Непродуманная холодная война – инцидент с британским эсминцем «Дефендер» доказывает это

Тарик Саиди

23 июня 2021 года потребовалось всего 38 минут, чтобы доказать, что это непродуманная холодная война.

Инцидент

23 июня 2021 года корабль британского королевского военно-морского флота эсминец «Дефендер», возможно, самый оснащенный военный корабль в мире, особенно в области радиоэлектронной борьбы, в Черном море вышел из украинского порта Одесса и направился в грузинский порт Батуми.

Судно намеренно вошло в территориальные пределы Крыма, который находится под контролем России с 2014 года. Этот шаг был объявлен британской стороной как выражение свободы судоходства и напоминание о том, что Великобритания не признает Крым российской территорией.

Российская сторона быстро отреагировала, чтобы предупредить вторгшееся судно. Судно оставалось в территориальных пределах Крыма всего 38 минут вместо запланированной продолжительности около часа.

Согласно докладу Питера Дикинсона, опубликованному Атлантическим советом 25 июня 2021 года: «Присутствие британского военного корабля в водах, которые Москва считает российскими территориальными, вызвало непредсказуемую реакцию. Кремль развернул военно-морские суда и военные самолеты в попытке заставить «Дефендер» изменить курс, утверждая при этом, что произвел предупредительные выстрелы и сбросил бомбы вблизи британского корабля. Однако британские официальные лица опровергли эти утверждения. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал версию Москвы об инциденте “предсказуемо неточной” и подтвердил, что “в Дефендер не было произведено ни одного выстрела”.

Вот полный отчет Атлантического совета, источник, явно симпатизирующий британской стороне:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/british-warship-challenges-russian-claims-to-crimea/

Предупредительные выстрелы – это шаг, который не воспринимается легкомысленно – здесь требуется только реакция “сражайся или беги”; третьего варианта нет. Если вторгшееся судно признает это, обычай требует, чтобы оно либо немедленно покинуло территориальные воды, либо подготовилось к действиям.

Были ли выстрелы действительно произведены, как утверждает российская сторона, или не были произведены, как утверждает британская сторона? — Часть правды была обнаружена в мусорном баке за автобусной остановкой в Кенте.

27 июня 2021 года Би-би-си сообщила, что на автобусной остановке в Кенте были найдены некоторые секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце «Дефендер» и британских военных.

Секретные отчеты, найденные в мусорном баке за автобусной остановкой в Кенте, также доказали, что появление «Дефендера» у побережья Крыма было спланированной провокацией, а не безобидным проходом, как утверждали официальные лица.

В отчете Би-би-си говорится: “В этом случае Россия решила отреагировать агрессивно, предупредив по радио, суда береговой охраны приблизились на расстояние 100 метров и военные самолеты подавали звуковые сигналы”.

Доклад BBC по документам, найденным в Кенте

https://www.bbc.com/news/uk-57624942

Вопрос о предупредительных выстрелах российской стороны был подробно рассмотрен в отчете, опубликованном The Guardian 24 июня 2021 года. В репортаже подтверждается российская версия событий.

Вот соответствующая выдержка из статьи Guardian:

Во время прохождения через крымские воды за эсминцем «Дефендер» следили два российских корабля береговой охраны, один из которых приблизился примерно на 100 метров, в то время как примерно 20 самолетов гудели над головой, в некоторых случаях на высоте до 150 метров, по британским оценкам. Они преднамеренно пытались причинить беспокойство военному кораблю.

В парламентском заявлении, опубликованном министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в четверг, говорится, что эсминец «Дефендер» вошел в «украинские территориальные воды» в 9.50 по британскому времени – 11.50 по местному времени – и осуществлял «безобидный проход».

Далее в заявление говорится о том, что «через десять минут российское судно береговой охраны предупредило, что российские подразделения вскоре начнут артиллерийские учения с боевой стрельбой». Артиллерия была замечена позади или за кормой военного корабля в 10.08 утра, но она находилась “вне зоны досягаемости” и “не представляла опасности”.

