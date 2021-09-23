Экономическая стратегия Туркменистана: национальная модель устойчивого развития

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ, заместитель Председателя Кабинета Министров, доктор политических наук

За 30 лет независимости Туркменистан, экономика которого развивается ускоренными темпами, прочно закрепил свои позиции в ряде стран, успешно интегрирующихся в мировое экономическое пространство. В качестве приоритетных направлений экономической стратегии Президента Гурбангулы Бердымухамедова – автора новаторских инициатив – определены достижение дальнейшего прогресса Отчизны посредством стимулирования предпринимательства, внедрения передовых технологий, создания совместных предприятий и акционерных обществ, развития страхования, фондовой биржи и рынка ценных бумаг, осуществление коренных преобразований во всех отраслях. Главная цель реализуемых реформ по преодолению сырьевой направленности экономики, развитию рыночных преобразований, эффективному использованию природных богатств, созданию благоприятных условий для жизни людей нашла своё отражение в основополагающем девизе «Государство – для человека!».

Последовательное претворение в жизнь за прошедший исторический период стратегического курса на промышленное и инновационное развитие обеспечило экономическую независимость нашего государства. Это позволило Туркменистану в нынешних условиях глобального экономического спада, непредвиденного и резкого снижения цен на энергоресурсы в результате влияния пандемии коронавируса сохранить конкурентоспособность и стабильно развивать многие отрасли экономики. Поддержка инфраструктурных преобразований и курс на достижение Целей устойчивого развития, претворение в жизнь задач и целей «Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы», «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы» дали мощный толчок для повышения эффективности производства, вдумчивого использования инвестиций, в том числе поддержки негосударственного сектора экономики. Принятие и поэтапная реализация «Национальной программы по снижению сложившихся в мировой экономике сложных обстоятельств на экономику страны и устойчивому развитию национальной экономики на 2020–2021 годы» и «Плана оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане против пандемии острого инфекционного заболевания» стали эффективным шагом в борьбе с пандемией коронавируса, охране здоровья граждан и поддержке ряда отраслей экономики.

Анализируя пройденный путь, следует особо отметить, что за годы независимости Туркменистан из аграрной страны превратился в индустриально развитое государство. Точнее, если на начальном этапе в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны доля сельскохозяйственной продукции составляла более 40 процентов, промышленной продукции – 17 процентов, а свыше 80 процентов относилось к добывающей отрасли, то в настоящее время доля промышленной продукции в ВВП составляет более 27 процентов, сельхозпродукции – 11–12 процентов. Наряду с этим инфраструктура сельскохозяйственного производства коренным образом реформировалась. Одновременно с сохранением роли хлопчатника в отрасли восстановлено зерноводство, создана база для развития животноводства, что обеспечило продовольственную безопасность страны.

В Туркменистане сформирована диверсифицированная экономика, включая такие важнейшие отрасли, как электроэнергетическая, нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, химическая индустрия, строительство, электронная, лёгкая и пищевая промышленность, фармацевтика. Стратегической отраслью выступает газовая промышленность, имеющая в своей структуре секторы добычи и переработки природного газа. Так, приоритетными проектами являются строительство транснационального трубопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Реализация этих перспективных региональных проектов откроет новые стратегические направления для энергопотоков. Обеспечение «голубым» топливом таких крупных стран с динамично развивающейся экономикой, как Индия и Пакистан, будет способствовать выходу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока.

В газовой отрасли основное внимание уделяется более глубокой и широкой переработке углеводородного сырья. В нефтеперерабатывающей промышленности продолжается претворение в жизнь инновационных производственных и транспортных инфраструктурных проектов. Ввод в эксплуатацию на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов установок по вакуумной переработке мазута, алкилированию лёгких олефинов, изомеризации и смешиванию бензинов и полипропиленов даёт возможность для выпуска новых видов инновационной конкурентоспособной продукции. Одним из перспективных направлений векторов развития ТЭК выступает создание крупных предприятий для производства полимера, являющегося основным компонентом выпуска различной продукции, необходимой в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и в быту. Ещё одно перспективное и быстроразвивающееся направление – химическая промышленность, предприятия которой производят минеральные удобрения, технический йод, сульфат и другую профильную продукцию. Богатые природные ресурсы страны позволяют выпускать все виды минеральных удобрений.

