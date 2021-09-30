Бесконтактные транзитные автоперевозки через Туркменистан

Эльвира Кадырова

В настоящее время в Туркменистане в связи с ситуацией пандемией на пограничных контрольно-пропускных пунктах пропуска при международных автомобильных перевозках грузов, передача грузов выполняется на бесконтактной основе. Об этом сообщает Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Кыргызской Республики со ссылкой на Агентство “Туркменавтоулаглары” (Туркмен автотранс).

Согласно сообщению, транзит по территории Туркменистана осуществляется через контрольно-пропускные пункты:

Сарахс (Иран) – Сарахс (Туркменистан)

Люфтабад (Иран) – Артык (Туркменистан)

Алат (Узбекистан) – Фарап (Туркменистан)

При этом перегоном иностранных грузовых автотранспортных средств без водителей занимается уполномоченная туркменская компания “Ulag ekspeditorcylyk hyzmatlary”.

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/// nCa, 30 сентября 2021 г.