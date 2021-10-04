Российское новостное агентство ТАСС взяло интервью у Президента Туркменистана

Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман взял интервью у президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде 1 октября 2021 года.

Полный текст интервью опубликован на сайтах ТАСС, TDH и некоторых других СМИ. Несколько сообщений, основанных на содержании интервью, также появились на страницах сайтов ТАСС и TDH.

Ниже приводится текст интервью:

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману ответил на вопросы о различных аспектах отношений с Россией, рассказал о своих жизненных принципах и установках, а также заявил о готовности Ашхабада сотрудничать с новым афганским правительством.

ТАСС: Господин Президент, только что Туркменистан отметил великий праздник – 30-летие независимости. В этом же году отмечается 30-летие создания Содружества Независимых Государств, и это тоже праздник для огромного количества людей в странах СНГ. Для кого-то больше, для кого-то меньше, но это действительно праздник. Как Вы оцениваете эти 30 лет СНГ? Что это Содружество даёт Туркменистану? Что Вы ждёте от него, каким Вы видите будущее этого Содружества?

Президент Бердымухамедов: В первую очередь, позвольте тепло приветствовать вас, Михаил Соломонович, в Туркменистане, поблагодарить за то, что нашли возможность приехать в нашу страну для этого интервью.

Хотел бы, пользуясь случаем, отметить, что мы высоко ценим сотрудничество с ИТАР-ТАСС – старейшим и авторитетным информационным агентством России. Я также с удовольствием и большим интересом смотрю вашу передачу «Формула власти», считаю, что она вносит немалый вклад в лучшее взаимопонимание между странами и народами, содействует открытости и доверительности в межгосударственных отношениях.

Теперь перейдём к вашему вопросу. Содружество Независимых Государств, как известно, было учреждено как ответ на события конца 1991 года, когда перестал существовать Советский Союз. Это был сложный период, многое в отношениях между бывшими республиками было неясно, не урегулировано. В полный рост встали политико-правовые, финансовые, имущественные и многие другие вопросы. И СНГ взяло на себя, как тогда говорили, функции «цивилизованного развода». Думаю, что в создавшихся условиях эта задача – при известных издержках – была выполнена.

Но после этого Содружество не перестало существовать. Напротив, я считаю, что за 30 лет оно окрепло политически и экономически, оказалось состоятельным и жизнеспособным объединением. И сегодня у него есть чёткие цели и перспективы, идущие в русле современных тенденций мирового развития.

Прежде всего, на наш взгляд, речь идёт об эффективном использовании совместного экономического потенциала СНГ для ускоренного промышленного, инвестиционного, инновационного развития стран-участниц, создании на территории Содружества современной многовариантной транспортно-логистической системы, интегрировании СНГ в мирохозяйственные связи как связующего пространства между Азией и Европой, участии наших стран в строительстве объектов и инфраструктуры в сопредельных государствах. Принятая в прошлом году Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года фиксирует эти цели и пути их достижения.

Всё это полностью применимо к роли СНГ в региональных процессах, поддержании стабильности и развития в Центральной Азии. Наш регион находится в стратегически важном месте евразийских транспортных маршрутов, обладает большими природно-сырьевыми ресурсами. Эти преимущества учитываются в долгосрочных экономических планах Содружества.

В целом текущее взаимодействие стран-участниц проходит в конструктивном рабочем ключе на различных уровнях и форматах. Наше общение сегодня предельно конкретно, нацелено на практическую отдачу, максимально приближено к реальным запросам и потребностям людей.

В этом – сильная сторона СНГ, и Туркменистан твёрдо привержен партнёрству в рамках этого объединения.

ТАСС: Вы знаете, господин Президент, я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что во внешней политике Туркменистана отношения с Россией занимают особое место, это сложилось и исторически, и продиктовано современными условиями. В каких направлениях развитие отношений между Туркменистаном и Россией, по Вашему мнению, достигло наибольшего прогресса? Где есть потенциал, который ещё требуется реализовать? И как в целом Вы оцениваете сегодняшнее состояние отношений Туркменистана с Российской Федерацией?

Президент Бердымухамедов: Отношения Туркменистана и России – это отношения двух стратегических партнёров. И данная характеристика говорит о том, что туркмено-российское сотрудничество является всеобъемлющим, долгосрочным, не подверженным внешней конъюнктуре.

