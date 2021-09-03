Устойчивое водоснабжение в интересах Центральной Азии

Казахстан предпринимает все необходимые меры для организации устойчивого водоснабжения в Аральско-Сырдарьинском бассейне. Выбор оптимальной водной стратегии в трансграничном бассейне Сырдарьи должен быть увязан с принятием межгосударственных соглашений и механизмов комплексного управления водными ресурсами трансграничного бассейна Аральского моря.

«Для справедливого урегулирования вододеления в Центральной Азии важно реализовать инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева, озвученные на саммите глав государств-учредителей МФСА (24 августа 2018 года в городе Туркменбаши) о совершенствовании организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, автоматизации систем управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря», – говорит Наталья Чемаева, представитель экологического фонда «Озеро Байкал».

В ходе «круглого стола» на тему: «Проблемы распределения водных ресурсов реки Сырдарья в Центральной Азии», прошедшего на платформе для обсуждений о водных ресурсах WaterCafè-Central Asia (г.Делфт, Нидерланды) были обсуждены варианты решения вопросов водоснабжения региона.

Следует отметить, что создание этой группы в фейсбуке является инициативой молодежи Центральной Азии – тех, кто работает, учится, творит и действует для того, чтобы наше будущее не было омрачено проблемами, связанными с водой. В целом же, платформа стала продолжением инициативы представителей неправительственной организации «Всемирный молодежный парламент за воду» (WYPW) по скорейшему решению водных проблем региона.

Новая платформа WaterCafé ставит перед собой задачу поддерживать группу молодых водников Центральной Азии и Афганистана в получении и обмене информацией в сфере водохозяйственной политики региона.

Прежде всего, следует отметить, что План действий в направлении устойчивого обеспечения Казахстана водными ресурсами задан Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050».

Лидер нации предельно ясно обозначил основные этапы практических действий: к 2040 году решить вопросы полива земель в сельском хозяйстве, а к 2050-му – закрыть проблемы водообеспечения во всех сферах жизни.

Новые технологии позволят более чем в два раза повысить продуктивность использования воды.

В настоящее время, в трансграничном Аральско-Сырдарьинском бассейне Казахстаном рассматривается возможность реализации принципиально новой схемы независимого каскадного регулирования речного стока в казахстанской части бассейна.

Новая схема предполагает самостоятельное решение Казахстаном двух взаимосвязанных проблем: обеспечения социально-экономической и экологической безопасности, подверженной воздействию наводнений в зимнее время, и устойчивого обеспечения водой населения и сельского хозяйства в критические периоды маловодья.

Кардинальным решением указанных проблем в условиях изменения проектного ирригационного режима Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ может стать глубокое зарегулирование речного стока в пределах казахстанской части бассейна путем создания дополнительных регулирующих емкостей. Созданием сезонных регулирующих емкостей может быть обеспечен переход Шардаринского водохранилища на более эффективное многолетнее регулирование речного стока.

Необходимость устойчивого обеспечения водой природно-хозяйственной системы Арало-Сырдарьинского бассейна подчеркнута Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

«Государства Центральной Азии по-прежнему придерживаются стратегий сведения к минимуму зависимости от соседей. И даже существенное улучшение политической атмосферы в регионе пока не может повлиять на развитие ситуации. Страны верховья нацелены на достижение энергетической самодостаточности, а низовья – создание «уравновешивающих» водохранилищ в целях сокращения зависимости от режима сброса плотин выше по течению», – говорит Зарина Рузматова, ведущий проектный менеджер международной организации «Natural Water Retention Measures», ставящей своей целью наращивание потенциала для лучшего управления водными ресурсами.

По данным указанной организации, Казахстан ежегодно испытывает дефицит воды в аральском бассейне в вегетационный период. Разовые межгосударственные договоренности о дополнительных сбросах воды не решают данную проблему, а лишь отодвигают ее на следующий год, так как сработанные гидротехнические сооружения в верховьях бассейна реки Сырдарья будут накапливать воду в межвегетационный период 2021-2022 года, обеспечив ее попуски по минимальному порогу и в следующем году в очередной раз возникнет нехватка воды.

Участники «круглого стола» выразили благодарность администрации WaterCafè и поддержали идею организации подобных мероприятий на регулярной основе для обмена экпертными мнениями и доведение до общественно-политических кругов проблемных аспектов водохозяйственной отрасли центрально-азиатского региона.

В целом, отрадно наблюдать, что молодежь стран региона обеспокоена столь глобальными проблемами и предлагает свои варианты решения непростых вопросов./// Avesta.Tj, 20 августа 2021 г.