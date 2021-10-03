Президент Туркменистана посетит Узбекистан с официальным визитом

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 4-5 октября этого года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Ташкент с официальным визитом.

В повестку дня предстоящей встречи на высшем уровне включены вопросы расширения и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Ожидается, что основное внимание будет уделено дальнейшему наращиванию экономического взаимодействия, прежде всего в сферах торговли, транспорта и транзита, энергетики, продвижению проектов кооперации в промышленности, сельском и водном хозяйстве, активизации контактов между регионами двух стран, реализации совместных программ культурно-гуманитарного обмена.

Лидеры стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального сотрудничества.

В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних мероприятий, в том числе Экономического форума.

По итогам переговоров предусматривается принятие Совместного заявления глав государств, подписание солидного пакета документов и контрактов, направленных на интенсификацию многопланового партнерства. ///UzDaily.uz, 2 октября 2021 г.