Президент Бердымухамедов провёл общий урок об истории страны, о долге и обязанностях молодого поколения

Сегодня в столичном Конгресс-центре Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи и начала нового учебного года.

Поприветствовав собравшихся, глава государства поздравил студентов и учащихся с отмечаемым в нашей стране большим праздником – Днём знаний и студенческой молодёжи и предстоящим юбилеем 30-летия независимости Туркменистана.

Для всех нас встречаться, обмениваться мнением, делиться впечатлениями, обсуждать успехи, достигнутые за годы суверенного развития, является большим историческим событием. С этой точки зрения я как глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана, педагог, профессор, академик, пришёл к решению встретиться сегодня с вами и выступить с док­ладом по всем направлениям, отметил в своём вступительном слове Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем участники встречи с большим вниманием и воодушевлением заслушали выступ­ление лидера нации.

– Я принял решение встретиться сегодня с вами и провести общий урок об историческом пути, пройденном нашим независимым нейт­ральным Отечеством, о социальном развитии родного народа, о долге и обязанностях современной молодёжи перед государством и обществом, перед своими родителями и семьёй, сказал, обращаясь к многочисленной аудитории, Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Сердечно поздравив собравшихся с Днём знаний и студенческой молодёжи, имеющим важное значение в общественной жизни страны, и началом нового, 2021-2022 учебного года, глава государства акцентировал внимание, что через считанные дни исполнится 30 лет с момента провозглашения независимости Туркменистана.

Эта дата является важным историческим событием. Поэтому каждый день года «Туркменистан – Родина мира и доверия» наш народ знаменует славными событиями и трудовыми достижениями, подчеркнул лидер нации.

В первый день золотой осени мы встречаем День знаний и студенческой молодёжи событиями, символизирующими стремительное развитие национальной системы образования.

Сегодня глубоко содержательные, воодушевляющие мероприятия проводятся во всех уголках нашей любимой Отчизны. Все они, знаменуя величие нашей священной государственной независимости, торжество счастливой жизни, наглядно подтверждают огромное значение Праздника знаний, сказал глава государства.

Обращаясь к молодёжи, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что в своей книге «Духовный мир туркмен» отметил, что «самое ценное наследие – это воспитание, а стержнем воспитания являются образование и наука».

Именно на основе накопленного нами научного и образовательного опыта мы обес­печиваем в XXI веке устойчивое развитие, подчеркнул Президент страны.

Достойно продолжая эту благородную традицию, сегодня при участии членов Халк Маслахаты Милли Генгеша, депутатов Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественных организаций, уважаемых старейшин торжественно открываются несколько современных средних школ, оснащённых мультимедийным оборудованием и цифровыми технологиями. Нашим малышам, впервые вступающим в мир знаний, в качестве подарка преподносятся компьютеры отечественного производства «Bilimli», сказал лидер нации, отметив, что особую гордость вызывает тот факт, что эти компьютеры, содержащие информацию на туркменском, русском и английском языках, производятся в нашей стране.

В связи с этим Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал молодым людям следующее назидание: всегда стремиться получать глубокие и всесторонние знания и совершенствовать свой разум.

Образование и наука возносят человека на большие высоты. Поэтому в нашей стране мы создаём молодёжи все условия для получения знаний и овладения специальностями.

Я считаю, что долгом нашей счастливой молодёжи является желание с большим усердием учиться, осваивать специальности, созидать и возносить славу нашего родного Отечества, заявил глава Туркменистана.

Обращаясь к молодому поколению, лидер нации особо подчеркнул значение священной независимости как основы всего нашего развития и славных достижений. Накануне третьего тысячелетия – в 1991 году, мировое сообщество признало государственную независимость Туркменистана. В результате этого начались коренные преобразования в общественно-политической жизни страны.

Разумеется, 30 лет для истории срок недолгий. Но, несмотря на это, за этот период мы последовательно укрепляли основы демократического, правового и светского государственного устройства. Провели огромную работу по модернизации национальной экономики и укреплению позиции нашей страны в мировом сообществе. Вписали славные страницы в новейшую историю Туркменистана, продолжил Президент страны.

Как отмечалось, с первых дней независимости наша страна избрала путь позитивного нейтралитета, ведущий к торжеству мира, дружбы и братства. Установила взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами мира и международными организациями.

12 декабря 1995 года с принятием исторической Резолюции Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций наше государство обрело статус постоянного нейтралитета. Туркменистан – это первое нейтральное государство в мире, которое было официально признано ООН. В 2015 году Генассамблея Организации Объединённых Наций повторно приняла Резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Кроме того, по нашей инициативе 12 декаб­ря было провозглашено «Международным днём нейтралитета».

Говоря о преимуществах обретённого нейтрального статуса, глава государства подчеркнул, что нейтралитет открыл путь к мирной, дружной, спокойной и благополучной жизни, создал широкие возможности для развития гуманитарных, экономических, культурных, дружественных отношений со всеми государствами мира.

Нейтралитет – это наше учение, которое олицетворяет торжество мира, дружбы, гуманизма, сотрудничества и развития. Внешняя политика нейт­рального Туркменистана – это путь мира, путь, призывающий к дружбе и братству все народы планеты. Открытие в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии является ярким подтверждением того, что наш нейтралитет имеет большое значение в поддержании мира, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства обратил внимание слушателей на то, что на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция «2021 год – Международный год мира и доверия». Сегодня нейтральный Туркменистан известен во всём мире как миротворческое государство. Поэтому в нашей стране 2021 год был объявлен годом «Туркменистан – Родина мира и доверия», сказал лидер нации, отметив, что политика позитивного нейтралитета своими корнями восходит к славной истории и благородным традициям нашего народа.

– Как я отмечал в своей книге «Туркменистан – Родина нейтралитета», «свободную, мирную жизнь нашего народа можно сравнить с тем, как спокойно и вольно парят в небе орлы и соколы, величественно расправив в восходящих потоках свои могучие крылья. И если сказать художественным языком, то независимость и нейтралитет – это два крыла туркменской государственности!», – подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В своём выступлении лидер нации отметил, что сегодня нейтральный Туркменистан последовательно выступает с инициативами регионального, континентального и всемирного значения. «Наши внешнеполитические и геоэкономические инициативы по Целям устойчивого развития, превентивной дипломатии и актуальным региональным вопросам наглядно подтверждают, что наше государство вносит конкретный вклад в решение мировым сообществом вопросов общечеловеческого значения», – заявил глава государства, подчеркнув, что международные инициативы Туркменистана последовательно поддерживаются Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными организациями.

