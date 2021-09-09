Не тыкайте вилкой в жидкое афганское желе. Пусть оно застынет.

Тарик Саиди

Афганистан в настоящее время похож на все еще жидкий растекающийся кубик желе. Ткнешь в него вилкой, и оно развалится.

Все разочарованы по самым различным причинам.

Те, кто предвидел и предсказывал гражданскую войну, разочарованы тем, что она до сих пор не материализовалась.

Те, кто желал жестокого и огромного сопротивления со стороны оппонентов Талибов, разочарованы тем, что оппозиция угасла, так и не вспыхнув.

Те, кто хотел, чтобы внутренние распри внутри “Талибана” разрушили их единство, разочарованы тем, что высший эшелон временного правительства полностью состоит из старой гвардии, а в рядах “Талибана”, особенно среди молодых командиров, нет громкого несогласия.

Другие разочарованы, что в правительстве нет женского представительства и не представлены меньшинства.

Давайте пока оставим эти разочарования в стороны. Во-первых, давайте попытаемся подвести итог относительно того, чего мир хочет от Афганистана – каков минимальный, не подлежащий обсуждению пакет, который мы хотим видеть от талибов:

Не должно быть никакого терроризма, никакой агрессии с территории Афганистана против какой-либо страны мира.

Афганистан не должен быть источником наркотиков.

Женщины и меньшинства в Афганистане должны получить свою справедливую долю в матрице управления.

В Афганистане должен быть устойчивый мир, чтобы могли осуществляться межрегиональная и внутрирегиональная торговля и транзит.

Короче говоря, мы в основном озабочены тем, как Афганистан влияет на нас.

Для предотвращения распространения терроризма из Афганистана талибы уже предприняли некоторые первоначальные шаги. Часть лагерей и баз террористов ликвидированы. Главной угрозой может стать ИГИЛ в Афганистане, которое является созданием США. Для искоренения ИГИЛ потребуется время, но талибам это под силу, безусловно. Талибы поклялись не предоставлять террористическим группировкам никакого пространства, и нет причин им не верить.

Выращивание мака является основой производства и торговли наркотиками. Приближается сезон посева мака. К началу следующего года мы сможем проверить, выполнили ли талибы свое обещание уничтожить посевы мака в Афганистане. Мир несет ответственность за поддержку альтернативных товарных культур, таких как шафран, чтобы помочь фермерам с их крошечными земельными участками зарабатывать на жизнь, не прибегая к выращиванию мака.

Включение в правительство женщин и меньшинств на согласованной основе – сложный вопрос. Очевидно, что любой, кто явно и открыто враждебен талибам, не может быть частью их организации. Талибам потребуется некоторое время, чтобы определить партнеров из этих групп. Примечательно, что до сих пор было объявлено лишь о нескольких должностях в правительстве; несколько министерств, должности губернаторов большинства провинций и руководителей крупных организаций все еще остаются вакантными. Каждый мог бы в конечном итоге получить какую-то долю власти, хотя полное и всеобщее удовлетворение не может быть гарантировано, как и в большинстве других стран мира.

Поддержание мира в Афганистане в интересах развития, торговли и транзита отвечает наилучшим интересам движения “Талибан”. Талибы осознают, что выиграв войну, удержать власть можно только обеспечив мгновенный экономический подъем. Они осознают, что открытие территории Афганистана для торговли и транзита – это самый быстрый и простой способ получения доходов. Мир в Афганистане – это то, чего хотят талибы, мир в Афганистане – это то, чего жаждет весь мир.

Необходимо отказаться от желания ткнуть вилкой в этот неготовый кубик афганского желе. Пусть оно закрепится.

Мир бездействовал в течение 20 лет, пока Афганистан массово разрушался, поэтому нужно подождать по меньшей мере 20 месяцев, чтобы увидеть, к чему это может привести. Наберитесь немного терпения. /// nCa, 9 сентября 2021 года