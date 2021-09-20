Прощальное послание г-жи Кристин Вейганд, Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, которая завершает свою миссию в Туркменистане 20 сентября 2021 года.

Дорогие друзья, партнеры и дети Туркменистана!

Моя миссия в Туркменистане подходит к концу и я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность за поддержку и сотрудничество, со стороны Правительства Туркменистана, международных партнеров и агентств ООН в Туркменистане на протяжении этого пути. Для меня было честью оказывать содействие стране в ее усилиях по защите и реализации прав детей в течение последних двух лет.

Оглядываясь назад, это время особых вех и совместных достижений, а также вызовов, которые мы пытались совместно преодолеть и работа над которыми, я надеюсь, будет способствовать дальнейшему укреплению нашего длительного партнерства.

С тех пор как я прибыла в Туркменистан в 2019 году, мы вместе отметили ряд важных событий для Туркменистана, для ЮНИСЕФ и для нашего партнерства. Туркменистан отпраздновал 25-летие Нейтралитета, а в этом году празднует 30-летний юбилей своей Независимости. ЮНИСЕФ отметил 30 годовщину Конвенции о правах ребенка, а в этом году исполняется 75 лет со дня его основания. Совместно мы отметили 25-летие ратификации Конвенции страной и вместе работали над докладом Туркменистана Комитету по правам ребенка о положении детей и действиях, предпринятых Правительством для реализации прав ребенка, как это определено в Конвенции о правах ребенка.

Мы также совместно разработали и начали реализацию новой Страновой программы ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы, которая является шестой подобной программой сотрудничества с Туркменистаном. Ее цель – поддержать Правительство в выполнении его обязательств по уважению, защите и реализации прав детей, как это предусмотрено Конвенцией о правах ребенка и подтверждено в Национальном плане действий по реализации прав детей и для достижения результатов в четырех областях, а именно: управление в интересах детей; здоровье, питание и раннее развитие ребенка; социальная защита и защита ребенка; и качественное инклюзивное образование. Все эти события имеют большое значение, поскольку дают возможность проанализировать нашу работу и подтвердить наши обязательства. Эти отчеты и рамочные документы важны, поскольку они будут продолжать направлять нашу совместную работу в интересах детей в Туркменистане в предстоящие годы.

Мы также продолжили совместную работу по обеспечению доступности актуальной информации о положении детей и семей в стране путем сбора и анализа надежных и сопоставимых на международном уровне данных в рамках Мульти-индикаторного кластерного обследования (МИКО), проводимого Государственным комитетом статистики при техническом содействии ЮНИСЕФ. Это обследование не только помогает стране понять положение детей и женщин, но также позволяет измерять прогресс и информировать политику и программы, касающиеся прав ребенка.

Мы работаем над расширением этого сотрудничества с помощью ряда дополнительных опросов и исследований, связанных, например, с питанием и с детьми с инвалидностью.

Ранее развитие ребенка также остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Как с точки зрения стратегий и планов действий, так и с точки зрения предоставления технических знаний, обмена опытом и поддержки наших партнеров в постоянном расширении услуг, доступных для детей раннего возраста и их родителей, особенно для тех, которым может понадобиться дополнительный уход и поддержка. Визит Его Превосходительства, Президента Туркменистана г-на Гурбангулы Бердымухамедова в отделение раннего вмешательства Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка в июне этого года продемонстрировал важную работу центра и многих специалистов в данной сфере по оказанию услуг для детей раннего возраста и поддержки для того, чтобы они развивались и процветали.

Было много и других важных вех – начиная от расширения партнерских отношений с Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Меджлисом по повышению осведомленности о правах ребенка, до нашей работы с Министерством образования в области раннего обучения и экологического образования, и от новаторской работы в области социальных услуг с Министерством труда и социальной защиты до взаимодействия с Межведомственной комиссией по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, Институтом государства, права и демократии и всеми соответствующими партнерами по вопросам защиты детей и ювенальной юстиции.

Конечно, были и вызовы, над решением которых мы работали вместе. Самым важным из них, конечно же, является глобальная пандемия COVID19, которая затронула жизни всех нас. Наша совместная работа по обеспечению безопасности и здоровья детей и семей, их поддержке и построению лучшего мира для детей была и остается приоритетом. Эта глобальная пандемия прямо и косвенно повлияла на выживание, здоровье, благополучие и образование детей в результате последовавшего экономического кризиса. ЮНИСЕФ сотрудничал с правительственными партнерами и агентствами ООН в разработке и осуществлении двух национальных планов, направленных на преодоление последствий пандемии, Национального плана готовности и реагирования и Плана оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию острому инфекционному заболеванию, а также для обеспечения того, чтобы потребности детей и их семей были должным образом отражены и учтены.

В рамках этих планов ЮНИСЕФ сотрудничает с Государственным комитетом по телерадиовещанию и кинематографии в распространении профилактических сообщений среди детей и их семей с помощью телевизионных роликов и анимационных фильмов, а также по каналам ЮНИСЕФ. Мы сотрудничаем с национальными средствами массовой информации, чтобы обеспечить их знаниями и навыками для освещения пандемии и наиболее эффективных мер профилактики, а также в сфере вакцинации. ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности для обеспечения бесперебойных поставок плановых вакцин для всех детей, а также для укрепления потенциала больниц по лечению детей с респираторными инфекциями. Мы оказываем поддержку Министерству образования в обеспечении гигиенического воспитания для всех школьников, а также во внедрении цифрового и дистанционного образования. Ожидается, что развитие поддержки качественных социальных услуг на местном уровне, которую возглавляет Министерство труда и социальной защиты при поддержке ЮНИСЕФ и других учреждений ООН, поможет устранить социально-экономические последствия пандемии для уязвимых семей и их детей.

Работа во всех этих и других областях, конечно же, продолжается и по сей день, поскольку пандемия, к сожалению, все еще влияет на нашу жизнь. Я желаю Туркменистану преодолеть вызовы этого времени и продолжать инвестировать в образование, защиту детей, здоровье и питание, воду и санитарию, чтобы построить лучшее будущее для всех детей. ЮНИСЕФ будет продолжать сопровождать Туркменистан в этих усилиях.

Безусловно, все это было бы невозможно без неустанных усилий наших партнеров в Правительстве, гражданском обществе, средствах массовой информации, академических кругах, среди международных организаций и дипломатических миссий и, конечно же, трудолюбивой команды ЮНИСЕФ в Туркменистане. Спасибо всем вам за вашу поддержку и приверженность нашей совместной миссии-помогать детям выживать, оставаться здоровыми, учиться и развиваться в полной мере!

Помимо работы, мое пребывание в Туркменистане стало таким особенным благодаря встрече и знакомству с исключительными людьми этой страны, а также знакомству с красотой и историей ее пейзажей и культуры. Я также имела удовольствие познакомиться с некоторыми детьми и молодежью Туркменистана, чья энергия, энтузиазм и желание учиться произвели на меня большое впечатление.

В заключении, я хотела бы пожелать народу Туркменистана крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов! Ваша доброта и гостеприимство навсегда останутся в моем сердце.

А также хочу обратитья к детям Туркменистана: Сейчас у вас начался новый учебный год, и я желаю вам всяческих успехов в учебе. Никогда не прекращайте учиться, усердно работайте, но также веселитесь, играйте и будьте добры друг к другу!

Köp sag boluň, we geljekde görüşýänçäk! (Большое спасибо, и до новых встреч!)

С уважением,

Кристин Вейганд

Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане