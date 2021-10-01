Армида Салсия Алисджахбана

Растущее число и доля пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляют собой успешные примеры снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни; результат прогресса в социально-экономическом развитии. Этот демографический переход происходит на фоне ускоряющейся Четвертой промышленной революции. Но COVID-19, эпицентр которого сейчас находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усугубил страдания пожилых людей, находящихся в уязвимом положении, и продемонстрировал хрупкость этого прогресса.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает наибольшее число пожилых людей в мире, и население быстро стареет. Когда в 2015 году была принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 8 процентов от общей численности населения региона составляли люди в возрасте 65 лет и старше. К 2030 году, когда Повестка дня подойдет к концу, по прогнозам, 12 процентов от общей численности населения – каждый восьмой человек – будут составлять пожилые люди. 54 процента всех пожилых людей в регионе будут составлять женщины, и их доля будет расти с возрастом.

Азиатско-Тихоокеанский регион добился значительного прогресса в соединении региона с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В то же время это по-прежнему самый разделенный цифровыми технологиями регион в мире. Примерно половина его населения не имеет доступа в Интернет. Женщины и пожилые люди – особенно пожилые женщины – с наименьшей вероятностью подключены к цифровым сетям.

COVID-19 продемонстрировал, как технологии могут помочь бороться с распространением вируса, поддерживать повседневную жизнь, поддерживать бизнес и социальные связи. А те, кто исключен из процесса цифровой трансформации, включая пожилых людей, подвергаются повышенному риску остаться навсегда позади. Поэтому цифровое равенство для всех возрастов актуально, как никогда.

Следующие несколько лет предоставят Азиатско-Тихоокеанскому региону возможность развить свои успехи в области старения населения и быстрой цифровой трансформации, извлечь уроки из трагических последствий пандемии и укреплять интеграцию пожилых людей в цифровой мир. Четвертый обзор и оценка Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2022 года и дальнейшая разработка Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали позволят странам выработать политику и планы действий по достижению цифрового равенства для всех возрастов.

Среди этих стратегий особенно важно поощрять цифровую грамотность и сокращать пробелы в цифровых навыках пожилых людей с помощью специализированных учебных программ для сверстников или представителей разных поколений. В быстро меняющейся цифровой среде развитие, укрепление и поддержание цифровой грамотности требует усилий на протяжении всей жизни.

Кроме того, обеспечение доступного, недорогого и надежного подключения к Интернету для людей всех возрастов должно быть приоритетом. Расширение цифровой инфраструктуры, географического охвата и цифровой интеграции пожилых людей посредством целенаправленной политики и программ обеспечит более широкое социальное участие, расширит возможности пожилых людей и повысит их способность жить независимо.

Как подчеркивается в Мадридском плане действий, технологии могут снизить риски для здоровья и способствовать экономически эффективному доступу пожилых людей к медицинскому обслуживанию, например, с помощью телемедицины или роботизированной хирургии. Вспомогательные технологические устройства и решения могут способствовать большей и более безопасной мобильности пожилых людей, особенно инвалидов или одиноких. Платформы социальных сетей могут способствовать социальному взаимодействию и уменьшать социальную изоляцию и одиночество.

В Справочном руководстве ЭСКАТО по использованию информационно-коммуникационных технологий для удовлетворения потребностей пожилых людей в области здравоохранения задокументирована передовая практика со всего региона. В руководство также включены рекомендации по вопросам политики и контрольный перечень для директивных органов по включению ИКТ в политику, затрагивающую пожилых людей.

Хотя пожилые люди относятся к числу наименее подключенных к цифровым технологиям групп населения, они являются одними из наиболее уязвимых к киберугрозам. Поэтому крайне важно принять надлежащие меры безопасности, повысить осведомленность и научить пожилых пользователей быть осторожными в Интернете.

Отмечая Международный день пожилых людей в 2021 году, давайте напомним себе, что риски и уязвимость, с которыми сталкиваются пожилые люди во время пандемии, не новы. Многие пожилые люди в регионе лишены социальной защиты, такой как доступ к всеобщему медицинскому обслуживанию и пенсиям.

Восстановление после COVID-19 – это возможность заложить основу для более инклюзивного, справедливого и учитывающего возраст общества, основанного на правах человека и руководствующегося обещанием Повестки дня на период до 2030 года никого не оставить позади. Цифровое равенство для всех возрастов, выделенное в Повестке дня на период до 2030 года, выходит за рамки национальных интересов.

Более тесное цифровое сотрудничество правительств и заинтересованных сторон имеет важное значение как для инклюзивного, так и для устойчивого развития и более эффективного восстановления. На региональном и субрегиональном уровнях цифровое сотрудничество можно плодотворно использовать для достижения консенсуса и обмена передовым опытом, извлеченными уроками и политическими рекомендациями. А это, в свою очередь, может дополнить политические меры и процесс принятия решений на национальном уровне в интересах всех возрастных групп.

/// nCa, 1 октября 2021 года, Армида Салсия Алисджахбана является заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)