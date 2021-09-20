Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане проводит виртуальное мероприятие под названием “ИНВЕСТИРУЙТЕ В ОАЭ”

17 сентября 2021 года Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане под руководством Временного поверенного в делах Посольства ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительства г-на Абдулазиза Алхашеми провело виртуальный диалог, посвященный прямому обмену мнениями с туркменскими бизнесменами и предпринимателями с участием журналистов на тему “ИНВЕСТИРУЙТЕ В ОАЭ”.

Обращаясь к аудитории, г-н Абдулазиз Алхашеми подчеркнул, что между ОАЭ и Туркменистаном налажено долгосрочное и плодотворное сотрудничество в различных областях. И эти двусторонние плодотворные отношения развиваются из года в год.

В ходе мероприятия г-н Абдулазиз Алхашеми представил единую платформу и официальный веб-сайт invest.ae, который был запущен в рамках программы “ПРОЕКТЫ 50”, запланированной на ближайшие пятьдесят лет. Этот веб-сайт предоставляет два варианта – цифровые онлайн-сервисы, такие как регистрация, открытие учетной записи и многое другое, а также полную информацию об этих инициативах. г-н Абдулазиз Альхашеми осветил некоторые ключевые факты, льготы при инвестировании в ОАЭ:

● В ОАЭ работают представители 190 национальностей

● 20 Ведущих Экспортеров

● 10 Международных аэропортов

● 12 современных портов

●15-е место в мире по привлечению ПИИ в 2020 году

● 13-е место в мире по оттоку ПИИ в 2020 году

● 40,2 % от общего притока ПИИ в БВСА в 2020 году

● 54,4 % от общего притока ПИИ в регион Западной Азии в 2020 году

● 203,727 миллиарда долларов-величина совокупного оттока ПИИ в 2020 году

●150,896 миллиарда долларов-величина совокупного притока ПИИ в 2020 году

●Более 40 свободных зон обладают конкурентными возможностями и преимуществами, которые привлекают долгосрочные инвестиции

●ОАЭ входят в число ведущих стран мира по 100 глобальным показателям развития

●Страна допускает 100 – процентную иностранную собственность

● Отсутствие подоходного налога в сочетании с низкими таможенными тарифами

●В ОАЭ действует 10-летняя система Золотых виз. Система долгосрочного резидентства предназначена для инвесторов, владельцев бизнеса и профессионалов в ключевых секторах.

Участники мероприятия обсудили предстоящие инвестиционные возможности в ОАЭ, а также гибкость, простоту инвестиций в цифровую инфраструктуру, предоставляемую ОАЭ в нескольких секторах, включая энергетику, здравоохранение, продовольственную безопасность и промышленность транспортного оборудования.

В этой связи Посольство ОАЭ в Ашхабаде сыграет значительную роль в предоставлении информации, сотрудничестве и поддержке туркменских бизнесменов, предпринимателей и талантов, а также инвесторов, чтобы они могли воплотить свои идеи в реальность и принять участие в этой замечательной возможности “ИНВКЕСТИРУЙТЕ В ОАЭ”, объявленной правительством ОАЭ. /// nCa, 20 сентября 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством ОАЭ в Туркменистане, 17 сентября)