Мы взаимодействуем в вопросах поддержания мира и безопасности на международной и региональной аренах, в крупнейших международных организациях, прежде всего в Организации Объединённых Наций, при необходимости координируем там свои шаги. Хочу подчеркнуть, что вот такое взаимодействие базируется на близости или общности подходов, в основе которых – опора на признанные нормы международного права, Устава ООН, принципы равноправия, уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела.

В экономической сфере Россия на протяжении многих лет находится в числе лидеров по объёму внешнего товарооборота с Туркменистаном и является одним из ведущих инвестиционных партнёров нашей страны.

Мы сотрудничаем с Россией в топливно-энергетической сфере, в судостроении и авиастроении, агрокомплексе, текстильной промышленности, транспорте, дорожном строительстве, металлургии и во многих других сегментах. Налажены и развиваются прямые торгово-экономические связи Туркменистана с субъектами Российской Федерации – Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской областью.

Интерес к сотрудничеству проявляют и другие регионы России.

Развиваются культурно-гуманитарные связи. Особенно успешным я бы назвал сотрудничество в области образования.

Что касается нереализованного потенциала, то речь идёт скорее о тех направлениях, которые ждут уже совместного приложения сил либо уже находятся в начале своей реализации. Среди них я бы выделил транспорт и логистику. В этом контексте сейчас мы работаем над очень перспективным проектом создания транспортной артерии по линии Каспийское море – река Волга с выходом на северные российские порты и далее в Европу.

Для этого усиливается каспийское направление сотрудничества с Россией.

И в Туркменистане, и в России прекрасно понимают, что потенциал сотрудничества огромен, особенно в последние годы предпринимаются очень серьёзные усилия с обеих сторон для его реализации на взаимовыгодной основе.

Так что у нас настолько широкое сотрудничество по всем направлениям, что сегодня трудно сказать, где у нас остаётся нереализованный потенциал.

ТАСС: Господин Президент, Вы так подробно рассказали, что я подумал вот о чём: я, наверное, не ошибусь, если скажу, что достижения в отношениях между нашими странами опираются на тот диалог, который у вас сложился за эти годы с Президентом России Владимиром Путиным. В политическом словаре есть такое выражение – personal chemistry, что означает «личная химия». Наблюдая ваше общение, складывается впечатление, что у Вас есть особая «личная химия» в отношениях с нашим Президентом. В этой связи как Вы оцениваете сложившийся диалог с Президентом России Владимиром Путиным?

Президент Бердымухамедов: Я могу сказать чётко: как предельно доверительный, открытый, дружеский, при этом всегда очень предметный и нацеленный на конечный результат. Наше знакомство состоялось, когда я был ещё вице-премьером и сопровождал его во время одного из визитов в Туркменистан. Это было, если не ошибаюсь, в 2002 году.

Так что мы знакомы уже почти 20 лет, и у нас всегда честный, прямой и открытый диалог по всем вопросам.

По моему мнению, Владимир Владимирович – великий человек, у которого простой характер и широкая душа. Человек, с которым всегда приятно побеседовать.

Мы регулярно общаемся с Президентом России: в очном формате, по телефону, обмениваемся мнениями, консультируемся по актуальным проблемам международной политики, двусторонней повестке. И я каждый раз ощущаю с его стороны настрой на конструктивную совместную работу и приверженность тесному сотрудничеству с Туркменистаном, уважительное отношение к нашей стране и избранному нами курсу.

Все вопросы, которые мы обсуждали, конечно же, направлены на благо наших народов. Мы высоко это ценим, и я глубоко признателен Президенту России за неизменную поддержку Туркменистана на мировой арене, нашего нейтралитета и международных инициатив.

ТАСС: Но есть одна тяжёлая тема, к сожалению, которая объединяет сейчас людей, наши страны и народы и которая требует ещё большего объединения, – это борьба с пандемией. Она обрушилась на весь мир. К счастью, Туркменистан, я знаю, одна из немногих стран, которая смогла как-то более-менее уберечься от этой страшной беды благодаря усилиям, которые предприняли Правительство Туркменистана и Вы лично. Тем не менее, она существует, и опасность этого ещё не преодолена. Я знаю, что в Туркменистане утвердили российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона». Что, по Вашему мнению, ещё нужно сделать для профилактики, чтобы эта страшная беда не коснулась вашей страны и людей?

Президент Бердымухамедов: Туркменистан стал одной из первых стран в мире, которая официально одобрила применение российских вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона» на своей территории. И это во многом позволило и позволяет нам успешно противодействовать пандемии коронавирусной инфекции.

В этом контексте хотел бы отметить, что и в борьбе с ней особую значимость приобрело взаимодействие наших стран.