Следует отметить, что экономика Туркменистана стабильна и конкурентоспособна. Так, по итогам 2020 года темп роста ВВП составил 5,9 процента. А по итогам первого полугодия 2021 года этот показатель вырос до 6,2 процента. В стране сохраняется устойчивость финансовой системы, предпринимаются меры по повышению финансовой вовлечённости и широкому привлечению инвестиций в сферу финансовых услуг. Большое значение придаётся стимулированию негосударственного сектора экономики, доля которого растёт из года в год. По итогам 2020 года, без учёта топливно-энергетического комплекса, этот показатель в валовом внутреннем продукте составил 70 процентов.

За годы независимости большие объёмы капиталовложений были привлечены для диверсификации национальной экономики и совершенствования всей инфраструктуры. Инвестиционная политика, направленная на наращивание производственного потенциала экономики, способствовала эффективному развитию производственных ресурсов, устойчивому росту общего спроса и валового внутреннего продукта. Таким образом, инвестиции выступают одним из главных инструментов всестороннего развития экономики. В данной связи их доля в валовом внутреннем продукте равна 25–30 процентам. При этом 15 процентов всего объёма составляют иностранные капиталовложения. За прошедшие 30 лет в сто раз выросли объёмы основных инвестиций в экономику страны, что равно более 200 миллиардам долларов США. Свыше 66–68 процентов капвложений направляются в производственную сферу. Это создаёт благоприятные условия для реформирования структуры экономики, кардинальной модернизации производственной отрасли, повышения конкурентоспособности продукции перерабатывающей промышленности, ускоренного развития импортозамещающих и экспортно-ориентированных отраслей на основе внедрения инновационно-информационных технологий. Особое значение придаётся инвестициям в человеческий капитал как форме быстро окупаемого и самого надёжного капиталовложения. В свою очередь эти инвестиции (в образование, здравоохранение, науку и т.д.) укрепили инновационную базу экономики страны.

Развивая сотрудничество с различными странами мира, Туркменистан активно выходит на новые зарубежные рынки, чему также способствуют созданная современная транспортно-логистическая инфраструктура, превращение Отчизны в один из транспортно-коммуникационных центров по направлениям Восток–Запад и Север–Юг. В данном контексте следует отметить, что в 2020 году наша страна присоединилась к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя и приступила к совершенствованию политики в области торговли, приведению её в соответствие международным стандартам. Этот шаг призван содействовать обеспечению дальнейшего устойчивого экономического развития Отчизны.

На данном этапе, в период ускоренной модернизации и индустриализации экономики на базе внедрения цифровых технологий во все её реальные секторы, перехода на новую социально-экономическую модель, опирающуюся на углубление институциональных преобразований, особое значение обретает статистика. В поэтапном переходе к рыночным отношениям ещё более возрастает востребованность в государственной статистике. Статистические данные очень важны в управлении и планировании мак­роэкономической деятельности, составлении проектов бюджетов, разработке долгосрочных программ социально-экономического развития страны. В соответствии с Законом Туркменистана «О статистике» Государственный комитет по статистике при составлении статданных пользуется соответствующими методами, ориентируясь при этом на стандарты, широко используемые в международной практике. В этой связи перспективной задачей национальной статистики является внедрение показателей и классификаций, отвечающих статистическому опыту, нуждам рыночно ориентированного экономического управления.

Для решения поставленной задачи проводится работа по переходу на современную систему национальных расчётов, которая используется для характеристики состояния экономики на макроуровне и общей формы развития, для налаживания взаимосвязи между важнейшими макроэкономическими показателями и отраслями. В результате масштабных преобразований, осуществлённых во всех отраслях за годы независимости, в Туркменистане была изменена структура экономики. В последние годы учитывается план повышения баланса основных макроэкономических показателей. В настоящий период развития неуглеводородные отрасли, такие, как сельскохозяйственный комп­лекс, транспорт и коммуникации, торговля, вносят весомый вклад в наращивание объёма валового внутреннего продукта. Таким образом, более 27 процентов структуры ВВП Туркменистана составляет промышленность, 11 процентов – транспортно-коммуникационная сфера, 21 процент – торговля и общественное питание.

Институциональные реформы, проведённые в годы независимости, привели к качественным и количественным трансформациям в структуре субъектов хозяйствования. Сегодня свыше 90 процентов хозяйствующих субъектов представлено предприятиями негосударственного сектора национальной экономики, увеличению доли и повышению роли которого способствуют предпринимаемые в стране целевые меры по поддержке частной инициативы, улучшению бизнес-среды, формированию надёжных систем защиты и гарантированию прав на частную собственность, льготному налого­обложению.

