесут достойный вклад в дело улучшения экологической, социальной и экономической ситуации в регионе бассейна Аральского моря.
Туркменистан поддерживает проведение в 2022 году в г.Нукус Международного форума высокого уровня по «зелёной» энергетике, а также в 2023 году в Узбекистане под эгидой Организации Объединённых Наций Шестой Ассамблеи ООН по окружающей среде на высоком уровне.
- Президенты, подчеркнув, что политика постоянного нейтралитета, проводимая Туркменистаном, содействует укреплению международного мира и безопасности в регионе и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами мира, отметили важность практической реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.
Лидеры двух стран отметили, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН. В данном контексте была выражена поддержка разработке инициированного Туркменистаном проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».
Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, главы государств выразили поддержку инициативе о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия–Каспийский регион», рассматривая эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.
- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил итоги Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности», которая состоялась 15–16 июля 2021 года в г.Ташкент, и отметил значимость продвижения региональной взаимосвязанности в обеспечении устойчивого развития и стабильности в регионах Центральной и Южной Азии.
- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил свою поддержку Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в организации и проведении Саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в г.Ашхабад 28 ноября 2021 года в рамках председательства страны в данной организации.
Узбекская сторона высоко оценивает принятие по инициативе туркменской стороны Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Организацией экономического сотрудничества» от 9 сентября 2021 года.
- Главы государств выражают уверенность в том, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на основе равноправия и взаимной выгоды.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за тёплый приём и гостеприимство, оказанные туркменской делегации, и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Ташкент, 5 октября 2021 года.
/// nCa, 6 октября 2021 г. (источник фотографий – правительственные СМИ Узбекистана и Туркменистана)