И с самого начала пандемии между Туркменистаном и Россией в кратчайшие сроки были налажены эффективные двусторонние механизмы по линии научно-медицинских сообществ, соответствующих министерств и ведомств. Не будет преувеличением сказать, что наши страны в этих непростых условиях показали прекрасные образцы подлинной солидарности, взаимной выручки и поддержки, действенного объединения усилий.

И подчёркивая именно такой характер сотрудничества, я с полным основанием отмечаю особую роль России и выражаю признательность её руководству.

Вакцинация в нашей стране идёт в соответствии с графиком и потребностями, охватывая всю территорию Туркменистана. Система здравоохранения, санитарные службы работают слаженно, принимаются все необходимые меры по профилактике заболевания.

Но существуют, конечно, пока определённые ограничения на въезд в Туркменистан, в частности, в авиасообщении с другими странами. Это естественно в данных условиях.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию в мире, в соседних странах и будем действовать по обстановке. В целом могу сказать, что Туркменистан смог эффективно выстроить защитные механизмы против этого опасного инфекционного заболевания.

ТАСС: Туркменистан сегодня – активно развивающаяся страна, она всё более и более значимое место занимает на карте мира. Её всё больше и больше узнают. Вы известны целым рядом внешнеполитических инициатив, они широко известны в мире. Какими из них Вы больше всего гордитесь?

Президент Бердымухамедов: Больше всего я горжусь народом Туркменистана, который понял, принял и поддержал эти инициативы, планы и замыслы и сегодня успешно их претворяет в жизнь.

Страна действительно за последние годы развивается очень динамично. Темпы роста экономики стабильны и держатся на хорошем уровне, несмотря на пандемию.

Это говорит об устойчивости экономики и её серьёзном потенциале. Первый Президент Сапармурат Атаевич Ниязов многое сделал для своей страны, заложил основы государства, большая работа была проведена по закреплению статуса нейтралитета. Я же горжусь тем, что по нашей инициативе в 2015 году Организация Объединённых Наций повторно подтвердила наш нейтральный статус и впоследствии день 12 декабря был принят как Международный день нейтралитета.

Что же касается каких-то конкретных достижений в той или иной сфере, то их немало, и перечисление займёт много времени.

По сути, с нуля подняты целые отрасли национальной экономики, построены тысячи километров современных дорог, крупные объекты энергетической инфраструктуры, введены в эксплуатацию десятки новых заводов. Посмотрите на Ашхабад, на его архитектуру, жилые дома, в которых живут наши люди.

На Каспийском побережье, где раньше была пустыня, возведена Национальная туристическая зона «Аваза» с сетью комфортабельных отелей и коттеджных посёлков, куда каждый год жители нашей страны ездят на отдых.

Эти примеры – лишь небольшая доля из всего того, что сделано в стране.

На международной арене мы высоко ценим и по праву гордимся поддержкой мирового сообщества инициатив Туркменистана в сфере энергобезопасности, транспортного сотрудничества, экологии, миротворчества и превентивной дипломатии. Единогласное голосование в ООН в пользу наших предложений, растущее понимание и поддержка нейтралитета Туркменистана и его миротворческого курса убеждают нас в правильности внешнеполитической стратегии по содействию всеобщему миру, безопасности, выполнению Целей устойчивого развития, укреплению центральной роли ООН в мировых делах, приверженности равноправию и уважению в межгосударственных отношениях.

Вот всё это – предмет для гордости. Но, повторяю, эти заслуги по праву принадлежат туркменскому народу и нашему государству.

ТАСС: Когда подлетаешь к Ашхабаду, с самолёта виден прекрасный белый город. Сейчас я ехал на встречу с Вами, и вот это всё поражает своей белизной, чистотой, красивой архитектурой. Вы упомянули Каспийское море – для меня оно родное: я вырос по ту сторону Каспия. Нас объединяет наша молодость, общее Каспийское море, великие Каракумы. Откройте секрет – я понимаю, что вся страна для Вас родная, но какие Ваши самые любимые места в Туркменистане, где отдыхает сердце?

Президент Бердымухамедов: Туркменистан действительно уникальная страна, здесь есть на что посмотреть. Эта моя Родина, где живут мои соотечественники, трудятся, растят детей. Каждый уголок Туркменистана по-своему прекрасен и несёт отпечаток нашей древней истории, культуры, традиций.

