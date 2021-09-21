Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 13-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

Прошедшие 20 лет – период продолжительной трансформации международной архитектоники и глубокого преобразования системы глобального управления, годы бурного развития нашей Организации и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества ее участниц. На протяжении 20 лет ШОС, строго руководствуясь «шанхайском духом», а именно – взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение многообразия культур и стремление к совместному развитию, прилагая неустанные усилия к делу мира и развития на планете и прогрессу человечества, ведет весьма полезный теоретический и практический поиск пути к формированию международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

Благодаря политическому взаимодоверию и заключению Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве создана новая модель развития «партнерства и диалога без блокового мышления и конфронтации». Оказывая взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга, наши страны служат друг для друга прочным оплотом национального развития.

Ради общей безопасности и стабильности мы первыми объявили борьбу против «трех сил зла». Решительно ведется борьба с наркотрафиком, киберпреступлением и трансграничной организованной преступностью, организуются совместные антитеррористические учения и пограничные операции. Играя конструктивную роль в политическом урегулировании в горячих точках в мире и регионе, мы возвели нерушимую крепость для мира и безопасности в регионе.

Двигаясь к общему процветанию и развитию, мы углубляем региональное сотрудничество в практических сферах. Набирают популярность такие бренды культурно-гуманитарных связей, как Фестиваль искусств, Университет ШОС, Форум по традиционной медицине. Ежегодный 12-процентный темп роста совокупной экономической мощи и внешней торговли стран-участниц Организации, быстрое увеличение взаимных поездок наших граждан составляют восхищающую «шосовскую скорость» и «шосовский эффект», создается прекрасный общий дом для всех народов региона.

Выполняя международные обязательства, мы единогласно и уверенно выступаем за многосторонность и общие ценности всего человечества, твердо отстаиваем справедливую позицию против гегемонии и политики силы, тесно взаимодействуем со странами-наблюдателями, партнерами по диалогу, международными и региональными организациями, разделяющими цели и принципы Организации, действуем в унисон со временем во имя общего будущего международного сообщества.

Наш путь – солидарность и сотрудничество. Важно в полной мере задействовать механизм и платформу на всех уровнях, активизировать политический диалог и координацию, на основе учета озабоченностей друг друга своевременно урегулировать возникшие в процессе сотрудничества вопросы, сообща придерживаться верного направления развития нашей Организации. Нужно быть твердо уверенными в собственном политическом строе, категорически не допустить менторские или высокомерные нотки, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития и модели управления согласно национальным реалиям.

Наш путь – обеспечение общей и неделимой безопасности. Крайне турбулентная ситуация безопасности в регионе только доказывает, насколько актуальна и востребована концепция общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Следует вести самую жесткую борьбу с Исламским движением Восточного Туркестана и иными видами трех сил зла, углублять сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотиков, пограничной службы, обеспечения безопасности крупных мероприятий, ускорить процесс совершенствования механизма сотрудничества ШОС по безопасности, претворять в жизнь Конвенцию по противодействию экстремизму и другие юридические документы, наращивать потенциал компетентных органов стран-участниц Организации по поддержанию стабильности и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Наш путь – открытость и интеграция. Страны ШОС, находясь на ключевой стадии национального развития, должны с учетом уникальных преимуществ, обусловленных географической близостью и общностью интересов продолжать ориентироваться на открытость и сотрудничество, поддерживать друг друга в стремлении к общему процветанию и возрождению. Важно устойчиво продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей, грузов, капитала и данных, культивировать точку роста в области цифровой экономики, зеленой энергетики и современной агропромышленности. Инициатива «Один пояс и один путь» выступает главной площадкой для совместного развития стран ШОС. Необходимо продвигать ее глубокое сопряжение с национальными стратегиями развития наших государств и региональными интеграционными инициативами, включая ЕАЭС, обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок в интересах экономической интеграции, скоординированного развития и взаимной выгоды.

Наш путь – взаимный обмен и заимствование. Самый прочный фундамент развития ШОС кроется в межцивилизационных обменах, а самая глубокая сила развития нашей Организации – в сближении народов государств-членов. Нам следует продвигать взаимный обмен и заимствование между цивилизациями во имя гармоничного сосуществования.