В результате политики постоянного нейтралитета, ставшей искусством установления мира на всей планете, в геополитическом пространстве планеты появилась яркая звезда по имени Туркменистан, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Обращаясь к учащимся, глава государства призвал нести эту истину в своём сердце как учение, которое у всех должно вызывать чувство гордости за родное Отечество! Это учение должно вдохновлять вас на достижение великих целей, так как вы являетесь поколением, ответственным за будущее нашего независимого государства, о котором с давних пор мечтали наши предки.

Как отмечалось, после обретения независимости были учреждены национальные символы – Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Возрождена наша героическая и славная история.

Перед всей планетой мы открыли своё великое и священное понятие независимого, постоянно нейтрального Отечества, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В жизни все понятия и знания начинаются с Родины. Расположенный на Евразийском континенте огромного земного шара Туркменистан – это наша священная Родина, страна наших предков, бесценное наследие для будущих поколений. Долгом каждого из нас является любить, оберегать, прославлять эту благодатную землю, делать всё для её процветания. Авторитет, достоинство и благополучие каждого из нас напрямую зависят от умения восславлять нашу Родину. Каждая пядь нашей Отчизны является для нас великой святыней, заявил лидер нации.

Наставляя молодёжь, глава государства рассказал, что с юных лет взял за правило записывать в свои блокноты пословицы, в которых отражены жизнь, мировоззрение, патриотизм, нравственные принципы нашего народа, богатство туркмен­ского языка. Основанная на собранных и систематизированных им пословицах книга «Источник мудрости» содержит следующие мудрые слова: «человек узнаваем своим воспитанием, страна – своим флагом».

Сегодня наша независимая страна узнаваема в мире своим Государственным флагом. Зелёный стяг нашей независимой Родины – это знамя дружбы и мира!

Каждый туркменистанец встаёт и гордо держит голову, когда поднимается наш Государственный флаг и звучит Государственный гимн! Это торжество святости Родины! Это вера в святость Отечества!

Конституция Туркменистана, являющаяся нашим Основным Законом, – это национальная ценность, которая символизирует высоты нашего славного прошлого, настоя­щего и великого будущего, гарантирует наше единство, сплочённость и достоинство, подчеркнул с гордостью Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Пройденный нашими предками героический путь, славная история родного ­Отечества являются славной, исторической, образцовой школой.

Это очень древняя история, и она исчисляется многими тысячелетиями. Наряду с шумерами, индусами, китайцами, египтянами, греками, латиноамериканцами туркмены являются одним из самых древнейших народов, давшим миру уникальные материальные и духовные ценности, заявил глава государства.

В начале первого тысячелетия Великое государство гуннов, Парфянское туркменское царство, соперничавшее с Римской и Китайской империями, а также государство турк­мен Газневидов, которое во втором тысячелетии простиралось до Индии, государство Великих туркмен-сельджуков, оказавшее своё влияние на территорию от Китая до Средиземного моря, государство Куняургенчских туркмен, оставившее нам в наследство уникальные образцы науки, культуры и искусства, государство туркмен Гарагоюнлы и Акгоюнлы – всё это является наглядным доказательством величия исторического пути Туркменистана и туркменского народа!

Как отмечалось, древние письменные источники и труды известных историков наглядно подтверждают, что на протяжении всей истории человечества туркменский народ был привержен принципам мира и гуманизма и создал великую историю и культуру.

Могущественные туркменские государства, созданные такими великими личностями, как Тогрул бек, Чагры бек, Алп Арслан, Мялик ша, Султан Санджар, вписали золотые страницы в историю мира. Такие доблестные герои, как Гёроглы бек, Байрам хан, султан Джелаледдин, Кеймир кёр, Говшут хан, седлали бое­вых коней во имя народа и страны. Жизненный путь наших национальных героев, отдавших свои жизни в боях за Родину, является для всех поколений высшей школой доблести и отваги.

Продолжая общий урок, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что великий поэт и мыслитель Махтумкули Фраги очень поэтично изложил свою гордость родным Оте­чеством и любимым народом:

Овеяна ширь от хазарских зыбей

До глади Джейхуна ветрами Туркмении,

Блаженство очей моих – роза полей,

Поток, порождённый горами Туркмении.

Туркменская земля – это процветающий край с древней городской культурой, подчеркнул глава государства, отметив, что именно здесь возникли такие процветающие города и крупные центры науки и образования, как Мерв, Гургенч, Ниса, Абиверд, Дехистан, Сарахс, Амуль, Земм, Шахрислам.

Как было отмечено, средневековые туркменские города внесли особый вклад в развитие и обогащение мировой науки и культуры, литературы и искусства.

Сегодня всему миру известны такие цивилизации, как Маргиана, Бактрия, Хорезм, Парфия, культура туркмен-сельджуков, историко-культурные памятники Мерва, Нисы, Ургенча, Абиверда и Дехистана. О высочайших ценностях, привнесённых нашим народом в мировую культуру, я вёл речь в таких книгах, как «Ахалтекинец – наша гордость и слава», «Стремительная поступь скакуна», «Конь – символ верности и счастья», «Красота небесная», «Музыка мира, музыка дружбы и братства», «Турк­менская культура», «Чай – лекарство и вдохновение», «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», «Туркменский алабай», подчеркнул лидер нации.

Наша священная земля славилась своими величественными дворцами, мечетями и медресе, караван-сараями и библиотеками. Великий Шёлковый путь, пролегавший через просторы нашей Отчизны, не только географически и экономически, но и в научном, образовательном и культурном плане объединял Восток и Запад.

Продолжая своеобразный экскурс в историю, Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил, что в туркменских государствах всегда уделяли большое внимание развитию науки и образования, прилагали для этого огромные усилия и не жалели средств. Таким образом, в этих государствах явили себя миру Мухаммед Хорезми, Абу Рейхан Бируни, Ибн Сина, Фахреддин Рази, Абу Бекр Мухаммед Ас-Сули, Абдырахман Хазини, Омар Хайям.

Основываясь на накопленном историческом опыте, современных достижениях и требованиях, мы построили современные библиотеки в Ашхабаде и в наших велаятских центрах, сказал глава государства.

Для наблюдения над небесными телами, изучения космического пространства на «канатной дороге» в Ашхабаде и в библиотеках велаятских центров установлены мощные телескопы. В институтах под эгидой Академии наук Туркменистана, в Центре технологий, в отраслевых научно-исследовательских учреждениях, высших учебных заведениях созданы необходимые условия для фундаментальных и инновационных исследований. Эти работы способствуют формированию нового поколения учёных, инженеров-технологов, которые выведут науку Туркменистана на передовые и престижные рубежи.

