Визит Президента Туркменистана в Узбекистан укрепит туркмено-узбекское стратегическое партнерство

Эльвира Кадырова

5 октября в Ташкенте состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Традиционно, вначале встреча прошла в формате «один на один» и затем в расширенном составе с участием делегацией двух стран.

Встреча в узком составе

В начале встречи Мирзиёев поздравил лидера Туркменистана и туркменский народ с 30-летием независимости страны.

«Каждая наша встреча – историческое и знаковое событие. Все достигнутые договоренности воплотились в жизнь и служат нашим народам. Сегодня у нас будет хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы нашего партнерства и определить новые «точки роста» на долгосрочную перспективу. Ваш визит позволит расширить взаимодействие на региональных и международных площадках», – отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент Туркменистана подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух государств.

«Узбекистан – наш близкий сосед и стратегический партнер. За последние годы наше сотрудничество динамично развивается. Оно отражено и в политике, и торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах. Мы поддерживаем друг друга по региональным и международным вопросам. Так как наши цели одинаковы», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений, основанных на принципах многовековой дружбы, добрососедства, стратегического партнерства, взаимного доверия и поддержки. Лидеры обсудили весь спектр узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, уделив особое внимание укреплению конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства, углублению культурно-гуманитарных связей.

За последние четыре года взаимная торговля выросла в три раза и превысила 400 миллионов долларов. С начала года товарооборот увеличился ещё на 25%.

Отмечено, что результаты состоявшихся 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 14 сентября, а также узбекско-туркменского Экономического форума в Ташкенте 4 октября послужат дальнейшему расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Отдельно подчеркнут огромный потенциал сотрудничества между регионами двух стран, в первую очередь приграничных. Пример – дружеские визиты руководителей Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана в Бухарскую и Хорезмскую области Узбекистана 22 сентября этого года. Президенты отметили, что подобные регулярные встречи будут служить укреплению взаимопонимания и сплоченности между двумя странами и народами.

Дана высокая оценка сотрудничеству в водохозяйственной сфере. Стороны приветствовали успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам 13 сентября в городе Ташкенте.

Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке. Подчеркнута важность регулярного проведения Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и реализации договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи в Авазе 6 августа текущего года.

Переговоры в расширенном составе

Переговоры президентов продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров стороны особо подчеркнули, что благодаря совместным усилиям отношения братских стран вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства.

Главы государств с удовлетворением отметили динамику роста взаимной торговли в последние годы и договорились задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности для дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота.

Одно из таких направлений – наращивание и диверсификация номенклатуры взаимных поставок востребованной продукции с созданием торговых домов и выходом на рынки третьих стран.

Развитие промышленной кооперации в различных отраслях, включая сборку автомобилей, производство химических товаров, электротехнической продукции и бытовой техники, выпуск строительных материалов, глубокая переработка хлопкового волокна и плодоовощной продукции, создание логистической инфраструктуры также определены перспективными направлениями двустороннего взаимодействия.

Президент Узбекистана предложил подготовить соответствующую «дорожную карту».

Стороны условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и развития транзитных коридоров. Отмечена важность совместного продвижения Ашхабадского соглашения и расширения использования уникальных возможностей морского порта Туркменбаши.

Совместные скоординированные усилия в этом направлении позволят увеличить объемы грузоперевозок и создать благоприятные условия для раскрытия транзитного потенциала.

Подчеркнута важность наиболее полного задействования потенциала регионов двух стран. Достигнута договоренность о запуске нового механизма сотрудничества – Форумов регионов.

Высоко оценено сотрудничество в водохозяйственной сфере. С удовлетворением отмечено начало реализации проекта реконструкции Султансанджарской плотины Туямуюнского водохранилища.

Обсуждены также вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, выступающей важным фактором укрепления дружественных отношений и повышения взаимопонимания между двумя народами.

Проведение взаимных Дней культуры и кино, организация гастролей театральных и музыкальных коллективов, встреч представителей научной интеллигенции и других подобных мероприятий позволит еще больше сблизить наши народы.

В этом контексте отмечена поддержка Туркменистаном инициативы возрождения легендарного Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».

Мирзиёев подчеркнул, что сегодня в Узбекистане проживает свыше 200 тысяч граждан туркменской национальности. Они живут в мире и согласии, единой дружной семьёй с представителями всех других наций и народностей, составляющими многонациональный народ Узбекистана.

