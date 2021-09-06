Салют Джо Байдену

Тарик Саиди

Салют мужеству, мудрости и дальновидности Джо Байдена.

Он доказал, что является великим государственным деятелем в наш век поверхностных и дешевых политиков. — Он гигант среди пигмеев.

Те, кто критикуют молниеносный крах режима Гани в связи с решением Байдена вывести войска из Афганистана, глубоко ошибаются. Они должны помнить, что Джо Байден находится в центре принятия решений; в его обязанности не входит обеспечение четкого и упорядоченного выполнения решений.

Решение о выводе войск из Афганистана следует рассматривать совершенно отдельно от процесса его принятия. — Решение принадлежит Джо Байдену, а его неумелая реализация принадлежит людям, которым за это платят.

Невозможно возложить на Джо Байдена вину за провал разведки, вялое отношение Госдепартамента, размытые границы между Пентагоном и ЦРУ, вводящую в заблуждение риторику Гани и его команды, некомпетентность афганских партнеров и сокрушительный вес долгой, дорогостоящей и бесцельной войны.

Он не начинал войну – он ее остановил.

Он мог бы и продолжить войну, как и двое его предшественников, но не сделал этого.

Он был прав, утверждая, что не было другого способа закончить эту войну, если бы она растянулась еще на год, пять или 20 лет.

Он был прав, утверждая, что не хочет бросать еще одно поколение американцев в этот ад.

Говоря это, он исходил из собственного опыта. Он видел боль, ужасную боль с близкого расстояния.

Когда этот туман рассеется и историки смогут взглянуть на сегодняшние события ясными глазами, возникнет консенсус в отношении того, что Джо Байден оказался правильным человеком в нужном месте в нужное время.

Вполне очевидно, что он весьма честен. Уже известно, что деньги не играют центральной роли в его жизни и не могут отвлекать его. Байден всегда выступал за служение обществу и нации концентрическими, постоянно расширяющимися кругами.

Мы также знаем, что полный вывод войск из Афганистана не был отдельным решением или отклонением от нормы. Вполне возможно, что это начало долгого и трудного пути по восстановлению престижа и морального положения США, которые сейчас находятся в руинах.

Джо Байден признает тот факт, что начало войны “в выбранное нами время и в выбранном нами месте” имеет очень серьезные и долгосрочные последствия. Он осознает тот факт, что войны никогда не заканчиваются победами; есть только различные степени поражения.

Хотелось бы, чтобы как можно больше американцев поняли – Джо Байден оказал им большую услугу, положив конец этой бессмысленной войне и тем самым высвободив ресурсы и энергию для восстановления Соединенных Штатов.

Мы приветствуем этого великого человека. /// nCa, 6 сентября 2021 года