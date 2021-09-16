Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 12-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

Сегодня мир все ещё охвачен пандемией COVID. Поскольку вирус продолжает мутировать и сеять хаос, борьба с пандемией остаётся нашим главным приоритетом. Жизненно важное значение в битве имеют вакцины. Они должны быть распределены по всему миру справедливо и беспристрастно, чтобы ни одна страна и никто не оставался позади. Они действительно должны служить в качестве вакцин для народа. Это необходимо для победы над вирусом. Это также вопрос международного правосудия.

Постоянно стремясь к созданию сообщества здравоохранения человечества, Китай предоставляет вакцины всему миру, особенно другим развивающимся странам, и активно развивает сотрудничество в области производства вакцин. Это соответствует устремлениям Китая сделать вакцины против COVID-19 глобальным общественным благом. Китай будет продолжать делать всё возможное, чтобы помочь другим развивающимся странам справиться с вирусом.

Китай выступает за то, чтобы на первом месте стояла жизнь и содействует общедоступности вакцин во всём мире. Вакцинация против COVID-19 – крупнейшая попытка такого рода в истории человечества. Жизнь и здоровье людей всегда должны быть нашим главным приоритетом, и они не должны быть превзойдены экономическими, политическими или другими интересами. Вакцины – это прежде всего глобальное общественное благо. Мы должны сделать так, чтобы они оставались таковыми, и отвергать растущий вакцинный национализм. Их следует использовать как оружие для спасения жизней, а не как средство какой-либо страны для корыстной выгоды и тем более как инструмент геополитической конкуренции.

Китай выступает за необходимость отстаивания справедливости и увеличения поддержки развивающихся стран. Необходимо устранить три дефицита. Во-первых, дефицит производства. Увеличивая общий объем поставки, страны-производители должны также поддерживать развивающиеся страны посредством передачи технологий и совместного производства, а также охранять глобальную цепочку поставок сырья. Во-вторых, дефицит распределения. Вакцины следует распространять с большей интенсивностью и скоростью, чтобы как можно быстрее сделать их доступными и недорогими для развивающихся стран, особенно для наименее развитых государств. В-третьих, дефицит сотрудничества. Это требует большей солидарности и чувства ответственности, а также полной мобилизации правительств, предприятий всех стран и международных организаций для достижения синергии.

Китай выступает за претворение в жизнь принципа мультилатерализма и повышение эффективности международного сотрудничества. Вакцинация против коронавируса – это своего рода пробный камень проверки истинной многосторонности. Программа COVAX должна работать с большей эффективностью и прозрачностью, чтобы доставлять вакцины в больших количествах и быстрее.

Китай выступает за усиление координации и построение многоуровневой обороны. Продолжая просвещать общественность, укреплять её доверие и ускорять вакцинацию, страны должны продолжать координировать фармацевтические и нефармацевтические вмешательства, целевые регулярные меры и реагирование на чрезвычайные ситуации, а также борьбу с пандемией и социально-экономическое развитие.

Китай действовал оперативно при предоставлении вакцины другим нуждающимся развивающимся странам. Китай уже в сентябре 2020 года начал поставлять вакцины в страны с острой потребностью, несмотря на то что мощности Китая по производству вакцин ещё не достигли значительных масштабов, а внутренний спрос на вакцинацию резко возрос. Китай безвозмездно передал и передаёт вакцины более чем 100 странам и экспортирует вакцины более чем в 60 стран. Общее количество превысило 770 миллионов доз, что является самым большим в мире.

Когда Китай развивает международное сотрудничество в сфере вакцин, Китай не имеет политических мотивов или экономических расчётов, и не добавляет никаких политических условий. Единственная цель Китая – сделать вакцины глобальным общественным благом, чтобы они действительно стали вакцинами для народа, а также помогать миру победить пандемию в кратчайшие сроки.