– Мы будем и далее создавать им все условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев. Уверен, что парк «Ташкент» в Ашхабаде, создаваемый по инициативе уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича, станет ещё одним новым символом дружбы между нашими народами, – отметил Шавкат Мирзиёев.

В ходе переговоров отмечалось, что мир и стабильность в Афганистане являются залогом устойчивого развития всего региона Центральной Азии.

– Готовы продолжить оказывать необходимую гуманитарную помощь афганскому народу, активно взаимодействовать с туркменскими партнерами в реализации важных социально-экономических и инфраструктурных проектов в этой стране, – заявил Президент Узбекистана.

Президенты выступили за продолжение тесного диалога и совместное продвижение инициатив на международной арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных структур.

– Результаты сегодняшней встречи позволят наполнить наше стратегическое партнерство новым, еще более весомым практическим содержанием, укрепить доверие, взаимопонимание, – сказал Шавкат Мирзиёев.

В завершение Президенты поручили сопредседателям Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству подготовить «дорожную карту» с конкретными механизмами реализации достигнутых договоренностей.

Подписанные документы

По завершении переговоров состоялась церемония подписания документов.

Соглашение о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание Торгового центра на сопредельных территориях

Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнёрских связей между предприятиями и компаниями

Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу

Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов

Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года

Соглашение об упрощении визовых процедур для граждан

Протокол о взаимных поездках граждан

Меморандумы между Министерствами адалат и Академиями наук

Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере до 2024 года

Соглашение по сохранению биологического разнообразия

План мероприятий по карантину и защите растений до 2025 года,

Хозяйственные контракты

Меморандум в области химической промышленности

Соглашение о взаимной торговле и инвестициях

Соглашение в сфере метрологии,

Меморандум о сотрудничестве в сферах статистики

Меморандум о сотрудничестве в сфере водосберегающих технологий

Меморандум о сотрудничестве в сфере транзитных и железнодорожных сообщений

Протокол о вводе в эксплуатацию контрольно-пропускного перехода Дашогуз–Гурлен

«Дорожная карта» в сфере транспорта

Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.

Всего в рамках визита было подписано 23 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-туркменского взаимодействия.

Президенты Узбекистана и Туркменистана приняли Совместное заявление.

На встрече с представителями средств массовой информации Президент Шавкат Мирзиёев охарактеризовал состоявшиеся переговоры, в ходе которых главы государств затронули весь спектр развития двустороннего сотрудничества, как плодотворные и обстоятельные.

Узбекистан и Туркменистан являются ближайшими соседями, братскими странами, надежными, проверенными временем друзьями и партнерами.

– Особо подчеркну, что мы высоко ценим достигнутый уровень стратегического партнерства с Туркменистаном, основанного на многовековой дружбе, общности истории и культуры, религии, духовных ценностей и традиций наших народов. Результаты сегодняшних переговоров еще раз наглядно продемонстрировали наше искреннее стремление и неизменную приверженность дальнейшему углублению взаимодействия. Хочу особо отметить, что дальнейшее укрепление добрососедских отношений с братским Туркменистаном является приоритетным направлением внешней политики Узбекистана, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана с удовлетворением отметил положительную динамику развития узбекско-туркменских отношений, особенно в торгово-экономической сфере. За последние годы товарооборот между нашими странами вырос в три раза. Несмотря на последствия пандемии, за истекший период 2021 года объем взаимной торговли вырос на двадцать пять процентов.

Кроме того, по итогам проведенного в рамках визита узбекско-туркменского Экономического форума подписан солидный пакет соглашений и твердых контрактов.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что увеличению взаимной торговли будет способствовать подписанное сегодня Соглашение о создании зоны приграничной торговли, а также договоренность замещать импорт из третьих стран конкурентоспособной продукцией, производимой в Узбекистане и Туркменистане и востребованной на рынках обеих стран.

Отдельное внимание было уделено развитию промышленной кооперации. Стороны договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество и конкретные проекты в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, химии, транспорта и логистики.

Также обсуждены вопросы активизации межрегионального взаимодействия. Стороны сошлись во мнении, что регулярный прямой диалог между приграничными областями, а также проведение на ежегодной основе форума регионов Узбекистана

и Туркменистана станут новым драйвером роста экономического сотрудничества. Первая встреча в таком формате пройдет в следующем году в Хиве.