В книге «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» я изложил свои пожелания нашей молодёжи, которая внесёт свой достойный вклад в дальнейшее прославление и повышение авторитета нашего государства в мире. Прежде чем пойти на встречу с вами, я снова просмотрел эти строки и решил включить их в этот учебный урок, подчеркнул лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов.

Зачитывая выдержки из своей книги, глава государства поручил участникам общего урока записать их в свои тетради и неуклонно следовать им в учёбе, работе и в жизни: «Я твёрдо убеждён в том, что на нашей земле появятся новые светила науки – свои Бируни, Авиценны, Мяне баба, Хорезми, Фараби, Мервези, Амули, Замахшары, Кубра, Несеви, Массоны, Сарианиди, Джикиевы и Атаниязовы, которые сделают очень важные открытия в мировой науке и создадут произведения, которые станут яркими путеводителями».

Обращаясь к молодёжи, лидер нации заявил, что нет более высокой ценности, чем Отечество и более родного понятия, чем наш народ. В таких мудрых словах наших предков, как «Зайцу дороже родной холм», «Чем быть царём в Египте, будь нищим в своей стране», «Если не будет моего народа, то пусть не восходят луна и солнце», «Разлучённый с любимой плачет семь лет, разлучённый с Родиной – до смерти» особо подчёркивается высочайшая ценность и святость Родины.

Потому что для нас каждая пядь и горсть отеческой земли священна. В своей книге «Духовный мир турк­мен» я привёл легенду, связанную с бесстрашным, мужественным и доб­лестным туркменским полководцем султаном Джелаледдином, продолжил глава государства.

Однажды в бою полководец был тяжело ранен. Сколько лекари ни врачевали, он не выздоравливал. Тогда полководец сказал:

– Я поправлюсь, если вы принесёте горсть земли с моей Родины.

Тотчас же в древний Вас был отправлен всадник, возвращения которого Джелаледдин ждал с большой надеждой.

Наконец, всадник принёс в узелке землю Васа и маленький кувшинчик с водой Амударьи. Полководец прио­бодрился и вскоре выздоровел.

Приведя в пример эту легенду, лидер нации подчеркнул, что сердце каждого из нас, в том числе и сердца молодёжи едины с нашей великой Отчизной и родным народом.

Наша молодёжь, чьё сердце бьётся во имя родного народа и любимой Родины – Туркменистана, а её усердная учёба и труд направлены на обеспечение вечной счастливой жизни родного народа и великое будущее Отчизны – это наша огромная гордость.

Как заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, великие и священные понятия «Родина» и «Народ» должны быть музыкой сердца и молитвой души наших юношей и девушек. Молодёжь должна приложить все свои силы, знания и способности для обеспечения стремительного развития нашей любимой Родины и дальнейшего повышения её авторитета во всём мире.

Я высоко ценю Огуз хана, утверждавшего, что там, где люди собрались на совет, нет места войне, Горкута ата, определявшего достоинство молодого человека по его героизму и мудрости, Гёроглы бека, который превращал друзей в братьев.

Я высоко почитаю их за то, что их имена олицетворяют вечных героев. Вы никогда не должны забывать о том, что являетесь потомками таких доблестных предков, подчеркнул туркменский лидер.

Напутствуя счастливую молодёжь нашего суверенного государства, лидер нации с удовлетворением констатировал, что за годы независимости на каждом этапе развития нашей страны воплощены в жизнь социально-экономические преобразования. И в нынешнюю эпоху могущества и счастья успешно реализуются программы, обеспечивающие социальный прогресс, и коренные реформы, которые охватили все сферы национальной экономики.

Постоянно повышается уровень жизни нашего народа. Строятся новые сёла, города и этрапы, жилые массивы, школы и детские сады, дороги и мосты, совершенствуется государственное управление.

Как отметил глава государства, славное 30-летие священной независимости Туркменистана мы отмечаем трудовыми достижениями. Основываясь на древних принципах национальной государственности, в году «Туркменистан – Родина мира и доверия» мы провели выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и создали двухпалатную парламентскую систему. Таким образом, демократические принципы поэтапно внедряются в государственную и общественную жизнь.

– Мы продолжаем успешно проводить коренные преобразования в облас­ти культуры, науки и образования, здравоохранения. Мы достигаем высоких темпов роста в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и нефтегазовом секторе. Вся эта деятельность является результатом неустанного труда людей, – заявил лидер нации, с гордостью отметив, что счастливая молодёжь усердно трудится в государственных, правительственных и управленческих структурах, в отраслях науки, образования, культуры, здравоохранения, на производственных предприя­тиях, внося свой достойный вклад в развитие родного Отечества.

Честный, добросовестный труд повышает достоинство, авторитет и смысл жизни человека. Поэтому хочу дать совет молодёжи: чтобы достичь великих целей, неустанно трудитесь. «Пусть ваш труд всегда будет честным и полезным для народа и страны!», – сказал, обращаясь к счастливой молодёжи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как было отмечено, в честь 140-летия основания города Ашхабад, славного 30-летия священной независимости профессора и преподаватели высших учебных заведений, студенческая молодёжь, учащиеся школ нашей страны создали произведения, в которых воспевается горячая любовь к красотам родной страны, гордость за наше суверенное государство.

В этой связи лидер нации зачитал перед собравшейся аудиторией одну строфу из своего стихотворения «Белый город – Ашхабад»:

Окрыляюсь наяву

И в любви твоей живу,

Сердцем Родины зову,

Мой белый город – Ашхабад!

– Всегда живите силой, идущей от наших гор, воодушевлением, исходящим от наших садов, вдохновением, даруемым нашей счастливой эпохой, – пожелал молодёжи глава государства.

Учитесь, стройте, созидайте! В своих прекрасных поэтических и прозаических произведениях, музыкальных и других произведениях искусства высоко воспевайте нашу любимую Родину – Туркменистан, наш белый город – Ашхабад, наш мужественный народ!

Обращаясь к одухотворённому молодому поколению нашего суверенного государства, лидер нации подчеркнул, что, несмотря на сложившийся в мире финансово-экономический кризис, мы развиваем экономику нашей страны путём диверсификации.

Отмечая, что важным условием для достижения конкурентоспособности и обеспечения высоких темпов экономического роста выступает внедрение цифровых технологий, глава государства подчеркнул особо важное значение, придаваемое подготовке молодых специалистов в этом направлении.

