Временное правительство Афганистана подтвердило приверженность тесному сотрудничеству с Туркменистаном

Эльвира Кадырова

В понедельник, 13 сентября, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры со вторым вице-премьером временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. Об этом сообщает в своем Твиттере спикер политического офиса Талибана Мохаммад Наим.

По словам Наима, глава МИД Туркменистана выразил готовность своей страны к взаимодействию с новым руководством Афганистана. Кроме того, туркменская сторона намерена «поощрять других соседей к сотрудничеству с новым афганским правительством».

В ходе встречи, речь шла также о крупных транспортных и энергетических проектах, в которых участвуют две соседние страны. В их числе – это завершение строительства железнодорожной линии Акина-Андхой и железной дороги Тургунди-Герат.

Что касается таких проектов как газопровод ТАПИ и линии электропередачи ТАП, то афганские и туркменские официальные лица намерены встретиться в ближайшем будущем, чтобы запустить практическую работу по данным проектам на территории Афганистана, сообщил представитель Талибана.

Мередов заверил собеседника в том, что Туркменистан и в будущем продолжит оказание гуманитарной помощи афганскому народу.

В свою очередь, Ханафи поблагодарил Туркменистан и подтвердил приверженность Афганистана позитивным двухсторонним отношениям и сотрудничеству во вопросам, представляющим взаимный интерес.

Следует отметить, что даже с изменением политической обстановки в Афганистане Туркменистан продолжает поддерживать со своим соседом тесный диалог по основным направлениям партнерства. Контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе «Имамназар-Акина» и «Серхетабад-Тургунди» работают в обычном режиме.

В конце августа возобновились строительные работы на участке железной дороги Акина-Андхой в Афганистане.

Туркменской электроэнергией по-прежнему обеспечиваются северные, западные и северо-западные регионы Герат, Бадгис, Джоузджан, Балх, Фарьяб. /// nCa, 15 сентября 2021 г.