Главы государств подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в сфере транспорта. Констатировав рост объемов взаимных грузоперевозок, стороны договорились и далее создавать благоприятные условия для эффективного использования транспортных коридоров, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов, которые послужат укреплению взаимосвязанности по линии Север-Юг и Запад-Восток.

Решающее значение для экономик наших стран имеют водная и экологическая тематика, вопросы изменения климата. В этой связи Президент Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил начало работы совместной узбекско-туркменской комиссии по водохозяйственным вопросам.

Важной темой двусторонних переговоров стали вопросы обеспечения региональной безопасности.

Президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, от которой во многом зависит устойчивое развитие обширного региона Центральной Азии.

В этом контексте главы государств подчеркнули важность проведения на регулярной основе Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также реализации договоренностей, достигнутых на последней встрече в Авазе 5-6 августа этого года.

Лидеры государств также условились продолжить тесный диалог в рамках региональных и международных структур.

Отмечена важность продолжения обменов между культурными, научными и спортивными кругами двух стран, а также проведения встреч и форумов молодежи наших стран, тесного сотрудничества между молодежными организациями. Это позволит ещё больше сблизить два братских народа.

Стороны договорились совместно продвигать цели и задачи врачебной дипломатии, выработав скоординированный подход для обеспечения безопасности народов наших стран и всего региона.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение результатами переговоров, в ходе которых состоялся доверительный и конструктивный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

– Узбекистан – один из ключевых торговых партнеров Туркменистана. Основная цель нынешнего официального визита в Узбекистан – продемонстрировать твёрдую поддержку уважаемому Президенту, моему другу Шавкату Мирзиёеву, а также проводимым под его руководством реформам во всех сферах государственной, общественно-политической и социально-экономической жизни страны, – сказал Президент Туркменистана.

Официальный ужин

После переговоров от имени Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева дан официальный прием в честь визита Президента Туркменистана.

В церемонии приняли участие члены делегаций двух стран, государственные и общественные деятели. Также присутствовали представители туркменской диаспоры Узбекистана.

Совместное заявление Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 4–5 октября 2021 года состоялся официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан (далее – Стороны),

проведя плодотворные переговоры в традиционно открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, подчеркнув активную динамику развития туркмено-узбекского взаимодействия и достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога,

обстоятельно обсудив текущее состояние и перспективы развития стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях,

обменявшись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики и констатировав схожесть или близость позиций Туркменистана и Узбекистана по ним,

исходя из многовековой исторической и культурной общности народов двух стран, основанных на незыблемых принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения, доверия и поддержки,

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 января 1996 года и Договора о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года,

выражая убеждённость в том, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Узбекистан отвечает долгосрочным интересам народов двух стран, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития во всём регионе Центральной Азии,

вновь подтверждая твёрдую приверженность общепризнанным нормам международного права, а также целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды,

придавая важное значение 30-летию независимости Туркменистана и Республики Узбекистан,

стремясь к дальнейшему расширению и углублению туркмено-узбекских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,

заявляют о нижеследующем:

Главы государств подтвердили приверженность всестороннему укреплению и расширению отношений стратегического партнёрства в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки братских туркменского и узбекского народов. Было выражено единое мнение, что дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества служит укреплению мира, стабильности и обеспечению всеобщего процветания в Центральноазиатском регионе. Президенты отметили важность поддержания регулярных контактов на высшем уровне, позволяющих придать импульс взаимоотношениям Туркменистана и Республики Узбекистан и определить приоритеты двустороннего сотрудничества. В этом контексте было подчёркнуто значение официального визита Президента Туркменистана в Республику Узбекистан 4–5 октября 2021 года в деле укрепления отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя государствами. Стороны констатировали, что регулярное проведение Консультативных встреч глав государств Центральной Азии способствует формированию в регионе атмосферы дружбы, доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечено большое значение Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в г.Туркменбаши 5–6 августа 2021 года, и принятых на ней решений.

В этой связи Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан подчеркнули важность скорейшего принятия «Дорожной карты» по развитию регионального сотрудничества на 2022–2024 годы, а также подписания на следующей Консультативной встрече «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

Главы государств отметили важную роль сотрудничества между законодательными органами двух стран и высказались за дальнейшую активизацию межпарламентского диалога, в том числе в рамках парламентских групп по сотрудничеству, функционирующих в Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана и Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Стороны отметили важность углубления сотрудничества и координации усилий, направленных на продвижение общих интересов государств Центральноазиатского региона в рамках международных межпарламентских организаций.