Инновации, современная наука, нанотехнологии, цифровые системы ведут человеческое общество вперёд. С быстрым развитием цифровых технологий создаётся всемирная система связи, появляются новые отрасли, новые понятия. Это влияние времени становится всё более распространённым и в нашем обществе. А это обес­печивает активное участие нашей страны в цифровом пространстве мира и значительное повышение её конкурентоспособности на международном рынке, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По мере того, как наука играет всё более важную роль в нашей жизни, появляется новое поколение, хорошо разбирающееся в передовых технологиях. Как известно, на протяжении всей своей истории туркменский народ никогда не жил в отрыве от науки. Наша молодёжь сегодня имеет право гордиться великими открытиями наших предков в мире науки. Наряду с этим молодое поколение должно глубоко осваивать современные дос­тижения человечества в науке и технологиях.

Обозначая стоящие первоочередные задачи, лидер нации заявил, что в эпоху четвёртой промышленной революции молодёжь должна активно участвовать в инновационных исследованиях и создавать новые технологии, не отставая от глобального технологического развития мира. Своими новыми научными трудами и фундаментальными открытиями вы должны представить себя миру как высокоразвитое в научном отношении поколение, напутствовал молодых Президент страны.

Мы усиливаем социальную защиту нашего народа и улучшаем условия жизни на основе нашего принципа «Государство – для человека!». Эта политика в первую очередь направлена на граждан, нуждающихся в поддержке и защите, подчеркнул далее лидер нации.

Как отмечалось, социальная защита в стране обеспечивается материальной поддержкой, социальными услугами, выплатой пенсий, государственных и социальных пособий нетрудоспособным людям, инвалидам и многодетным семьям. Государственное финансирование обеспечивает дополнительную поддержку многодетным семьям, детям, нуждающимся в опеке, ветеранам войны, а также тем, кто потерял здоровье при защите государственных или общественных интересов.

Приведя слова великого мыслителя Махтумкули Фраги: «Нужно поддерживать тех, кто в этом нуждается», Президент Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что руководствуясь постулатами предков, был создан Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. В новом современном административном центре Ахалского велаята также возводится Детский оздоровительно-реабилитационный центр.

Давая ещё одно важное наставление юношам и девушкам, национальный лидер призвал всегда помнить, что они являются потомками людей, приверженных гуманности и справедливости.

Единство, сплочённость и дружественные отношения – благородные качества нашего народа. Так, например, в таких мудрых выражениях наших предков, как: «Всевышний благословляет единство, наказывает раздор», «Те, кто друг другу помогает, отразят любой натиск», «Опирающие­ся друг на друга не упадут», «Рука руку моет, две руки вместе – лицо», «Дружба не знает границ», «Когда со мной нет друзей, никакое блюдо не имеет вкуса», «Друзья отражаются друг в друге, как в зеркале» в качестве жизненных наставлений прославляется смысл единства и отношений дружбы.

Помогать друг другу, уважать людей, ценить каждого человека – благородные традиции нашего народа, подчеркнул глава государства.

Эти наставления звучат яркими лозунгами гуманизма и высокой нравственности. Как видим, наш народ строил свою жизнь на основе мудрости, науки и опыта.

Отмечалось, что гуманизм, порядочность, одухотворённость, скромность, мужество, правдивость и чистая нравственность стали жизненными нормами. И на этом основании возникла национальная школа нравственности и воспитания.

Молодёжь должна превратить благородные принципы наших предков в своё жизненное кредо. Сегодня мудрость нашего народа озаряет весь мир, и на туркменской земле происходят огромные преобразования. В эту славную эпоху главной целью нашей молодёжи должна быть учёба, верность святыням, созданным нашими предками, и преданное служение любимой Родине, заявил лидер нации.

На этом был завершён первый час общего урока, который был продолжен после небольшого перерыва.

В продолжение начатого разговора Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время на пути создания индустриально развитого государства большое внимание уделяется гармоничному развитию отраслей экономики и регионов. Увеличивается доля сельского хозяйства. Путём кардинального совершенствования методов управления отраслью, последовательно повышается уровень жилищно-бытовых условий жителей села. Гармонично развиваются наши сёла.

За счёт внедрения последних достижений науки и техники, лучших мировых практик, цифровых технологий мы создаём в регионах перерабатывающие предприятия, производственные мощности, оснащённые передовым оборудованием, современные теплицы, животноводческие комплексы. Для тружеников села мы закупаем самую современную сельскохозяйственную технику и оборудование. Также проводится большая работа по развитию сельскохозяйственных наук, внедрению в отрасль цифровых систем. Это способствует облегчению дайханского труда, повышению урожайности, производству экологически чистой продукции.

Ведётся большая работа по превращению нашей страны в цветущий сад. Вы видите, что в последние годы лесные площади страны интенсивно расширяются, подчеркнул глава государства.

Увеличиваются лесные зоны вдоль автомобильных и железных дорог. Парки в нашей стране предстают перед нами в зелени в течение круг­лого года. Всё это создаёт в стране благоприятную экологическую среду. Создание Туркменского озера «Алтын Асыр» в Каракумской степи служит сохранению водных ресурсов, защите и улучшению окружающей среды.

Наши предки говорили: «У меня есть сад, у меня есть всё». Наша страна известна своими цветущими степями, родниками с прозрачной водой, многоводными реками и озёрами, высокими горами, соснами, чинарами и клёнами, инжирно-гранатовыми долинами, ущельями, цветущими лугами и знойным солнцем. Благодатная туркменская земля всегда славилась трудолюбием нашего народа, сладостными фруктами и овощами, выращенными при обилии солнечного света, продолжил лидер нации.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов с гордостью подчеркнул, что первый пшеничный хлеб здесь выпекли в VII–VI тысячелетиях до нашей эры, поэтому туркменская земля по праву считается одним из центров раннего земледелия и животноводства.

Американской экспедицией под руководством Р.Пампелли в 1904 году на равнине Анау было найдено семя белой пшеницы, выращенное пять тысяч лет назад. Это наглядно доказывает, что наша страна является родиной белой пшеницы.

Наши предки сеяли пшеницу с доб­рыми пожеланиями: «Да воздастся тысячекратно!». К уборке урожая пшеницы приступали в благословенный день с добрым напутствием старейшин. Старейшины при этом произносили слова: «Богатого урожая тебе!», «Пусть в достатке будет твой харман!».

«По словам моего отца, Мяликгулы Бердымухамедова, прошедшего закалку жестокой войной 1941–1945 годов, мой дед Бердымухамед Аннаев будучи высокообразованным человеком, хорошо разбирался в нашей классической литературе и фольклоре. Он читал наизусть стихи Махтумкули, Молланепеса, Мятаджи. Мне навсегда запомнились рассказы отца о том, что дед сочинял и проникновенно читал стихи, которые были размещены в нескольких тетрадях, что он поддерживал хлебосольные отношения с поэтами Шалы Кекиловым и Чары Ашировым, и они читали друг другу свои стихи», – поделился свои­ми воспоминаниями лидер нации.