Приоритетным вектором деятельности национальной статистики в сфере международного сотрудничества выступает содействие подготовке статистической отчётности в рамках реализации проектов в области Целей устойчивого развития. При взаимодействии с Организацией Объединённых Наций в Туркменистане проводится масштабная работа по формированию национальной базы данных по индикаторам системы устойчивого развития. Создание национальной платформы статистической отчётности по индикаторам ЦУР придаст дополнительную динамику процессу разработки рекомендаций, касающихся информационных потоков и их фрагментации.

Социальная сфера является одним из определяющих показателей развития государства, которая в первую очередь призвана обеспечить благополучие граждан. Ей отведена ключевая роль в защите закреплённых в Конституции Туркменистана чести, свобод и прав человека. Принципы работы и организация данной сферы варьируются в зависимости от признанных в обществе ценностей. Таким образом, присущий туркменскому народу гуманизм реально проявляется в сути нынешних социальных реформ и способствует упрочению основ государственности.

Экономические успехи и достижения за годы независимости создали надёжный фундамент для счастливой жизни туркменистанцев. Ежегодная стабильная динамика развития национальной экономики, увеличение объёма инвестиций, нацеленных на наращивание человеческого потенциала, повышение других макроэкономических показателей позволили укрепить социальную защищённость и улучшить благосостояние населения, в частности, регулярно увеличивать его доходы. В нашей стране приоритетом выступает удовлетворение интересов, потребностей и пожеланий граждан. Правовая основа деятельности в данном направлении зиждется на утверждении, что «в Туркменистане наивысшей ценностью общества и государства является человек», которое изложено в статье 4 Конституции Туркменистана. Исторически оно определяло способы государственного устройства туркменского народа, суть гуманистических принципов наших предков. И потому проводимая сегодня социальная политика наглядно подтверждает преемственность заданного курса.

Так, в Туркменистане было решено реорганизовать пенсионное обеспечение населения посредством введения условно-накопительного метода, что стало одной из ключевых задач Пенсионного фонда страны. Поэтому 31 марта 2012 года был принят Закон Туркменистана «О государственном пенсионном страховании», а 19 октября 2012 года – Кодекс Туркменистана о социальной защите населения. Эти законодательные акты определили правовые, экономические и организационные основы создания и ввода в действие системы государственного пенсионного страхования, которая выступает основным фактором и финансовым базисом для перехода к условно-накопительному методу. Реализуемые в данном направлении позитивные реформы прогнозируют дальнейшее повышение уровня жизни населения Отчизны и вместе с тем успешное достижение Целей устойчивого развития на национальном уровне.

Финансово-банковской сфере отводится особая роль в дальнейшем укреплении экономических основ независимости. Исходя из этого, согласно инициативе Президента Туркменистана по реформированию финансово-банковской сферы, в 2011 году утверждена «Государственная программа развития банковской системы Туркменистана на 2011–2030 годы». В данном документе обозначены приоритетные задачи, а также меры по совершенствованию, согласно требованиям времени, функции банковской сис­темы в масштабных экономических реформах, реализуемых в стране, повышению качества и увеличению спектра банковских услуг в соответствии с международными стандартами, поддержанию стабильного курса национального маната.

Осуществляемые в данном направлении инновационные преобразования оказывают положительное влияние на повышение коэффициента капитализации банков, укрепление базы финансовых ресурсов, оптимизацию банковского надзора, увеличение объёма банковских операций, внедрение инновационной банковской продукции и технологий, улучшение качества оказываемых населению услуг в этой области. Последовательное инкорпорирование в данную сферу новых технологий позволяет предоставлять населению платёжно-расчётные, депозитные и другие услуги дистанционно. В целях дальнейшего совершенствования банковской сферы, развития национальной платёжной системы, обеспечения её эффективности, надёжности и безопасности в настоящее время платёжная система модернизируется за счёт современных информационных технологий и компьютерных программ. День ото дня увеличивается масштаб безналичных расчётов, в кредитные учреждения планомерно внедряются новые виды услуг.

Высокий уровень экономической стабильности, обеспечение правовых гарантий и государственной поддержки обусловили рост интереса иностранных инвесторов к Туркменистану. Благодаря инвестициям, которые направляются в производственные и социальные сегменты национальной экономики, появляется возможность для реализации крупных проектов на государственном и международном уровне, кардинально меняется национальная производственная база, строятся и вводятся в эксплуатацию новые отраслевые объекты, огромные комплексы зданий социально-культурного назначения. Иностранные компании участвовали в финансировании проектов в таких областях, как тяжёлая промышленность, текстильная отрасль, сельское хозяйство, производство строительных материалов из местного сырья, туризм, транспорт и коммуникации, гражданская авиация, модернизация инфраструктуры железнодорожного и морского транспорта, строительство автобанов, эксплуатация нацио­нального искусственного спутника.

