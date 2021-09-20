Президент Туркменистана встретился в Душанбе с лидерами Таджикистана и Ирана

Эльвира Кадырова

17 сентября в пятницу, Президент Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Таджикистан в целях участия в Душанбе в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в качестве почётного гостя.

На полях визита, туркменский лидер встретился со своими коллегами из Таджикистана и Ирана.

Встреча с Президентом Ирана

Президент Бердымухамедов поздравил Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси избранием на президентский пост и пожелал больших успехов.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, туркменский лидер подчеркнул, что Туркменистан придаёт особое значение его последовательному расширению и укреплению по всем направлениям.

В ходе встречи собеседники отметили, что на современном этапе межгосударственные политико-дипломатические, экономические и культурные отношения активно развиваются на основе принципов равноправия, взаимного уважения и добрососедства.

Вместе с тем с удовлетворением констатировалось совпадение или схожесть позиций сторон по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес, в первую очередь в области обеспечения всеобщего мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития.

Главы государств отметили позитивные возможности для расширения торгово-экономических связей.

Президенты подчеркнули необходимость более эффективного задействования потенциала совместной межправительственной комиссии.

Президент Бердымухамедов пригласил своего иранского коллегу принять участие в предстоящих в октябре и ноябре текущего года VI Саммите глав Прикаспийских государств и 15-й встрече высокого уровня глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества, а также посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

Встреча с Президентом Таджикистана

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям туркмено-таджикского сотрудничества. В данном контексте лидер нации отметил участие своего таджикского коллеги в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей на Каспийском побережье в Авазе, где были проведены результативное переговоры.

Одним из ярких примеров плодотворного межгосударственного диалога в многостороннем формате служит взаимодействие двух стран в рамках авторитетных международных структур, прежде всего ООН. В данном контексте Президент Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что предложение туркменской стороны о «Сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Организацией Экономического Сотрудничества» было закреплено Резолюцией Генассамблеи ООН.

Президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан всецело поддерживает конструктивную внешнюю политику и созидательные инициативы нейтрального Туркменистана. В этом плане была отмечена особая значимость предстоящего в нынешнем году 15-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества под председательством Туркменистана, который состоится 28 ноября в Ашхабаде.

Туркменский лидер пригласил Президента Эмомали Рахмона посетить Туркменистан для участия в саммите ОЭС.

Эмомали Рахмон отметил активную роль Президента Бердымухамедова в деле продвижения всестороннего межгосударственного сотрудничества в рамках ОЭС как исключительно важного фактора для создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем уровне и в регионе в целом. /// nCa, 20 сентября 2021 г.