Стихотворение, написанное моим отцом во время войны, призывало к большему посеву пшеницы и побуждало людей усерднее работать. Оно содержит следующие строки:

Чтоб получить хороший урожай пшеницы,

Чтоб от голода избавиться навеки,

Чтобы были силы расправиться с врагом,

Постараемся и много посеем зерна!

Хлеб – это священный продукт. Для туркменского народа издавна стало традицией считать посевы пшеницы кладезью, почитая хлеб, касаться им лба, не бросать хлебные крошки, оберегать тамдыр, подчерк­нул глава государства.

Включённый в книгу «Источник мудрости» раздел под названием «Хлеб – святыня» также свидетельствует о высокой ценности хлеба для туркменского народа. В моей книге «Туркменская культура» приводится следующая легенда о святости хлеба: «Однажды знаменитый поэт и полководец Байрам хан отправился в поход со своими военачальниками. В пути взгляд Байрам хана упал на краюху хлеба, лежащую на обочине дороги. Он сразу слез с коня, взял хлеб и положил его себе за пазуху. Один из его военачальников спросил: «О, великий полководец! Почему Вы не велели нам подобрать хлеб, а сами слезли с коня?».

Байрам хан ответил: «Я первым увидел хлеб, и для меня было бы неуважением к хлебу приказать кому-то другому поднять хлеб с земли».

Когда наши предки отправлялись в дальний путь, они брали с собой свежий чурек, испечённый в тамдыре. Туркмены всегда почитали хлеб и поэтому пшеничные колосья размещены на Государственном гербе Туркменистана. Теперь наша страна не только производит много зерна, но и экспортирует его.

Обращаясь к присутствующей молодёжи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что наша страна является родиной и других сладостных плодов и ягод. На протяжении многих тысячелетий наши предки-земледельцы выращивали рис, джугару, горох, фасоль, маш, такие бахчевые культуры, как тыква, дыня и арбуз, такие фрукты, как абрикосы, персики, груши, а также орехи, фисташки, миндаль, гранаты и виноград.

Туркменские дыни, в том числе в сушёном виде, пользовались большим спросом в странах Европы и Востока. Исторические источники свидетельствуют, что сладкие, как мёд, туркменские дыни отправлялись в Багдад, Китай и Индию. Сейчас в нашей стране выращивают сотни сортов дынь.

Такие сорта дынь, как вахарман, гуляби, гаррыгыз, удостоены золотых и серебряных медалей на международных выставках.

Говоря об успехах тружеников полей, лидер нации отметил, что наши трудолюбивые земледельцы собирают богатый урожай сахарной свёклы и риса на благословенных полях нашего солнечного края. Оте­чественные животноводы достигли высоких рубежей по производству мясных и молочных продуктов. Всё это имеет важное значение в решении задач нового этапа развития нашей страны, в обеспечении продовольственного изобилия.

Хлопчатник также является одной из очень важных культур, продолжил глава государства. Наша Родина известна в мире как один из древнейших уголков по выращиванию хлопчатника. В «Истории о тридцати двух семенах» Махмыта Гайыбы хлопок считается символом сердечности и доброты, в связи с чем поставлен выше всех выращиваемых культур. Вы знаете, что загадка о хлопчатнике, его коробочке и хлопке гласит:

Густая ветка, густая ветка,

Среди густых веток одна ветка,

А на ветке есть гнездо,

И в гнезде есть яйцо.

Из хлопкового волокна, которое является нашим богатством и славой, получают пряжу, из которой изготавливается экологически чистая и приятная для человеческого тела хлопчатобумажная ткань. Из семян этого ценного растения получают масло, а для кормления домашних животных – жмых. Веточки хлопчатника перерабатываются и производятся материалы, используемые в производстве мебели и строительстве.

Мы перерабатываем хлопок и производим продукцию, соответствующую мировым стандартам. Особое внимание уделяя селекционной деятельности в хлопковой отрасли, создаём новые сорта хлопка с высокими урожаями, высококачественными средними и тонкими волокнами, сказал Президент страны.

Как было отмечено, в последние годы строятся и запускаются новые текстильные предприятия с внедрением передовых технологий развитых стран мира, последних достижений науки и техники, создаются тысячи новых рабочих мест для молодёжи.

Экологически чистая продукция, производимая на этих предприятиях из хлопкового волокна, пользуется высоким спросом на мировом рынке.

Обращаясь к студентам и учащимся, глава государства отметил, что энергетическая промышленность также является одной из важных отраслей. В последнее время в стране строятся и вводятся в эксплуатацию новые мощные электростанции.

В соответствии с национальными программами по всей стране обновляются тысячи километров линий электропередачи. В Марыйском велая­те мы построили крупнейшую высокотехнологичную комбинированную электростанцию в Центральной Азии, ввели в строй линию электропередачи по маршруту Керки–Шибирган. По случаю 30-летия священной независимости мы торжественно сдадим в эксплуатацию новую газотурбинную электростанцию мощностью 432 мегаватта в Чарждевском этрапе Лебапского велаята. Кроме того, в этрапе Сердар Балканского велаята возводим электростанцию, которая будет вырабатывать энергию за счёт солнца и ветра и будет управляться с помощью цифровых технологий, сказал лидер нации.

Особо было подчёркнуто значение, уделяемое неуклонному развитию нефтегазовой отрасли, являющейся основной базой укрепления нашей экономической независимости, повышения уровня жизни людей, создания мощных, диверсифицированных производственных отраслей.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан является одной из богатейших стран мира по подземным природным ресурсам и занимает четвёртое место в мире по запасам «голубого топлива».

Диверсификация отрасли, использование цифровых технологий, в том числе методов 3D-моделирования, ещё более повышают эффективность геологоразведочных работ на нефтегазовых месторождениях.

Производимая Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинским нефтеперерабатывающим заводом нефтяная продукция пользуется большим спросом и экспортируется в десятки стран мира.

Продолжается строительство одного из крупнейших проектов века – газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Вся эта работа укрепляет позиции Туркменистана в мире как мощного энергетического государства, сказал глава государства.

По словам лидера нации, важную роль во внедрении в отрасли оте­чественной экономики передовых технологий, в производстве высококачественной, конкурентоспособной продукции, в укреплении продовольственной безопасности играет частный сектор. Сегодня наши предприниматели принимают активное участие в реализации наших национальных программ в различных отраслях. Они достигают успехов в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм, торговля и социальные услуги, народные промыслы, и других.