Парламенты двух стран будут также активно взаимодействовать в подготовке и проведении Регионального парламентского форума стран Центральной Азии, который состоится в г. Ташкент в 2022 году.

Туркменская сторона высоко оценила ход электорального процесса на фоне намеченных на 24 октября 2021 года выборов Президента Республики Узбекистан и выразила уверенность в том, что предстоящее голосование пройдёт на основе высоких демократических стандартов и ярко продемонстрирует растущий уровень политического сознания и общественной активности граждан Узбекистана. Главы государств положительно оценили итоги состоявшегося 14 сентября 2021 года в г. Ташкент шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии между Туркменистаном и Республикой Узбекистан по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Подчёркнута необходимость дальнейшего усиления роли Комиссии как координирующего органа по развитию двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах.

Главы государств подтвердили важность диверсификации двусторонней торговли, расширения её номенклатуры путём включения востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью с целью сбалансированного увеличения объёмов товарооборота до 1 млрд долларов США в год в ближайшее время.

Стороны также констатировали необходимость создания благоприятных условий во взаимной торговле, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

В этой связи Стороны приветствовали подписание в ходе визита Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о создании и регулировании деятельности Туркмено-Узбекской зоны приграничной торговли – Торговый центр, которое будет способствовать росту объёмов взаимной торговли, содействовать развитию промышленной кооперации и реализации совместных проектов, направленных на повышение благосостояния народов двух государств.

Главы государств согласились, что полноценная реализация механизмов сотрудничества в области торговли будет способствовать ускоренному развитию двусторонних торгово-экономических связей, а также обеспечит эффективную деятельность создаваемой Туркмено-Узбекской зоны приграничной торговли. Главы государств отметили большой потенциал для расширения производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, автомобилестроения и лёгкой промышленности, транспорта и связи, увеличения числа значимых совместных проектов. Стороны подчеркнули, что важным направлением двустороннего сотрудничества является взаимодействие между регионами двух государств.

Туркменская сторона приветствовала предложение узбекской стороны о проведении первого Форума регионов Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств выступили за возобновление практики обмена делегациями между приграничными областями двух стран.

Стороны договорились поощрять расширение трансграничного сотрудничества между сопредельными регионами двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в развитии международной торговли между странами и регионами.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны вновь подтвердили готовность продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Стороны отмечают, что развитие автобусных и авиаперевозок между городами двух стран будет способствовать увеличению грузового, пассажирского и туристического потоков между Туркменистаном и Узбекистаном.

Главы государств приветствовали подписание Совместной программы мероприятий («Дорожной карты») по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Агентством транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан.

Президенты отметили необходимость задействования в полном объёме имеющегося высокого потенциала Международного морского порта Туркменбаши и международного мультимодального маршрута Страны АТР–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Европа.

Особо отмечена важность практической реализации Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан (Ашхабадское Соглашение) от 25 апреля 2011 года.

Стороны согласились, что реализация таких крупномасштабных инфраструктурных проектов, как железнодорожные маршруты Термез–Мазари–Шариф–Кабул–Пешавар и Керки–Акина–Андхой будет способствовать развитию транзитного потенциала двух стран и созданию благоприятных условий для кратного увеличения объёмов перевозок грузов транзитом через Туркменистан и Узбекистан в страны Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Туркменистан поддержал инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой Организации Объединённых Наций.

Узбекистан выразил поддержку инициативе туркменской стороны о создании под эгидой ООН Специальной программы по развитию межрегионального транспортного сообщения.

Главы государств высоко оценили работу Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.

Стороны подчеркнули, что намерены и далее принимать меры для того, чтобы Государственная граница между Туркменистаном и Республикой Узбекистан оставалась границей дружбы, добрососедства и сотрудничества двух братских стран и народов.

Главы государств отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона, и что от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона.

Отмечена важность продолжения открытого диалога в этой сфере, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.

Главы государств положительно оценили итоги первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам, состоявшегося в г. Ташкент 13 сентября 2021 года, и поручили заинтересованным министерствам и ведомствам активизировать совместную работу по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе данного заседания.

