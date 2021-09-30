Посол Майко о том, как Украине вернуться в круг топ-внешнеторговых партнеров Туркменистана

Эльвира Кадырова

Проактивная позиция, использование дружественных связей и кардинальное новые подходы – только так Украина сможет вновь войти в число крупнейших внешнеэкономических партнеров Туркменистана и возродить энергетическое сотрудничество с этой центрально-азиатской страной. Об этом поразмышлял в своей статье Посол Украины в Туркменистане Виктор Майко. Статья опубликована главным информагентством страны «Укринформ».

«Украина для того, чтобы вернуть себе статус одного из главных внешнеэкономических партнеров Туркменистана, как, кстати, и остальных стран Центральноазиатского региона, должна занять проактивную позицию, использовать имеющийся потенциал, дружеские связи и наработанные контакты», – пишет высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что Туркменистан сегодня активно и стабильно развивается. Объем внешнеторгового оборота страны за 8 месяцев этого года увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ВВП – более чем на 6%.

Однако, товарооборот между Украиной и Туркменистаном за весь 2020 год равен показателям, которые 15 лет назад страны получали лишь за пару недель, сожалеет Майко.

По его словам, Туркменистан заинтересован в поставке широкого круга украинской продукции, в том числе изделий из черных металлов, локомотивов, вагонов, турбин, насосов, промышленных кранов, сельскохозяйственной техники, фармацевтической и химической продукции, бумаги, картона, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

«Критически важным в контексте развития двусторонних отношений является транспортно-логистическое вопрос», – подчеркнул Посол. И в качестве примера, он привел простой факт – стоимость экспорта одной тонны украинского зерна в Туркменистан составляет около 100 долларов США, что сводит на нет минимальные конкурентные преимущества Украины на азиатском рынке.

Чтобы преодолеть существующие трудности, украинский полпред предлагает властям своей страны создать Рабочую группу с привлечением представителей всех профильных министерств и ведомств и заинтересованных частных компаний для создания транспортно-логистической стратегии для большой Азии.

Затронул дипломат и перспективы возобновления сотрудничества Украины с Туркменистаном в энергетической отрасли. Он напомнил о том, что до 2006 года Туркменистан был единственным поставщиком природного газа в Украину.

«Восстановление полноценного сотрудничества с Туркменистаном в энергетической сфере требует чрезвычайно высокой мотивации, новых подходов, новых моделей и предложений», – сказал он.

Майко также намекнул на возможности участия Украины в туркменских газоэкспортных проектах, ориентированных на ЕС. «Построен 800-километовий газопровод Восток-Запад мощностью 30 млрд м 3 газа в год, который начинается с одного из крупнейших в мире месторождений природного газа Галкыныш и заканчивается на побережье Каспийского моря. В будущем этот газопровод будет служить первым звеном в инфраструктуре поставки туркменского газа в европейском направлении. Сможет ли Украина стать партнером и союзником Туркменистана в осуществлении этой амбициозной цели, будет зависеть только от нас», – резюмировал Посол. /// nCa, 30 сентября 2021 г.