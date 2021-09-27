Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев совершил поездку по Каракалпакстану и Хорезмской области

21-22 сентября 2021 года Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев посетил Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область для встречи с избирателями этих регионов.

В рамках поездки Президент Ш.М.Мирзиёев 21 сентября прибыл в Республику Каракалпакстан.

Глава государства сперва посетил мавзолей Мусы Ерниязова на кладбище «Шорша баба» в городе Нукусе. Были прочитаны суры из Корана.

Муса Ерниязов многие годы занимал должности Председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Ему было присвоено звание Героя Узбекистана.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Бозатауский район и посетил дом жителя махалли «Ёшлик» Ж.Джуманазарова.

Главу государства поинтересовался жизнью семьи, и на ее примере – условиями жизни в Бозатау. Жители Бозатау отметили происходящие изменения в районе и поблагодарили главу государства за внимание.

В Каракалпакстане кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Ш.Мирзиёев встретился с избирателями в Бозатауском районе.

В ходе встречи Президенты Ш.Мирзиёев выступил с докладом о своей предвыборной программе.

Программа кандидата состоит из десяти приоритетных направлений, охватывающих все сферы. Это, в частности, построение новой экономики, основанной на науке и инновациях, сокращение бедности за счет активного предпринимательства и адресной финансовой поддержки, повышение эффективности в сельском хозяйстве, улучшение качества образования, укрепление общественного здоровья, сбалансированное развитие регионов, формирование ориентированного на народ и гуманного государственного управления, обеспечение справедливости и верховенство закона, реализация открытой и прагматичной внешней политики, развитие культурно-духовных сфер.

Были отмечены изменения, произошедшие в Каракалпакстане за последние пять лет. В частности, было реализовано 2,5 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд долларов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Количество малых предприятий удвоилось и составило почти 21 тысячу. За этот период было создано 83 тысячи новых постоянных рабочих мест.

Ш.Мирзиёев также обозначил свою программу по развитию региона в ближайшие пять лет. В частности, озвучены планы по развитию экономики, созданию благоприятной инфраструктуры для предпринимательства, обеспечению водой населения и сельского хозяйства, улучшению экологической обстановки.

Глава государства отметил, что цель встречи в Каракалпакстане – обогатить программу по развитию региона на основе предложений местных граждан, посоветовавшись с такими опытными руководителями, уважаемыми аксакалами Каракалпакстана, знающими жизнь простых людей.

В рамках поездки Президент Ш.Мирзиёев посетил детскую клинику при Каракалпакском медицинском институте.

Четыре года назад глава государства заложил первый камень в фундамент учреждения. Комплекс сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

Клиника рассчитана на обслуживание стационарно 3,6 тысячи, амбулаторно – 22,4 тысячи больных. Здесь на основе высоких технологий диагностируют и лечат детей с врожденными и хроническими заболеваниями. Отделения детской кардиохирургии, малоинвазивной хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, ортопедии и гинекологии оснащены современным оборудованием.

В больнице работает около 300 человек. Профессора и преподаватели, медицинский персонал повысили опыт в ведущих клиниках таких стран, как Южная Корея, Япония, Австрия, Россия.

Президент навестил лечащихся здесь детей, побеседовал с матерями.

В институте созданы современные условия для развития медицинского образования, науки и международного сотрудничества.

Глава государства также встретился со студентами института, которые проходят здесь стажировку. Подчеркнута необходимость увеличить количество занятий по информационным технологиям в области медицины.

В ходе встречи в Фестивале молодежи в Нукусе Президент Ш.Мирзиёев отметил, что в ближайшие пять лет охват высшим образованием достигнет 50 процентов, для чего в Каракалпакстане откроются филиалы 6 престижных вузов нашей страны и зарубежных государств.

Отмечалось, что работа, направленная на создание возможностей для молодежи, будет продолжена. В частности, будет построено 55 новых школ, дополнительные корпуса для 187 школ, в 135 школ проведут капитальный ремонт.

В ближайшие пять лет более 100 тысяч молодых людей пройдут обучение иностранным языкам и IT-технологиям в центрах молодежи и общеобразовательных школах каждого города и района. Будут построены новые общежития на 6 тысяч мест.