Следует подчеркнуть, что Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана проводится плодотворная работа по реализации национальной инвестиционной политики и прив­лечению иностранного капитала в экономику страны.

Это финансовое учреждение, в числе первоочередных задач которого выступает привлечение средне- и долгосрочных иностранных кредитов для финансирования стратегически значимых инвестиционных проектов, выступает в качестве официального представителя нашего государства на международном финансовом рынке. В данном контексте Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана тесно сотрудничает с авторитетными международными финансовыми организациями, банками развития, экспортно-кредитными агентствами. В настоящее время банком предпринимаются соответствующие меры, нацеленные на выполнение «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020–2025 годы», развитие международного партнёрства. Совместно с иностранными инвесторами проводится работа по контрактам, соглашениям о разделе продукции, договорам оказания услуг, предоставлению международных кредитов, созданию совместных предприятий – ­договорным формам, которые являются основными механизмами привлечения в экономику Туркменистана иностранных инвестиций.

Выработка совместных и иных организационно-правовых форм с привлечением акционеров способствует интеграции Туркменистана в систему мирохозяйственных связей, а также обретает огромное значение в создании рыночной инфраструктуры. Кроме того, они играют большую роль и в привлечении прямых иностранных инвестиций. При этом нужно отметить, что использование договорных форм активизировалось в строительной сфере. В рамках лицензий, выданных иностранным компаниям и инвесторам на основании соглашений о разделе продукции, на туркменском побережье Каспийского моря и других сухопутных участках был претворён в жизнь ряд проектов. Международные финансовые институты принимают активное участие в предоставлении кредитов на реализуемые в нашей стране инвестиционные программы и крупные проекты, а также в их финансировании.

В целях претворения в жизнь политики лидера нации по оказанию государственной поддержки малому и среднему бизнесу банковская система предоставляет представителям отечественного частного сектора различные виды льготного кредитования и источников иностранного финансирования. Накопленный в этой области позитивный опыт также придаёт импульс развитию предпринимательства. В рамках программы предоставления кредитов на инвестиционные проекты бизнесменов страны по созданию или расширению производств интенсивно развивается долгосрочное кредитование за счёт такого направления, как кредитование частных товаропроизводителей.

Сегодня в результате глобализации мировой экономики формируются новые конкурентные условия на международном рынке. Исходя из современных факторов развития государств планеты можно судить, что в ближайшие годы будут процветать и находиться в экономическом авангарде те страны, которые обеспечивают возможность для полной реализации своими гражданами профессиональных навыков и способностей, а также трансформируют новые знания, практические наработки в современные технологии и продукцию. В этой связи в настоящее время в Туркменистане придаётся огромное значение профессиональному образованию как одному из ключевых компонентов диверсифицированного экономического роста. Поэтому в контексте активной интеграции экономики нашей страны в международное пространство, подготовка нового поколения специалистов, обладающих обширными познаниями в различных направлениях экономики и прекрасно разбирающихся в инновационных технологиях, осуществляется координированно, в рамках реализации экономической стратегии.

В целом все масштабные реформы, реализуемые в отраслях экономики в соответствии с социально ориентированной политикой, обуславливают уверенное продвижение независимого нейтрального Туркменистана по пути, ведущему к новым достижениям и повышению благосостояния народа. Таким образом, выполнение всех задач, обозначенных в государственных программах, позволит в ближайшем будущем сформировать оптимальные рыночные преимущества, полноформатно интегрироваться в глобальное экономическое пространство, значительно увеличить внешнеторговый оборот. А широкое внедрение инновационных технологий во все сферы производства будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, расширению внутреннего рынка товаров и услуг, одним словом, укреплению основы финансово-экономической системы.

Успешная реализация стратегии, претворяемой в жизнь под мудрым руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, в соответствии с главным принципом «Государство – для человека!», играет решающую роль в дальнейшем наращивании экономического потенциала Туркменистана, приумножении международного авторитета суверенной Отчизны как страны, стабильно развивающейся в политическом и экономическом аспекте. А все достижения в деле гармоничного развития национальной экономики стали возможными благодаря независимости – основе нашей государственности./// nCa, 23 сентября 2021 г. (первоначально опубликовано TDH, 22 сентября)