Афганистан: Вопросы, с которыми мы не хотим сталкиваться, – но они будут нас преследовать

Тарик Саиди

Тысячи потерянных жизней. Более триллиона долларов выброшено на ветер. Миллионы беженцев. Еще миллионы внутренне перемещенных лиц. Двадцать лет боли и страданий, закончившихся унижением для единственной сверхдержавы в этом фальшивом мировом порядке. Это Афганистан.

Существует широкий спектр вопросов, исходящих из Афганистана. Это те же самые вопросы, которые возникли из-под обломков Ирака и Ливии.

Мы создаем красивую риторику, мы применяем тактику отвлечения внимания, мы создаем восприятие, и все это в надежде, что уродливые вопросы исчезнут. К сожалению, эти вопросы растут с каждым днем, и они будут преследовать нас до тех пор, пока мы не решим их должным образом.

Давайте рассмотрим некоторые из их множества.

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Первый вопрос

Талибан и Афганская национальная армия состояли из одного и того же человеческого материала, взятого из общества.

На формирование, подготовку и оснащение афганской армии было потрачено более 85 миллиардов долларов США. С другой стороны, на вербовку и обучение талибов не было потрачено почти ни цента.

Численность афганских вооруженных сил составляла около 350000 человек. Численность талибов, по оценке американских властей, составляла около 70000 человек. — На каждого бойца Талибов приходилось 5 афганских солдат, лучше обученных и оснащенных лучше всех во всем регионе.

Афганская армия имела привлекательные пакеты окладов по сравнению с большинством армий региона. У талибов не было регулярного пакета оплаты труда.

Почему талибы одержали победу? Почему афганская армия потерпела крах даже без символического боя?

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Второй вопрос

Когда Талибы контролировали более 90% территории Афганистана около 20 лет назад, годовой бюджет Афганистана составлял всего около 85 миллионов долларов США.

Национальный бюджет Афганистана в этом году составил 5,5 миллиарда долларов США.

Сравним финансовое положение предыдущей эпохи талибов с положением администрации Гани – у талибов – один доллар, у администрации Гани – почти 65 долларов.

Доллар за доллар, администрация Гани должна была работать эффективней в 65 раз, чем талибы, но они этого не сделали.

Почему?

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Третий вопрос

Когда страна срывает вуаль с лица женщины на улице, мы считаем это вполне приемлемой практикой.

Когда страна советует женщине прилично одеваться, мы считаем это нарушением основных прав.

Когда женщина прикрывает большую часть своего тела, собираясь искупаться на пляже, мы запрещаем ей это.

Когда у женщины тело прикрыто по минимуму, мы поощряем такое.

Неужели уровень цивилизации прямо пропорционален площади выставленной на всеобщее обозрение кожи?

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Четвертый вопрос

Все ли человеческие жизни одинаково ценны?

Существует ли какой-то коэффициент эквивалентности при расчете потерь? Сколько афганских жертв равно одной американской жертве?

Просто более свежий пример: 13 (или 14, или 15) американских солдат погибли в результате взрыва бомбы в аэропорту Кабула, кричали заголовки по всему миру.

Только в седьмом абзаце статьи довольно неохотно признан тот факт, что 170 афганцев также погибли в результате того же взрыва бомбы.

Тела афганцев были выставлены на всеобщее обозрение. Где были тела, гробы или похороны американских солдат?

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Пятый вопрос

Аль-Каида была врагом в Афганистане, но партнером в Ливии.

Талибы вчера были врагами, но сегодня стали своего рода партнерами, когда призрак ИГИЛ поднял свою уродливую голову в Афганистане.

Если подумать, то есть достоверные доказательства того, что ИГИЛ в Афганистане является вспомогательным оружием американской военной машины.

Так, кто подскажет определение понятия «лицемерие»?

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Энный вопрос

На самом деле, отвратительных вопросов великое множество, но давайте перейдем к энному вопросу, который на самом деле представляет собой целую кучу вопросительных знаков.

Почему люди ненавидят захватчиков и оккупационные силы?

Почему люди ненавидят тех из своего собственного общества, кто сотрудничает с захватчиками?

Как мы определяем, кто является террористом, а кто борцом за свободу?

Почему мы судим о людях по их внешнему виду?

Почему не может быть нескольких вариантов? Почему должен быть только один выбор – Запад или Советский Союз, Капитализм или Коммунизм, Америка или Китай, Америка или Россия, С нами или Против нас. /// nCa, 3 сентября 2021 г.