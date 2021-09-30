В Туркменистан прибыл грузовой тепловоз российского производства

Эльвира Кадырова

В локомотивное депо Ашхабада прибыл грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода, сообщает ГТРК «Брянск».

Контракт на поставку локомотива был заключен в 2020 году.

Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ мощностью 2х2650 кВт (2х3604 л.с.) с электрической передачей переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги предназначен для вождения грузовых поездов на железных дорогах в районах с умеренным климатом при температуре воздуха окружающей среды от – 50°С до + 40°С.

По тяговым характеристикам локомотив обеспечивает перевозку составов массой 6400 тонн. Тепловозы данной серии широко эксплуатируются не только в России, но и в Монголии, Казахстане и Узбекистане.

«Брянский машиностроительный завод» – предприятие в составе группы АО «Трансмашхолдинг», на котором организовано крупносерийное производство магистральных грузовых и маневровых тепловозов./// nCa, 30 сентября 2021 г.