Обсуждены приоритетные вопросы туркмено-японского сотрудничества

2 сентября 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял Государственного министра экономики, торговли и промышленности Японии Эджима Киёши, прибывшего в страну рабочим визитом во главе японской делегации.

В ходе встречи дана высокая оценка взаимодействию двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечен стратегический, устойчивый и долгосрочный характер сотрудничества Туркменистана и Японии.

В этот же день состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя туркменской части Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Сердара Бердымухамедова с Государственным министром Японии Эджима Киёши.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективу двустороннего взаимодействия, основывающегося на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения.

Подчеркнуто, что Япония является одним из основных партнеров Туркменистана в области инвестиций, имеются активные контакты с различными японскими компании. В данном контексте, особо отмечена значимость Совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

/// MFA Turkmenistan, 2 September 2021