Журналисты Би-би-си и Daily Mail на военном корабле слышали пушечные выстрелы на расстоянии, но источники в министерстве обороны Великобритании в четверг сообщили, что тяжелые орудия находились в трех милях, и как предполагается, это вооружение дальностью действия 2,5 мили. Поскольку они не были выпущены по судну, их нельзя было считать предупредительными выстрелами.

«Ни в коем случае не было произведено предупредительных выстрелов по «Дефендеру», – сказал Уоллес, – не было никаких бомб, сброшенных на пути следования корабля, как утверждали российские власти». Затем «Дефендер» покинул территориальные воды в 10.26 утра по британскому времени.

Несколько минут спустя министерство обороны России сообщило агентству “Интерфакс”, что по британскому военному кораблю были произведены предупредительные выстрелы и на его пути были сброшены бомбы, а первые сообщения на английском языке появились в 11.05 утра. Опровержение в Великобритании появилось часом позже, в 12.09, поскольку инцидент уже стал главной новостью.

The Guardian

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jun/24/british-warships-might-enter-crimean-waters-again-says-minister

Таким образом, установлен факт, что российская сторона произвела предупредительные выстрелы. Попытка британской стороны объяснить это на основе некоторых технических деталей не совсем убедительна.

На диаграмме, опубликованной Би-би-си, показан курс, которым следовал «Дефендер» вблизи и непосредственно в территориальных водах Крыма.

На диаграмме видно, что корабль Королевского военно-морского флота отклонился от своего курса, когда приблизился к территориальным границам Крыма. Возможно, именно в это время с российской стороны были произведены предупредительные выстрелы.

Есть также важный момент: «Дефендер» планировал оставаться в территориальных пределах Крыма около часа, но фактический проход длился не более 38 минут.

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Выводы

Нарушение эсминцем «Дефендер» территориальных границ Крыма – это небольшой инцидент, длившийся всего 38 минут, но он выявил некоторые существенные недостатки в этой непродуманной холодной войне.

Первое и главное – это неадекватность оценки возможностей противника. — Если вы просто занимаетесь позерством, элемент неожиданности должен быть на вашей стороне. Вы играете в войну со всеми возможными диапазонами ответов с противоположной стороны. Ваш главный приоритет – не удивляться.

Корабль не был удивлен тем, что русские ответили; но их поразила скорость и масштабы российского ответа.

Королевский военно-морской флот считается матерью большинства военно-морских сил в мире, и это справедливо. Он состоит из профессиональных офицеров и матросов.

Они должны были быть готовы по крайней мере к одной составляющей этого сюрприза, то есть к мгновенной реакции российской стороны.

На самом деле, нам неизвестны причины этого упущения, но есть одно возможное объяснение: изобилие технологий и чрезмерная зависимость от них.

До появления спутников и всевозможной электроники применялся простой способ идентификации приближающегося судна, даже когда оно находилось еще за горизонтом или видимость плохая – это шум пропеллера корабля.

Дело в том, что у каждого судна разный шум гребного винта, который становится своего рода его “опознавательным знаком”. Даже у судов одного и того же класса или типа шумы гребного винта могут различаться, особенно когда они прошли капитальный ремонт или были переоборудованы.

Тем не менее, не каждый моряк может попытаться идентифицировать судно по шуму его винта. Для этого нужен оператор гидролокатора с многолетним опытом и сотнями звуков пропеллера в памяти.

В современном исполнении, библиотека “сигнатур пропеллера” позволяет быстро сравнивать поступающий шум пропеллера с тысячами тех, которые хранятся в базе данных. Это занимает всего несколько секунд, и машина выдает несколько возможных совпадений, из которых оператор-человек должен выбрать то, которое, по его мнению, максимально приближено к поступившему шуму пропеллера. Поэтому, несмотря на все технологии, решающую роль играет человеческое суждение.

Почему это важно в инциденте с эсминцем «Дефендер»?

Для военно-морского флота, чтобы записать сигнатуру пропеллера корабля другого военно-морского флота, необходимо, чтобы этот корабль проходил в непосредственной близости от записывающего устройства в течение нескольких минут, чтобы можно было записать самый четкий звук

«Дефендер» сопровождал группу российских военно-морских кораблей пару лет назад через британские воды. Пока «Дефендер» с его современной электроникой записывал идентификационные признаки российских кораблей, российские корабли вели свою собственную запись. Более чем очевидно, что четкая звуковая дорожка шума пропеллера «Дефендера» имелась в российской базе данных в день инцидента.

