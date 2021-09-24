Выступление по цифровой системе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемый господин Председатель!

Прежде всего, разрешите поздравить господина Абдуллу Шахида с избранием на пост Председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций и пожелать ему успехов на этом ответственном посту. Заверяю, что Туркменистан будет оказывать Вам, господин Шахид, всяческое содействие и поддержку.

Прошу господина Волкана Бозкыра принять нашу искреннюю благодарность за его умелую и эффективную работу в качестве Председателя 75-й сессии.

Уважаемые участники!

Нынешнее состояние общемировых реалий, характер и тенденции политических, экономических, социальных процессов объективно требуют более тесного и скоординированного взаимодействия государств и крупнейших международных организаций во имя достижения общей главной цели – обеспечения в глобальном масштабе мира и безопасности, условий для дальнейшего поступательного развития и прогресса, сохранения правовых и институциональных основ, заложенных в фундамент современного миропорядка.

Степень эффективности такого взаимодействия во многом будет определяться тем, сможет ли быть найден общий знаменатель между национальными интересами и глобальными целями и приоритетами. Хватит ли нам, членам мирового сообщества, ответственности, дальновидности, политической воли, чтобы, преодолев разногласия, тактические расхождения и различия в подходах и оценках, сосредоточиться на достижении стратегических, долгосрочных задач развития, решении острейших общемировых проблем – экологических, энергетических, продовольственных, вопросов справедливого распределения водных ресурсов, преодоления бедности, защиты от стихийных бедствий, противодействия терроризму, наркоугрозе, другим вызовам.

В полной мере это относится к проблеме борьбы с опасной инфекцией нового типа и минимизации социально-экономических последствий, вызванных её распространением. Нужно честно сказать: усилия мирового сообщества в этом направлении пока ещё недостаточны. Более того, пандемия выявила серьёзные системные сбои в механизмах международного ответа на этот вызов.

Убеждены, что только объединение всех государств-членов и организаций системы ООН может обеспечить условия для успеха в борьбе с общей угрозой. При этом не должно быть места политизации проблемы коронавируса, использованию её в качестве инструмента влияния в межгосударственных отношениях.

Подчёркиваем, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения.

Туркменистан продолжит продвижение своих ранее высказанных инициатив, направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии. В частности, в ходе 76-й сессии предлагаем приступить к изучению вопросов об учреждении следующих международных и региональных инструментов: Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса; Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией; Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

В контексте минимизации негативных экономических последствий пандемии Туркменистан считает необходимым усилить деятельность ООН по отдельным направлениям. В частности, следует активно работать над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций. Для этого есть хорошая основа – Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)», принятая по инициативе Туркменистана 29 июля 2021 года.

Уважаемые участники!

Прошедший период был ознаменован серьёзными проблемами в плане обеспечения глобального мира и безопасности, обострением локальных и региональных конфликтов.

В этих условиях Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества, продолжит последовательно оказывать содействие решению международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами, на основе норм и принципов Устава ООН, основополагающих Конвенций и других международных актов.

Планируем в этой связи предпринять ряд практических шагов для реализации потенциала нейтралитета как эффективного инструмента миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений, имплементации положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.

Как известно, нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Будучи инициатором этого решения, Туркменистан провёл большую международную работу в целях укрепления культуры мира и уважительного диалога, устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия в межгосударственных отношениях. Завершая мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, Туркменистан планирует созвать в декабре текущего года в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безо­пасности, стабильности и развития».

Приглашаем государства-члены ООН и международные организации к деятельному участию в этом мероприятии.

Считаем при этом, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН. В данном контексте Туркменистан в целях развития диалоговых механизмов в Центральной Азии предлагает разработку проекта Резолюции Генассамблеи ООН «Укреп­ление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе».

Считаем, что рассмотрение и принятие этого документа будет способствовать практической реализации международных инициатив центральноазиатских стран, отражённых в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 авгус­та 2021 года в Туркменистане.

Одновременно, осознавая взаимо­связанность и неразделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Туркменистан выступает с предложением о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия–Каспийский регион».

Рассматриваем эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые участники!

Сегодня взоры всего мира прикованы к Афганистану. Ситуация там непростая, формирующиеся институты власти и общества крайне хрупки. И потому при трактовке и оценке обстановки в этой стране требуется предельная выверенность, взвешенность, ответственность – как в словах, так и в поступках.

Афганские реалии изменились, и при формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц и мечтающем о мирной и спокойной жизни.

Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран.

Наша страна была и остаётся глубоко заинтересованной в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве братского афганского народа. При этом мы являемся твёрдыми приверженцами решения противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.

Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражаем надежду, что формирующиеся государственные институты смогут эффективно работать во благо и в интересах всего афганского народа.

Со своей стороны Туркменистан, как и прежде, будет оказывать Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь.

Твёрдо нацелены на завершение уже начатых и реализацию новых инфраструктурных проектов с афганским участием в энергетической области, транспорте и коммуникациях. Видим в этом важнейшее условие восстановления экономики и социальной сферы Афганистана, его равноправной, взаимовыгодной интеграции в мирохозяйственные связи.

Неизменной остаётся и готовность Туркменистана как соседнего и нейтрального государства содействовать налаживанию соответствующих контактов и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

Уважаемые участники!

В ходе нынешней сессии Туркменистан рассчитывает на продолжение широкого диалога по достижению Целей устойчивого развития. На наш взгляд, сегодня главным приоритетом становится эффективное взаимодействие и практическая совместимость глобальных, региональных и национальных инструментов реализации ЦУР.

Выступаем за активное продвижение темы обеспечения должного финансирования Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В этой связи считаем необходимой организацию в ближайшее время очередной международной конференции по финансированию развития.

Продолжим уделять и привлекать неослабное внимание мирового сообщества к вопросам минимизации последствий экологической катастрофы Аральского моря. В ходе предстоящей сессии Туркменистан намерен вместе с партнёрами по региону добиваться создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Гуманитарная проблематика остаётся в числе приоритетов повестки сотрудничества Туркменистана с ООН.

В качестве члена Комиссии социального развития ООН на 2021–2025 годы Туркменистан намерен содействовать укреплению её роли как главного координирующего органа по разработке согласованных подходов и действий в глобальных вопросах социальной защиты, по делам молодёжи, укреплению роли традиционной семьи и другим направлениям.

Неизменно важным направлением сотрудничества Туркменистана с ООН будет оставаться миграционная политика.

Являясь постоянным членом Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара по делам беженцев, имея большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций подобного рода, Туркменистан готов вносить свой вклад в решение этой глобальной задачи.

Уважаемые участники!

Нас объединяют общие помыслы и надежды, общие тревоги и угрозы. Тем ценнее накопленный опыт совместного решения сложных проблем – будь то в международном масштабе или на региональном и национальном уровнях.

Туркменистан готов поделиться им, вместе с партнёрами искать новые подходы и пути преодоления вызовов, стоящих перед Сообществом Наций.

Мы заявляем о своей твёрдой приверженности сотрудничеству с ООН, активному участию и содействию её политико-дипломатическим усилиям в деле сохранения и упрочения сложившейся архитектуры глобальной безопасности, преодоления последствий пандемии, в реализации планов и программ в экономической, социальной, экологической, гуманитарной, других сферах.

Для Туркменистана партнёрство с Организацией Объединённых Наций было и остаётся стратегическим приоритетом, мировоззренческим и практическим фундаментом всей нашей деятельности на международной арене.

/// nCa, 24 сентября 2021 г. (опубликовано TDH, 23 сентября)