Туркменистан, который в прошлом был аграрной страной, сегодня развивается стремительными индустриальными темпами, с гордостью констатировал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Мы создаём высокотехнологичную, ресурсо- и энергосберегающую экологически чистую, конкурентоспособную электронную промышленность.

В этой связи, в качестве примера показав, что на нынешнем уроке использует отечественный электронный гаджет, лидер нации отметил, что Хозяйственное общество «Aýdyň gijeler» выпускает смарт-телевизоры, автоматику, осветительные приборы, светодиодные лампы LED, приборы учёта электроэнергии, а предприятие «Agzybirlik tilsimaty» производит интерактивные панели, оборудование электронной сети, компьютеры. Мы гордимся тем, что в нашей стране расширяется такое производство и в этой работе повышается роль молодёжи, сказал глава Туркменистана.

Как отмечалось в выступлении лидера нации, в настоящее время строятся крупные производственные комплексы, оснащённые современными технологиями и последними достижениями науки. Продукция, производимая на полимерном заводе в Киянлы, пользуется большим спросом на мировом рынке. В Туркменистане реализован первый в мире масштабный проект по производству синтетического топлива из природного газа. На заводе по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте производится экологически чистый бензин ЭКО-93, соответствующий стандарту Евро-5. Всё это ещё больше увеличивает экономический потенциал нашей страны и приносит большой доход.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, стремительно растёт и строительная отрасль. В соответствии с национальными программами в сёлах и городах возводятся сооружения социально-бытового и культурного назначения. Строительство ведётся с учётом инженерно-технических передовых достижений, а также древних традиций национальной архитектуры и опыта современного градостроительства.

В Ашхабаде построены и строятся красивые парки в зелёном убранстве, жилые дома, медицинские, культурные, спортивные и торговые центры, высшие и средние учебные заведения, отели, производственные предприятия, автомобильные переходы международного уровня. Эти объекты ещё раз подчёркивают красоту нашей столицы как признанного центра международного сотрудничества, отметил глава государства.

Лидер нации напомнил, что недавно в честь славного 30-летия нашей независимости в столице были торжественно открыты и сданы в эксплуатацию здания Аппарата Халк Маслахаты, Конгресс-центра, Цент­ра приёмов Туркменистана, новые здания административных офисов Акционерно-коммерческих банков «Türkmenbaşy» и «Senagat», Центра Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации туркменского алабая, фешенебельного отеля «Arkadag». По случаю 140-летия основания города Ашхабад 25 мая этого года заложен фундамент строительного комплекса «Ашхабад-сити».

– Наши достижения по превращению главного города страны в современный, красивый и процветающий мегаполис признаются на международном уровне. Многие объекты турк­менской столицы внесены в Книгу рекордов Гиннесса, – с гордостью заявил лидер нации.

Выразив уверенность, что в результате проводимой широкомасштабной работы беломраморный Ашхабад станет ещё красивее и поднимет свой престиж как один из самых ярких городов мира, Президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал молодёжь внести свой достойный вклад в признание нашей столицы образцовым городом XXI века.

Далее глава государства заострил внимание на содержании и значении успешно реализуемой транспортно-логистической стратегии, которая уходит своими корнями в глубокую древность. В ранние времена важная часть Великого Шёлкового пути проходила через территорию нашего государства. Этот путь объединял народы и континенты. Независимый нейтральный Туркменистан активно включается в транспортно-логистическую систему Евразийского пространства, создавая и совершенствуя современные транспортные коридоры. В настоящее время наша страна реализует проекты транзитных перевозок в направлениях Восток–Запад, Север–Юг, активно участвует в создании таких международных транспортных коридоров, как Афганистан–Туркменистан–Азербай­джан–Грузия–Турция (Ляпис-Лазули) и ТРАСЕКА.

В городе Туркменбаши мы построи­ли Международный морской порт. Ввели в строй участок железной дороги между станциями Акина–Андхой, а также международную линию оптико-волоконной связи Ымамназар–Акина и Серхетабат–Тургунди. Эти события в очередной раз подтверждают, что наша страна активно участвует в восстановлении Великого Шёлкового пути, подчерк­нул лидер нации.

Глава государства также отметил, что коренным образом модернизируется инфраструктура железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и речного транспорта. Регулярно закупаются пассажирские автобусы, легковые и грузовые автомобили у всемирно известных компаний.

Как было подчёркнуто, мировое сообщество широко поддерживает проводимую нами транспортную политику. Наглядным свидетельством тому стали принятые по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамб­леей ООН три Резолюции о создании устойчивой транспортной системы.

В 2015 году мы запустили наш искусственный спутник «Türkmen Älem 52оE». Сейчас мы работаем над созданием и запуском в космос второго национального спутника. В нашей стране мы развиваем мобильные услуги, телефонную связь, почту, Интернет, внедряем систему IP-телевидения, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Когда обращаешь взор на историю человеческого общества, то убеждаешься в том, что наука и образование всегда были важным условием развития, подчеркнул далее лидер нации. Поэтому мы работаем над укреплением основ научной системы, над построением цифровой экономики, основанной на высоких технологиях и фундаментальных науках. Сегодня в академических научно-исследовательских институтах страны, в научно-технологических, научно-клинических и научно-проектных центрах высших учебных заведений, в опытно-экспериментальных лабораториях, в отраслевых и межведомственных научных организациях трудится новое поколение молодёжи, увлечённой наукой и творчеством. Наша талантливая молодёжь занимается научными разработками в приоритетных направлениях.

Мы придаём большое значение модернизации системы образования на мировом уровне и воспитанию духовно зрелого, физически сильного нового поколения с широким кругозором. По всей стране построены и продолжают возводиться современные средние и высшие учебные заведения, детские сады, центры отдыха и здоровья для детей в предгорьях Копетдага и Национальной туристической зоне «Аваза». Осуществляется регулярное обеспечение образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями. Ведётся последовательная работа по внедрению в них новых достижений науки, инновационных методов обучения, высококачественной электронной образовательной информации. Большое внимание уделяется развитию системы цифрового образования.

Мы гордимся достижениями наших учащихся и студентов на олимпиадах и конкурсах, проводимых на международном уровне, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выразив твёрдую уверенность, что туркменская молодёжь и в дальнейшем будет удостаиваться призовых мест на международных олимпиадах и предметных конкурсах, ещё более возвышая авторитет нашей страны.