В Год поддержки молодежи и охраны здоровья населения проделана масштабная работа и в Каракалпакстане. Построено 14 новых школ в городах и районах, открыто 4 новых вуза.

22 сентября 2021 года Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев по пути из Каракалпакстана в Хорезмскую область ознакомился со строительством моста через Амударью.

Данный проект был представлен главе государства в ходе его поездки в Хорезмскую область в декабре 2020 года и вскоре начались строительные работы. В настоящее время ведется укрепление берегов железобетонными конструкциями, устанавливаются опоры моста.

Стоимость проекта составляет 174 миллиона долларов. Запланировано построить 80 километров железных дорог и 413-метровый мост через Амударью.

Эффект от реализации проекта обещает быть значительным. Так, железнодорожное сообщение между Хорезмской областью и Республикой Каракалпакстан станет ближе на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов. Объем межрегиональных грузоперевозок увеличится с 12 миллионов до 25 миллионов тонн в год. Также увеличатся возможности международного транзита. Улучшится автомобильное движение, людям будет легче добираться до места назначения.

Затем Шавкат Мирзиёев отбыл в город Ургенч, где глава государства ознакомился со строительством комплекса Джалолиддина Мангуберды.

Проект комплекса был обсужден во время предыдущего приезда Президента в регион и доработан с учетом мнений специалистов. Комплекс займет территорию площадью около 8 гектаров на пересечении улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова. Сейчас закладывается фундамент монумента. Изготовлен бронзовый памятник Джалолиддину Мангуберды в образе полководца, сидящего на коне и держащего меч. Общая высота монумента составит почти 25 метров.

22 сентября 2021г. кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с избирателями Хорезмской области в городе Хиве.

Кандидат в Президенты Шавкат Мирзиёев выступил с докладом о своей предвыборной программе.

Программа состоит из десяти приоритетов, направленных на выведение нашей страны на новый уровень развития. Это – развитие экономики на основе науки и высоких технологий, сокращение бедности за счет активного предпринимательства и адресной финансовой поддержки, повышение эффективности в сельском хозяйстве, улучшение качества образования и подготовки конкурентоспособных кадров, укрепление здоровья населения, сбалансированное развитие регионов, совершенствование системы государственного управления, обеспечение верховенства справедливости и закона, проведение открытой и прагматичной внешней политики, развитие культурной и духовной сфер.

Были отмечены осуществляемые преобразования в Хорезмской области. За последние пять лет реализовано более 7 тысяч инвестиционных проектов на сумму 2 миллиарда долларов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Создана 141 тысяча новых рабочих мест. Построено 80 новых отелей. В результате реконструкции ирригационной сети «Тошсока» начато снабжение водой 191 тысячи гектаров земель. Построено 12 тысяч единиц жилья.

Кандидат также обозначил свою программу на ближайшие пять лет. В частности, за этот период в области планируется создать более 250 тысяч новых рабочих мест, в том числе 100 тысяч – за счет широкого развития предпринимательства в махаллях. Будет принята отдельная программа по увеличению объема туристических услуг не менее чем в 5 раз. 12 тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей будут сокращены и переданы в аренду населению на основе открытого конкурса. Также озвучены планы в области транспорта, образования, здравоохранения, экологии и других социальных сферах.

В этот же день Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Хивинского коврового комбината.

Прежде здание на месте предприятия не использовалось. В сентябре 2020 года здесь был организован современный комбинат, а в августе 2021 года стартовала реализация второго этапа проекта.

Предприятие оснащено энергосберегающим оборудованием из Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Турции. Здесь производят полипропиленовую пряжу, ковры и другие изделия. Они экспортируются в США, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Глава государства осмотрел технологический процесс и шоу-рум предприятия.

На комбинате создано 250 рабочих мест. В 2022 году будет реализован третий этап – проект по производству пряжи из акриловых волокон. В результате производственная мощность достигнет 2,2 миллиона квадратных метров в год. Ожидается, что 45 процентов продукции будут поставляться за рубеж, а годовой экспорт превысит 5 миллионов долларов.

Президент дал указания по расширению ассортимента продукции и созданию аналогичных предприятий и в других районах.

На этом поездка Ш.Мирзиёева в Хорезмскую область завершилась.

/// nCa, 27 сентября 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)