Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 14-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Уже больше года мир претерпевает одновременно глубочайшие перемены и пандемическое распространение коронавируса. В условиях этой реальности не ослабляется, а только усиливается пламенное чаяние народов – мир, развитие, равенство, справедливость, сотрудничество и всеобщий выигрыш.

2.Ныне продолжающаяся по всему миру пандемия много меняла жизнь человечества. Мир вступает в новую фазу турбулентности. Каждый ответственный политический лидер обязан по зову времени проявить уверенность, смелость, чувство долга и принять исторически важное решение.

3.Борьба между человечеством и эпидемией происходила всю историю мировых цивилизаций, а нарастающие вызовы только делают человека сильнее и прогрессивнее. Как бы ни бушевала пандемия, победа будет за нами.

4.Жизнь человека превыше всего. Жизнь, ценность и достоинство каждого человека должны бережно сохраняться.

5.Важно формировать научный дух, придерживаться научного подхода, соблюдать научную закономерность при приятии комплексных мер по постоянному и экстренному противодействию пандемии, а также координации усилий по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию. Необходимо укреплять международную противоковидную кооперацию, максимально снизить риски трансграничной заразы.

6.Вакцина должна быть общественным достоянием, доступным прежде всего для развивающихся стран. Самая актуальная задача на данный момент – обеспечить справедливое и рациональное распределение вакцин в глобальном масштабе.

7.Постараемся к концу года увеличить поставку китайской вакцины за границу до 2 млрд доз, и помимо выделенных нами COVAX 100 млн долл. США дополнительно предоставим развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин на безвозмездной основе.

8.Китай будет и впредь поддерживать научно-обоснованное исследование происхождения COVID-19 и принимать в нем активное участие, категорически выступая против любой политической манипуляции.

9.Перед лицом серьезных последствий COVID-19 нам следует прилагать совместные усилия для того, чтобы глобальное развитие перешло к новому этапу, характеризующемуся сбалансированностью, координированностью и инклюзивностью.

10.Нужно уделить развитию приоритетное внимание в рамках глобальной макрополитики, усилить политическую координацию между ведущими экономиками, сохранить преемственность, стабильность и устойчивость в целях формирования более равноправного и сбалансированного партнерства глобального развития. Важно добиться синергии процессов многостороннего сотрудничества, ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

11.Важно в процессе развития обеспечить и улучшать благосостояние народа, защитить и содействовать правам человека, продвигать развитие ради народа и с опорой на народ, чтобы служить интересам и благам народа. Следует принести народу счастье, ощутимую выгоду и безопасность, осуществлять всестороннее развитие человека.

12.Особо следует учитывать потребности развивающихся стран, оказывать поддержку прежде всего крайне уязвимым и нуждающимся странам путем отсрочки исполнения долгового обязательства и предоставления гуманитарной помощи, прилагать усилия для решения несбалансированности и неполноценности развития между странами и внутри страны.

13.Следует совершенствовать глобальное управление окружающей средой, действенно противостоять изменению климата во имя неделимости судьбы человека и природы. Важно интенсифицировать зеленую и низкоуглеродную трансформацию, осуществлять зеленое восстановление. Китай стремится выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 г. и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 г.. Это, конечно, требует титанических усилий, но мы сделаем все от себя зависящее. Китай будет всемерно поддерживать развивающиеся страны в зеленом и низкоуглеродном развитии, не строить за рубежом новые проекты угольных электростанций.

14.Китай уже провозгласил свое решение в ближайшие 3 года дополнительно предоставить международную помощь на сумму в 3 млрд долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с пандемией и восстановлении социально-экономического развития.

15.Демократия – это не прерогатива какого-либо государства, а право народов всех стран. Те изменения в международной обстановке, происходящие в последнее время, вновь показывают, что внешнее военное вмешательство и т.н. демократическое преобразование приносят ничто иное, как катастрофические последствия. Следует ценить и защищать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, справедливость, праведность, демократия и свобода, отказаться от сколачивания узких кругов и игры с нулевой суммой.

16.Китай всегда сохраняет приверженность обеспечивать мир во всем мире, продвигать глобальное развитие, отстаивать международный порядок и предоставлять общественное благо. Инновационное развитие Китая только приносит всему миру новые возможности.

17.В мире существует только одна система, а именно международная система, ядром которой выступает ООН. Есть только одно мироустройство, основанное на международном праве, и только один набор правил, а именно основополагающие нормы международных отношений, установленные целями и принципами Устава ООН.

18.Мир в очередной раз стоит на перекрестке истории. Глубоко убежден, что тренд мира, развития и прогресса человечества невозможно повернуть вспять. Пусть все страны мира с уверенностью консолидируют усилия во имя преодоления глобальных угроз и вызовов, формирования Сообщества единой судьбы человечества и прекрасной перспективы нашей планеты!/// nCa, 23 сентября 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством КНР в Туркменистане)