Если бы командование «Дефендера» и вышестоящее командование, планировавшее эту провокацию, учитывали эту маленькую деталь, они не были бы удивлены скоростью российского ответа. — Как говорится, гениальность в деталях.

Какой урок можно извлечь из этого? — Иметь возможности – это существенно, но способность использовать имеющиеся возможности правильно и в полной мере – это нечто иное.

Тот же самый разрыв между возможностями и способностью использовать их полноценно привел к серии сюрпризов в Афганистане в последние дни ухода американцев. Недостатка в человеческом и электронном интеллекте не было, но отсутствовала способности синтезировать и анализировать миллионы бит информации, чтобы прийти к правильным выводам.

Каждый эпизод этой непродуманной холодной войны, скорее всего, обернется неприятными последствиями из-за переоценки собственных возможностей и недооценки возможностей другой стороны.

Второе, и не менее важное, – это отсутствие ясности.

Какова была цель вторжения в крымские воды?

Свобода судоходства? Невинный проход? Утверждение о том, что британская сторона считает российскую оккупацию Крыма незаконной?

Чушь! Еще раз, чушь!

Независимо от объяснений, прозвучавших после инцидента, единственной целью было спровоцировать российскую сторону и увидеть ее реакцию. — Благородное предприятие само по себе, за исключением того, что не было возможности предвидеть весь спектр российской реакции.

Вступление в холодную войну без понимания всего спектра последствий вряд ли является достойной восхищения идеей.

В-третьих, инцидент с эсминцем «Дефендер» показывает, что в этой непродуманной холодной войне нет твердо приверженных партнеров.

Инцидент 23 июня оказался единичным актом и уже стирается из памяти. Холодная война так не ведется. Чтобы холодная война оставалась в центре внимания, она должна сопровождаться непрерывной цепочкой заслуживающих внимания инцидентов. С тех пор никто не повторил попытку нарушения территориальных вод России или Китая.

Главный вопрос здесь заключается в следующем: кто является партнерами в западном лагере?

Мы знаем о расплывчатой концепции “индо-тихоокеанской” политики США, мы слышали о четверке, состоящей из США, Японии, Австралии и Индии, мы немного знаем о тревогах Джо Байдена по поводу того, что Китай съест его обед, много шума о сдерживании Китая и России, но все ли это складывается в нечто осязаемое?

По-видимому, турнир был объявлен без сформированной команды.

И, если мы правильно понимаем, США в настоящее время не в очень хорошем настроении, чтобы возглавлять новую кампанию, которая может перерасти в настоящую войну, охватывающую два, три или даже четыре континента.

В-четвертых, каковы стимулы в этой непродуманной холодной войне для тех, кто хочет присоединиться к западному лагерю?

Давайте сведем этот вопрос к очень небольшому масштабу. —Что получила Великобритания от этого инцидента с «Дефендером»?

Никто не посчитал действия эсминца проявлением храбрости; никто не был по-настоящему впечатлен. Происшествие ни на йоту не повысило престиж Великобритании. Вместо этого, инцидент расширил пропасть недоверия между Великобританией и Россией. Косвенно, получилось так, что и многие другие страны теперь испытывают опасения в отношении Великобритании. Мы видим убытки, но не видим никаких выгод.

Если это холодная война против Китая и России, то любому, кто рассматривает идею присоединения к западной стороне, необходимо будет тщательно оценить последствия: потеря взаимного товарооборота с Китаем и Россией, потеря энергетических ресурсов России, потеря партнерства в инфраструктурных проектах, потеря связи для торговли и транспорта, потеря доступных товаров и т. д. и т. д.

Что может предложить Запад, чтобы компенсировать все эти потери?

Конечно, это непродуманная холодная война. От нее просто нужно тихо отказаться. /// nCa, 10 сентября 2021 года

КОНЕЦ.