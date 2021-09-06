Афганистан: Сами сломали, сами и платите

Тарик Саиди

Удивительно, как быстро рушатся обещания некоторых людей.

Были галантные и громкие обещания США и их партнеров по кампании, что все афганцы, которые сотрудничали с ними в течение 20 лет оккупации, будут переселены в США и Европу. Их не оставят позади, пообещали оккупанты.

Сила обещаний ослабла, когда пришло время для окончательного исхода.

Некоторым счастливчикам удалось пробиться в самолеты, но большинство из них остались в аэропорту, хотя им всем обещано переселение на землю обетованную.

Затем приоритет сместился, и на сиденьях самолетов вместо афганцев разместились собаки; и это вместо афганцев, без помощи которых оккупационные силы вообще не могли бы раньше выполнять свои функции.

Затем приоритеты снова изменились, и собаки тоже остались вместе с афганцами.

Теперь нарушенные обещания разлетаются в воздухе, как мелкая пыль. Странам региона предлагается принять афганцев, которые сотрудничали с США-НАТО в этой долгой и нелепой войне.

Важно признать, что в Афганистане нет потоков беженцев. Единственные люди, которые хотят уехать, – это люди, которым США и их союзники обещали гражданство.

Также важно понимать, что страны региона не принимали участия в разгроме Афганистана. Фактически, они все это время продолжали в рамках своих собственных ресурсов оказывать всю возможную поддержку народу Афганистана.

Почему от них следует ожидать того, что они примут у себя афганцев, которых использовали и выбросили США-НАТО?

Общепринятый принцип таков: Что сами сломали, за то и платите сами.

Люди, которые избивали и убивали Афганистан, также должны нести ответственность за последствия.

На самом деле, расселение афганцев, о котором идет речь, – это лишь первый, очень небольшой взнос из того, что они на самом деле должны заплатить.

Возникает вопрос о трех отдельных категориях компенсации:

1. Военные репарации

2. Компенсация за потерянные поколения

3. Полное восстановление Афганистана

В истории за последние пару столетий известны десятки случаев военных репараций. Любая из этих моделей может быть принята или может быть построена новая модель для расчета размера и метода военных репараций. Начальная цифра может составлять около триллиона долларов, то есть равняться сумме, которая была потрачена на разрушение Афганистана.

В компенсации нуждаются полтора поколения афганцев, у которых война отняла детство, они выросли без образования или плохо образованы, они практически лишены здравоохранения, у них нет востребованных в современном мире навыков, их восприятие мира искажено. Как выплатить им компенсацию, это вопрос, на который должен ответить народ Афганистана, а ответ должен быть исполнен США-НАТО.

Восстановление Афганистана потребует от десяти до двадцати лет напряженной работы. Афганцы готовы проделать тяжелую работу, но финансы и ресурсы должны поступать от толпы, объединенной лозунгом “С нами или против нас”.

На этот раз уйти от обломков – не вариант. Кто сломал, тот пусть и платит. /// nCa, 6 сентября 2021 года