И я часто и помногу езжу по стране, встречаюсь с людьми и убеждаюсь, как благодаря их трудолюбию, любви к земле, на которой они живут, Туркменистан хорошеет, развивается. Появляются благоустроенные и уютные посёлки, разбиваются парки, зоны отдыха.

Наверное, как для всякого человека, для меня особенно дороги те места, где я провёл детство, вырос, воспоминания о которых всегда со мной. Родина у человека одна, поэтому я думаю, что для каждого дороги все места, какие бы они ни были – красивые или некрасивые.

ТАСС: Вы знаете, господин Президент, прежде всего я хочу сделать вам комплимент – Вы в такой прекрасной спортивной форме. Меня поразило, что Вы прекрасно занимаетесь и велоспортом, и карате, и тхэквондо, и стрельбой. Мне стало стыдно, потому что я, как человек, который вообще далёк от спорта, иду к господину Президенту, который является профессиональным спортсменом. Так что Вы меня извините, что я в этом плане не могу, так сказать, чем-то гордиться. Когда Вы сами пришли к тому, что спорт нужен, что спорт – часть Вашей жизни?

Президент Бердымухамедов: Это зародилось естественно, как необходимость для организма. Во времена моего детства, а это было ещё при СССР, очень сильно была поставлена работа по привлечению подростков к спорту. Существовали различные клубы и организации, например ДОСААФ, если вы помните.

ТАСС: Конечно! Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту! Даже значок был.

Президент Бердымухамедов: Вот как раз-таки в котором и учили разнообразным видам спорта.

Это было очень интересно и увлекательно, поэтому я, как и все другие подростки, активно занимался теми видами спорта, которые мне нравились: стрельбой, вольной и классической борьбой, вело- и автоспортом. Неоднократно удостаивался почётных значков и других наград, занял первое место в своей весовой категории на первенстве республики по классической борьбе среди подростков.

Отличился на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, проводившихся тогда среди юниоров организацией ДОСААФ, и занял первое место.

А на состязаниях по военной подготовке завоевал титул чемпиона Туркменистана по стендовой стрельбе. Что касается конного спорта, как говорят, трудно представить туркмена без коня.

Я уже несколько десятков лет на государственной службе, и практически без выходных и отпусков. Рабочий день у меня начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером. И в таком ритме невозможно эффективно работать, сохранять концентрацию без хорошей физической формы. Я стараюсь находить время, чтобы продолжить занятия некоторыми видами спорта, которые мне интересны и которые позволяют в какой-то мере проверять себя, свою реакцию, волю, умение молниеносно принимать нужные решения при меняющихся обстоятельствах. Активные, мобильные виды спорта этому очень способствуют и помогают применять эти качества в работе.

ТАСС: Господин Президент, я вам скажу честно, может быть, не так интенсивно, но среди Ваших коллег, глав государств, есть люди, которые тоже занимаются спортом. Но Вы же ещё одновременно занимаетесь творчеством, пишете книги, пишете стихи. Я видел на видео, что Вы даже музыку пишете ритмичную, не такую заунывную, а с современным ритмом. Это уже как бы отдельная сторона Вашей жизни и биографии. А вот откуда Вы черпаете идеи для творчества?

Президент Бердымухамедов: Способность к творчеству – это, наверное, у меня в генах, досталась от моих предков. У нас педагогическая семья: дед был учителем, писал рассказы и стихи, потом отец также был преподавателем, тоже писал рассказы и стихи, я тоже много лет, как вы, наверное, знаете, был на преподавательской работе.

Поэтому, видимо, и у меня ярко проявились способности к творчеству. И хочу сказать, что занятия творчеством и музыкой создают хорошее настроение и помогают активной жизнедеятельности.

Музыка, стихи – это скорее хобби, увлечения, которые позволяют немного отвлечься.

А вот книги я считаю частью своей работы, служения государству и народу. К этому виду деятельности я отношусь очень серьёзно, прежде чем браться за перо, изучаю массу исходных материалов, запрашиваю архивные данные, консультируюсь со специалистами.

И прекрасно осознаю, что всё написанное мной идёт в широкие массы, изучается особенно внимательно, и не только в Туркменистане. Поэтому здесь требуется высокая компетентность, ответственность, взвешенность, опора на факты. Надеюсь, что мне удаётся в этом виде деятельности, как говорится, держать планку и приносить пользу.

ТАСС: В беседе о Вашем становлении совершенно естественно и закономерно вспомнить Вашего уважаемого отца, который, к сожалению, буквально несколько месяцев назад ушёл из жизни. Мне вспоминаются строки великого русского поэта Александра Твардовского:

«Как говорят, отца родного

Не проводил в последний путь,

Ещё ты вроде молодого,

Хоть борода ползи на грудь».