Человек всегда стремится к совершенству. Совершенство – это почёт и положение. Молодёжь должна убедиться в этой истине и всегда должна стремиться к совершенству. Неустанный труд, освоение знаний и профессий, накопление опыта – это те шаги, которые ведут к совершенству. В молодом поколении должна быть сконцентрирована самая лучшая, самая прекрасная и самая высокая нравственность нашего народа, заявил лидер нации.

Воспитание и нравственность человека дороже золота, красивее драгоценных камней. Дорогие учащиеся, вы должны и дальше идти по пути наших предков, стать известными всему миру своими хорошими качествами и человечностью и выйти в мир, будучи настоящими туркменами.

Ум туркменских юношей и девушек должен быть острым, словно алмаз. Потому что вы являетесь потомками народа, который восхищал весь мир своим несравненным талантом. Лица туркменских юношей и девушек всегда должны сиять. Потому что вы являетесь потомками народа, который распространил во всём мире высокие принципы гуманизма. Турк­менские юноши и девушки всегда должны быть здоровыми. Потому что вы являетесь потомками народа, который восхищал весь мир своими высокими принципами физической и духовной чистоты, сказал, обращаясь к молодёжи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Особое внимание в выступлении было уделено проводимой широкомасштабной работе по охране здоровья человека – самой ценной кладези нашего государства и общества, по совершенствованию национальной системы здравоохранения в соответствии с мировыми стандартами.

В рамках Государственной программы «Saglyk» во всех регионах страны построены и сданы в эксплуатацию медико-диагностические центры, Центры «Ene mähri», цент­ры неотложной скорой помощи, клинические и научно-клинические центры, многопрофильные больницы и санатории, оснащённые медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей.

Повсеместное внедрение в эпоху могущества и счастья научных методов, инновационных практик, высокоточных технологий в области профилактики заболеваний, диагнос­тики, новых современных методов лечения дало новый импульс развитию национальной системы здравоохранения, констатировал лидер нации.

Мы реконструировали санатории страны. На всемирно известных курортах ««Arçman», «Ýyly suw», «Mollagara», «Awaza», «Daşoguz», «Farap», «Baýramaly», «Bagabat», «Berzeňňi» мы создали возможность для широкого использования наших природных ресурсов при лечении людей.

Мы накопили богатый опыт в строительстве предприятий, производящих фармацевтические средства из произрастающих на туркменской земле целебных растений, являющихся лекарством от тысячи недугов.

У великого мыслителя Махтумкули Фраги есть такое мудрое изречение: «Ты цени своё здоровье до того, как заболеешь». Следуя этим словам, мы уделяем особое внимание внедрению здорового образа жизни. Оказываем государственную поддержку в охране здоровья матери и ребёнка, подростков, взрослых и пожилых людей, продолжил глава государства.

В рамках сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения приобретён положительный опыт в профилактике заболеваний и борьбе с ними. Нашему государству выданы международные сертификаты, удостоверяющие искоренение и элиминацию ряда опасных инфекционных заболеваний и невыявление некоторых.

Мы выводим на новые высоты развитие сферы здравоохранения и медицинской промышленности нашего суверенного государства, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выразив твёрдую убеждённость, что наша молодёжь будет активно участвовать в успешной реализации этих великих целей.

Далее глава государства затронул тему спорта, заявив, что это ценность, которая физически и духовно развивает человека, а также расширяет его мировоззрение.

– Мы рассматриваем физкультуру и спорт как силу, которая объединяет наше общество и вдохновляет людей на постоянное развитие. Руководствуясь этим, мы развиваем массовое физкультурно-оздоровительное движение во всех регионах страны, в том числе и в Национальной турис­тической зоне «Аваза», возводим спортивные комплексы мирового уровня, стадионы, конноспортивные комплексы, специализированные спортивные школы. А в нашей прекрасной столице мы создали свое­образный Олимпийский городок, – сказал лидер нации.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан как член Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии вносит свой достойный вклад в развитие олимпийского движения.

В этой связи глава государства отметил, что в июле–августе нынешнего года отечественные спортсмены приняли активное участие по нескольким видам спорта в XXXII Олимпийских играх, состоявшихся в городе Токио Японии. Наша тяжёлоатлетка Полина Гурьева успешно выступила на этих Играх, завоевала серебряную медаль и прославила нашу страну.

Вот моё наставление молодёжи – нашему будущему – любите спорт! Спорт – это сила, красота, здоровье и высокий дух!

Великое будущее туркменского спорта находится в уверенных руках нашей доблестной молодёжи. Мы безмерно гордимся этим, подчеркнул лидер нации.

Как отметил далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов, наше государство также прилагает большие усилия для развития сферы культуры, вкладывая огромные средства. Создаёт все условия для дальнейшего совершенствования национальной культуры и искусства. Ведётся большая работа по укреплению материально-технической базы этой системы, по подготовке талантливых специалистов. Об этом наглядно свидетельствуют построенные в столице и велаятах страны театры, библиотеки, музеи, Дома культуры и другие объекты культурного назначения.

Белая юрта – неотъемлемая часть жизненной культуры туркменского народа. В туркменских белых юртах проходили советы государственной важности. Руководствуясь этим, мы построили во всех велаятах страны здания «Türkmeniň ak öýi», которые воплощают в себе черты национального архитектурного искусства. Сегодня они являются своеобразными символами нашего гостеприимства и национальной культуры, истоки которых уходят в глубь многих тысячелетий, отметил глава государства.

Как было подчёркнуто, отмечаемые в нашей Отчизне славные даты и праздники, мероприятия международного масштаба на деле подтверждают, что сфера национальной культуры достигла больших высот. Проведённая в этом году в Лебапском велаяте Неделя культуры открыла новые возможности в пропаганде на весь мир наших национальных ценностей, достижений туркменской культуры и искусства.

В этой связи лидер нации особо подчеркнул, что культурная дип­ломатия никогда не уходит с поля нашего зрения как важная часть государственной политики. В этой работе мы считаем ЮНЕСКО для нас самым близким партнёром. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены Древний Мерв, Куняургенч, Ниса. Также в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ­ЮНЕСКО своё достойное место заняли яркий образец дестанного искусства туркменского народа «Гёроглы», искусство песни и танца «куштдепди», туркменское искусство ковроделия. Это наглядно свидетельствует о всемирном признании выполняемой нами культурной, научной дипломатии. Даст Бог, в ближайшие годы мы подключим город Ашхабад в Глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Также в Список нематериального культурного наследия человечества будут включены «Искусство изготовления дутара, исполнительского мастерства на дутаре и искусство бахши», «Искусство разведения собак туркменской породы алабай», «Туркменское войлочное искусство», «Туркменское искусство кузнечного ремесла», «Искусство туркменской тазы и охотничьего сокола», «Туркменскую национальную борьбу гореш».

