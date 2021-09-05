ТУРКМЕНИСТАН АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДИАЛОГ ПО АФГАНИСТАНУ

5 сентября 2021 года состоялась встреча специальных представителей стран региона по Афганистану в формате видеоконференцсвязи, главной темой которой стала обстановка в соседней стране.

На встрече туркменская сторона была представлена заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым.

Также на заседании приняли участие специальные представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана по Афганистану.

В рамках виртуальной беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества, а также стран региона по расширению сотрудничества в афганском направлении.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев отметил значимость регионального формата взаимодействия в консолидации усилий по решению вопросов укрепления стабильности, безопасности и устойчивого развития Афганистана, которые носят взаимосвязанный характер.

Подчеркнута особая роль Туркменистана в установлении мира в Афганистане, посредством реализации крупномасштабных проектов в области социально-экономического измерения, энергетики, транспорта, коммуникаций.

Заявлено, что Туркменистан всегда готов и продолжает оказывать гуманитарную и продовольственную помощь жителям приграничных с Туркменистаном афганских районов.

/// MFA Turkmenistan, 5 Sep