Это действительно так. Конечно, Ваш отец был счастлив, что увидел такое становление своего сына. Он был рядом с Вами на протяжении многих лет Вашей сознательной жизни и очень многое дал Вам как личности и человеку. Какие отцовские наставления Вы считаете для себя как Президента Туркменистана самыми главными и ценными, помогающими в каждодневной деятельности?

Президент Бердымухамедов: Отец был человеком твёрдых убеждений, прочных моральных и нравственных принципов. Он не навязывал их, не давал мне каких-то особых или специальных назиданий. Он воспитывал меня скорее силой своего примера, своим отношением к работе, семье, родному очагу, соседям, друзьям и родственникам – всему тому, что формирует в человеке понятие дома, и даже шире – Родины, Отечества. Конечно, он давал и наставления, и советы. Когда я занял высший государственный пост, высказывал свои мысли, к которым я прислушивался. И многое из того, что он мне советовал, оказалось нужным и полезным для страны.

Я старался и всегда стараюсь следовать его примеру, таким его качествам, как кристальная честность, добросовестность, желание и умение помочь людям, способность прощать ошибки, если человек случайно оступился. Вот эти качества важны сами по себе, но они приобретают особую значимость, если их применяешь на государственном уровне.

ТАСС: Ваш отец – вечная ему память – гордился своим сыном. Вы сегодня и сами счастливый отец: у вас прекрасная семья, достаточно взрослые дети, которыми, я так понимаю, Вы уже тоже можете гордиться! С учётом Вашего плотного графика в те моменты, когда удаётся побыть с семьёй, о чём вы беседуете? Какие семейные ценности внутри этого маленького коллектива под названием «семья» Вы ставите превыше всего?

Президент Бердымухамедов: Скажу Вам откровенно: в моём рабочем графике пункт «общение с семьёй» не предусмотрен. Разумеется, это шутка, но времени на семью, внуков действительно не хватает. Дети уже большие: сын – в политике, старшая дочь – медик, младшая – экономист, а внуки – это уже дети цифровизации. Вот я, например, спрашиваю своего четырёхлетнего внука: «Какую игрушку тебе подарить?». А он мне отвечает: «Прежде чем что-то сказать, сначала подумайте и только потом задавайте вопросы! Да и зачем спрашивать, если можно открыть тот же «ЛовиКод» или QR-код и запросить выбрать для нас там ту или иную игрушку». Вот такие сегодня наши дети.

Бывают моменты, когда мы собираемся вместе, но они довольно редки и почему-то быстро заканчиваются. Это неизбежно, и все мои родные, семья с пониманием относятся к такой ситуации.

Что же касается ценностей для подрастающего поколения, то они простые: достоинство, честность, моральная чистота, уважение к старшим, святость семейного очага и любовь к Родине. Эти понятия вечны: они не меняются и всегда останутся стержнем, на котором держится человек, общество и государство.

ТАСС: Господин Президент, пока я готовился к встрече с Вами, прошло достаточно времени, и у меня есть один вопрос сугубо политического свойства. События в мире меняются драматически, и я хочу коснуться, если Вы позволите, вот этих драматических событий в Афганистане. Это ваши соседи, наши соседи. События развивались стремительно, драматически, в чём-то, может быть, и неожиданно. Ввиду того, что эта страна находится достаточно близко от Туркменистана, в чём Вы видите опасность дальнейшего развития этой ситуации? Как Вам представляется вообще ситуация вокруг Афганистана с Вашей точки зрения?

Президент Бердымухамедов: В последние дни политическая ситуация в Афганистане претерпела кардинальные изменения. В соседней стране началось формирование нового правительства после вывода из Афганистана иностранного воинского контингента. Страна вступает в новый этап своей истории.

Мы в Туркменистане внимательно следим за развитием ситуации и последних событий в Афганистане и выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлён мирным путём на основе широкого общенационального диалога.

Со своей стороны, хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений, оказания необходимого содействия с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения её устойчивого социально-экономического возрождения.

Как Вам известно, Туркменистан, опираясь на свой позитивный нейтральный статус, ведёт исключительно миролюбивую внешнюю политику, не вмешиваясь во внутренние дела иностранных государств.

Исходя из нейтрального статуса мы не вступаем в военные союзы и блоки, а наоборот, активно используем своё политическое пространство для содействия миру, безопасности и устойчивого развития на планете.

