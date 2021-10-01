Шавкат Мирзиёев: “Наш единственно верный путь – путь к знаниям”

Президент Шавкат Мирзиёев посетил частную школу “Янги авлод” в городе Андижане.

Общеобразовательная школа, рассчитанная на тысячу мест, в этом году приняла первых учеников. В двух трехэтажных учебных корпусах имеются 55 классов, 3 лаборатории и предметные кабинеты. Они оснащены современным учебным интвентарем и оборудованием.

Школа специализируется на иностранных языках, здесь углубленно преподаются английский, китайский и арабский.

Также действуют интерактивный класс обучения точным наукам на английском языке, кружки по ментальной арифметике, информационным технологиям, робототехнике. Необходимые условия созданы на кухне, закрытых и открытых спортивных площадках, в классах для гимнастики и хореографии.

В беседе с учащимися школы Президент отметил важность приобретать знания.

– Вы идете по правильному пути. Никогда не прекращайте учиться, исследовать. Время летит незаметно, поэтому нужно учиться сегодня, чтобы завтра найти достойное место в жизни, стать современными профессионалами. Я верю, что вы вырастете совершенно новым поколением, которое осуществит мечты своих родителей и своей страны. Ведь у вас будет знание. А знания, как я уже много раз говорил, не горят в огне и не тонут в воде. Наш единственно верный путь – путь к знаниям, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Здесь же был представлен проект строительства дошкольного учреждения и университета. Рядом со школой планируется построить детский сад на 150 мест и университет информационных технологий на 500 мест. Таким образом, детский сад, школа и университет образуют кластер. В них дети с дошкольного возраста будут получать углубленные знания по современным IT-технологиям и иностранным языкам, и в будущем станут квалифицированными специалистами в области информационных технологий.

Здесь же глава государства ответил на вопросы журналистов.

На этом Президент Шавкат Мирзиёев завершил поездку в Андижанскую область и отбыл в Ташкент. /// nCa, 1 октября 2021 г. (источник – UzA, 29 сентября)