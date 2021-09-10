Центральная Азия: Вода должна быть объединяющей силой

Глобальное изменение климата, рост численности населения, экономическое развитие и ряд других факторов оказывают колоссальное влияние на один из главных проблемных вопросов в центрально-азиатском регионе – распределение водных ресурсов. Поэтому неслучайно, что именно этой теме была посвящена значительная часть повестки Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, которая состоялась в начале августа в Туркменистане.

Известно, что водный вопрос имеет глубокие исторические предпосылки. Так, с момента развала Советского Союза единая централизованная система стала трансграничной, а ее особенностью является то, что только две страны – Таджикистан и Кыргызстан расположены в центре формирования водного стока, а остальные находятся в зоне его рассеивания. Данный факт не раз становился причиной возникновения конфликтов. К примеру, в апреле этого года между Таджикистаном и Кыргызстаном произошло столкновение, причиной которого стал водораспределительный пункт «Головной» на реке Исфара.

При этом, по оценкам экспертов, к 2050 году численность населения региона возрастет на 30%, что соответственно только увеличит потребность в водных ресурсах, а, следовательно, возрастет и риск возникновения новых разногласий.

В этих условиях страны должны продемонстрировать благоразумие, гибкость и забыть прошлые обиды, сфокусировав свое внимание на взаимовыгодном сотрудничестве. Одним из таких примеров стал Таджикистан.

В текущем году сложная водохозяйственная обстановка, связанная с маловодьем, в условиях которого эта страна, придерживаясь принципов добрососедства и взаимной помощи, приняла решение о дополнительном пропуске воды для ирригационных нужд Казахстана. При возникновении подобной ситуации в последующем возникает вопрос: останется ли в стороне Кыргызстан, которому соседями не раз оказывалась гуманитарная помощь, в том числе и в сложный коронавирусный период.

Рассматривая водный вопрос, Центральную Азию необходимо воспринимать как единое целое, а не пять отдельных республик. В первую очередь из-за тесной взаимосвязи с другими важными направлениями: экономика, инфраструктура, логистика и многое другое.

Именно поэтому слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученные на встрече глав государств Центральной Азии, о том, что вода должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом, приобретают особое значение. /// nCa, 10 сентября 2021