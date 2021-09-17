Виртуальный диалог Посла ОАЭ в Туркменистане с главой Центрального совета Союза женщин Туркменистана

Посол ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительство Ахмед Аль Хай Аль Хамели встретился с Главой Центрального совета Союза женщин Туркменистана Ее Превосходительством Акджемал Дурдыевой посредством видеодиалога.

В начале онлайн-диалога Его Превосходительство Ахмед Альхай Альхамели искренне поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, туркменский народ, а также Ее Превосходительство Дурдыеву Акджемал по случаю 30-летия Дня независимости Туркменистана и передал поздравления и приветствия от Председателей Всеобщего Союза женщин ОАЭ, Главы Высшего Совета по защите материнства и детства, Верховного Председателя Фонда развития семьи, Ее Высочества Шейхи Фатимы бинт Мубарак.

В ходе виртуального диалога посол рассказал о стратегии расширения прав и возможностей женщин, которая обеспечивает и расширяет возможности женщин в ОАЭ, и направлена на преодоление всех трудностей, препятствующих участию женщин во всех сферах деятельности, – чтобы они стали активным элементом движущей силы устойчивого развития, заняли достойное место в развитии и стали ярким примером лидерства женщин на всех местных, региональных и международных форумах, путем достижения ряда приоритетов.

Ее Превосходительство Акджемал Дурдыева поблагодарила Посла за организацию этого диалога и передала свои приветствия руководству ОАЭ и Ее Высочеству Шейхе Фатиме бинт Мубарак и рассказала об усилиях Туркменистана по достижению гендерного равенства. Она подчеркнула, что Туркменистан конструктивно сотрудничает с международными правозащитными механизмами, что последовательно способствует достижению высококачественных результатов в продвижении международных стандартов в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Туркменистане.

В заключение стороны подчеркнули важность обмена опытом между Союзом женщин двух стран, что, в свою очередь, будет способствовать выполнению поручений лидеров обеих стран и углублению сотрудничества между двумя дружественными народами. /// nCa, 17 сентября 2021 года