Стороны рассматривают Международный фонд спасения Арала (МФСА) в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы.

Стороны отметили необходимость более тесного взаимодействия профильных структур двух стран по смягчению влияния глобальных процессов, связанных с изменением климата, разработки и реализации совместных мер по предупреждению и преодолению последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Стороны подчеркнули важность инициативы разработки региональной программы «Зелёная повестка» для Центральной Азии», выдвинутой в ходе третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Главы государств позитивно оценили сотрудничество двух стран по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Стороны отметили важность взаимодействия и наращивания кооперации между профильными структурами в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и фармацевтической продукции.

Туркменская сторона высоко оценивает инициативы Узбекистана о запуске единой информационной системы по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширению обменов опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовке медицинских работников, налаживанию сотрудничества в сфере фармакологии и кооперации в производстве жизненно важных лекарственных препаратов.

Узбекская сторона поддерживает предложение Туркменистана об учреждении Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией, Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций, Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Туркменская сторона поддерживает предложение Узбекистана о проведении в г. Ташкент Международной конференции, посвящённой изучению проблем восстановления мировой экономики, а также передового опыта по сокращению бедности в постковидный период.

Стороны будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая духовно-нравственное воспитание молодого поколения, защиту прав и поддержки их талантов и стремлений в интересах общества. Стороны подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в Целях устойчивого развития. Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт, туризм, а также расширению дружественных обменов между средствами массовой информации, научными учреждениями, обществами дружбы, художественными и театральными коллективами.

Главы государств поручили заинтересованным министерствам и ведомствам организовать на взаимной основе Дни культуры и кино Туркменистана и Узбекистана в 2022 году.

Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев двух народов, оказывать поддержку осуществлению переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства. Главы государств подтвердили свою готовность и далее продолжать оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своей страны.

Констатирована необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.

Стороны выразили готовность осуществлять сотрудничество в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, с целью содействия международным усилиям ООН по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия во всех его аспектах. Главы государств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержки в рамках Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных и региональных организаций и форумов.

Стороны подтвердили важность повышения роли ООН в обеспечении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, решении глобальных и региональных проблем на основе соблюдения целей и принципов Устава данной организации.

Узбекская сторона приветствовала принятие по инициативе Туркменистана Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания «COVID-19» от 29 июля 2021 года.

Туркменская сторона выразила готовность к совместной реализации принятой по инициативе узбекской стороны Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» от 18 мая 2021 года.

Главы государств выражают надежду, что Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Многопартнёрский трастовый фонд по безопасности человека для региона Приаралья под эгидой ООН внесут достойный вклад в дело улучшения экологической, социальной и экономической ситуации в регионе бассейна Аральского моря.

Туркменистан поддерживает проведение в 2022 году в г.Нукус Международного форума высокого уровня по «зелёной» энергетике, а также в 2023 году в Узбекистане под эгидой Организации Объединённых Наций Шестой Ассамблеи ООН по окружающей среде на высоком уровне.

Президенты, подчеркнув, что политика постоянного нейтралитета, проводимая Туркменистаном, содействует укреплению международного мира и безопасности в регионе и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами мира, отметили важность практической реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.

Лидеры двух стран отметили, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН. В данном контексте была выражена поддержка разработке инициированного Туркменистаном проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, главы государств выразили поддержку инициативе о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия–Каспийский регион», рассматривая эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил итоги Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности», которая состоялась 15–16 июля 2021 года в г.Ташкент, и отметил значимость продвижения региональной взаимосвязанности в обеспечении устойчивого развития и стабильности в регионах Центральной и Южной Азии. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил свою поддержку Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в организации и проведении Саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в г.Ашхабад 28 ноября 2021 года в рамках председательства страны в данной организации.

Узбекская сторона высоко оценивает принятие по инициативе туркменской стороны Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Организацией экономического сотрудничества» от 9 сентября 2021 года.

Главы государств выражают уверенность в том, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных и добрососедских отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на основе равноправия и взаимной выгоды.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за тёплый приём и гостеприимство, оказанные туркменской делегации, и пригласил Президента Республики Узбекистан посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Республики Узбекистан

Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 5 октября 2021 года.

/// nCa, 6 октября 2021 г. (источник фотографий – правительственные СМИ Узбекистана и Туркменистана)