В этой связи хотел бы разъяснить позицию нашей страны в отношении текущей ситуации в Афганистане. Она включает в себя три основных принципа: политико-дипломатическое, торгово-экономическое и социально-гуманитарное направления.

Во-первых, мы неоднократно подчёркивали, что Туркменистан выступает за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными, политико-дипломатическими методами, на основе выработки взаимоприемлемых решений при широком участии всех этнических и религиозных групп, проживающих в Афганистане.

Афганский народ должен самостоятельно решать будущее своей страны и определиться с новым правительством, формой государственного строя.

Во-вторых, важнейшим условием стабильности, устойчивого экономического развития Афганистана, его успешной интеграции как в региональные, так и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием.

Примером тому могут служить реализуемые нашей страной масштабные проекты в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах.

Большое значение в этом контексте приобретает строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). По предварительным подсчётам, этот проект, помимо прямых поставок газа в Афганистан, позволит обеспечить поступление в бюджет этой страны более миллиарда долларов США только за транзит газа. Помимо этого, будут созданы несколько тысяч новых рабочих мест в тех афганских провинциях, по которым и пройдёт трубопровод.

Осуществляется строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, формирование транспортного коридора под наименованием «Лапис Лазули».

Убеждён, что успешное осуществление таких проектов придаст мощный импульс экономическому развитию братского Афганистана, станет стимулом для действенной активности со стороны внешних инвесторов.

В-третьих, понимая тот факт, что Афганистан остро нуждается в гуманитарной поддержке, Туркменистан на системной основе оказывает помощь афганскому народу. Мы регулярно направляем конвои с гуманитарной помощью в Афганистан, осуществляем строительство школ и больниц в сельской местности, расширяем подготовку афганских кадров в образовательных учреждениях Туркменистана.

Хочу отметить, что на днях принято решение о направлении очередного гуманитарного груза в знак дружбы и добрососедства.

Всё это, естественно, финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов.

Мы намерены и далее продолжать добрую традицию оказания гуманитарной поддержки братскому народу Афганистана. И я убеждён, что в скором времени на афганской земле, тем более с богатым историческим прошлым, воцарятся мир и согласие.

ТАСС: И в заключение нашей беседы, господин Президент, я хотел бы задать Вам вопрос, который всегда задаю в конце своих встреч. Наша программа называется «Формула власти», и я хотел бы спросить: что такое власть именно для Вас, Президента Туркменистана? Какова она на вкус? И что представляет собой эта странная штука под названием «власть»?

Президент Бердымухамедов: Я считаю, что находиться у власти, быть покорным слугой народа, служить верой и правдой своей Отчизне, своему народу – это большая честь. Поэтому главный лозунг, которым мы руководствуемся всё это время: «Государство – для человека!». Построенная на органичном сочетании исторического и социального опыта туркменского народа, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, а также достижениях общественно-политической мысли начала XXI века, эта идеология утверждает патриотизм, трудолюбие, гуманность и ответственность. Она побуждает людей действовать по велению долга, совести и духовных убеждений. Она отражает суть общенациональной идеи, которая объединяет и сплачивает граждан страны, выступает цементирующей духовной основой качественного обновления общества.

Для меня власть – это, прежде всего, высочайшая ответственность. Есть классическое определение: «Власть – это полномочия и ресурсы для принятия решений и проведения их в жизнь». Определение правильное, но без наличия ответственности оно представляет собой лишь техническую констатацию. И только ответственность придаёт этой формуле смысл, ценность и жизненную мотивацию.

Именно осознание своей личной ответственности призвано уберечь от скоропалительных решений – тысячу раз проверить и просчитать последствия тех или иных решений. Ведь за каждым из них стоят люди – с их заботами, проблемами, надеждами. Этим я и руководствуюсь, находясь на посту Президента. Использовать власть на благо людей и своей страны – вот в чём, я считаю, и заключается моя главная определяющая цель.

ТАСС: Господин Президент, огромное Вам спасибо. Вы оказали мне огромную честь, уделив время. Это была невероятно интересная беседа. Я благодарю Вас. Уверен, что телезрители и читатели, которые ознакомятся с нашим интервью, глубже узнают и Вас, как Президента прекрасной страны, и саму Вашу страну. Позвольте пожелать Вам всего самого доброго, а также удачи и процветания народу Туркменистана! Спасибо, господин Президент!/// nCa, 4 октября 2021 г. (авторское право принадлежит ТАСС, источник фото – TDH)