В список славных дат, отмечаемых на уровне ЮНЕСКО, мы включим 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги.

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменком государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди мы впервые создадим кафедры ЮНЕСКО, а также включим ряд наших средних школ в Международную сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, заявил глава государства.

Обращаясь к студентам и учащимся, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что с незапамятных времён наш мужественный народ придавал особое значение гармоничному развитию поколений и их воспитанию. Поэтому наши великие личности, жившие в прошлом, оставили бесценное наследие мудрости и разума. Их произведения являются ценным источником для воспитания поколений.

Одним из самых прекрасных качеств человека является безмерная любовь к родителям, обществу и к жизни. Любовь к родителям воспевается и в таких народных поговорках, как «Золото и серебро не стираются, а родители всегда бесценны», «У родителей нет возраста, у хорошей ткани – износа», «Отец доволен – благословит Всевышний, мать довольна – благословит пророк», «У кого есть отец, у того будет дорога, у кого есть мать, у того будет халат». Национальные воззрения на отношения родителей и детей отражены в творчестве Довлетмаммета Азади. Его мысли о сорока обязанностях детей перед родителями, а также глубоко проникновенные стихи поэта изложены в научной, дидактической работе «Вагзы-азат». Несмотря на прошествие многих веков, его мысли не утратили своего значения. Эти взгляды воспринимаются как жизненные назидания, оказывающие сильное влияние на человеческий разум и его нравственность.

Патриотические и гуманистические традиции нашего народа – это образцовая школа, соединяющая в себе прошлое, настоящее и будущее для молодых поколений, вступивших на жизненный путь, подчеркнул лидер нации.

Наша любовь к Родине – это нежное, светлое чувство, ценность которого измерить невозможно. Искреннее слово находит отклик в сердцах людей. Дело, за которое берёшься с душой, дарит радость и приносит желаемый результат. Вашей главной обязанностью является подходить ко всякому делу с чистым сердцем, возвышать имя нашего мужественного народа, прославлять в мире нашу священную Родину, которая для нас дороже всего на свете, сказал, обращаясь к молодёжи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В завершение своего выступления лидер нации пожелал участникам встречи крепкого здоровья, долгих лет, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в учёбе!

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова было встречено бурными, продолжительными аплодисментами.

Обращаясь к присутствующим, лидер нации отметил, что сегодня в ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о ведущейся в стране масштабной работе по всем направлениям и важных социальных вопросах.

– Возможно, у некоторых из вас во время моего выступления возникли какие-либо вопросы и было бы хорошо, если бы вы поделились своими предложениями по теме сегодняшнего урока, – сказал глава государства.

Обращаясь к поднявшей руку студентке 5 курса Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Гульсенем Оразвелиевой, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался, хочет ли она задать интересующий воп­рос или просто высказать своё мнение.

Отметив, что хочет выразить свои впечатления о сегодняшнем важном уроке, девушка искренне поздравила лидера нации с Днём знаний и студенческой молодёжи, широко отмечаемым в году «Туркменистан – Родина мира и доверия», и от имени студенческой молодёжи пожелала главе государства крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в грандиозной деятельности во благо страны и благополучия родного народа.

Как было отмечено, общий урок, данный Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в первый день нового, 2021-2022 учебного года, был полон глубокого смысла и содержания, оставив в каждом из присутствующих приятные впечатления и приумножив праздничное настроение.

Большое счастье стать свидетелем этого важнейшего события в месяц празднования 30-летия священной независимости Туркменистана, сказала студентка, выражая общее мнение собравшихся.

– Ваше впечатляющее выступление о широкомасштабных программах и коренных преобразованиях, направленных на стремительное развитие Отечества, слова о славном развитии, победоносных успехах и высоких целях туркменского народа, данные Вами с высоким педагогическим мастерством отеческие наставления, советы и светлые пожелания нашли отклик в наших сердцах, – сказала Г.Оразвелиева, отметив, что велика заслуга умелого наставника – отца Довлетмаммета Азади в возвышении Махтумкули Фраги до уровня великого мудреца-поэта.

– Благодаря первому уроку, данному Вами в новом учебном году, мы стали свидетелями достойного продолжения Вами педагогического мастерства, берущего истоки от Вашего дорогого отца Мяликгулы ага и Вашего деда Бердымухамеда Аннаева, посвятившего свою жизнь преподавательской деятельности, – отметила студентка.

Вечной песней совершенства и примером для всех туркменских девушек и женщин является и образцовый жизненный путь любимой матери лидера нации – Огулабат эдже, созданные теплом её рук художественные рукоделия.

Подчёркивалось, что священным долгом молодёжи в нашем независимом нейтральном Отечестве, уверенно следующем курсом созидания и прогресса, является достижение новых высоких целей, опираясь на единство, патриотизм и трудолюбие.

Благодаря мудрому руководству Великого Аркадага счастливая молодёжь растёт физически крепкой и духовно богатой, изучает науки и получает образование, творчески трудится.

– Наш дорогой Аркадаг, Вы советуете молодёжи быть в первых рядах в претворении в жизнь грандиозных целей во имя великого будущего любимой Родины, счастливой и благополучной жизни дорогого народа.

Мы, молодёжь, ради великих целей будем с большим рвением учиться, изучать, с чистым сердцем трудиться творчески и прилежно, сплочённо и с чувством высокого патриотизма достигнем новых побед и успехов, заверила выступавшая.

Как отмечалось, Президент Гурбангулы Бердымухамедов своим личным примером демонстрирует каждому, что нет более великого и ценного понятия, чем Родина, святая земля предков. Мудрые слова лидера нации, его наставления о патриотизме и мужестве способствуют воспитанию современной молодёжи.

Выражая безграничную признательность за проявляемую отеческую заботу для счастливой и благодатной жизни, обучения, труда и отдыха молодёжи, Г.Оразвелиева от имени студентов выразила уверенность в дальнейшем повышении авторитета Отчизны на мировой арене как мощного и благополучного государства под руководством Великого Аркадага, выдвигающего принципы нейтралитета, мира, дружбы и братства.

Поинтересовавшись, кто ещё хочет высказать своё мнение или задать вопрос, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил на трибуну курсанта 5 курса Военного института Министерства обороны Тойлымырата Бегмурадова.

Обращаясь к Президенту Туркменистана, Верховному Главно­командующему Вооружёнными Силами страны, а также к участникам встречи – профессорам, преподавателям и студенческой молодёжи, курсант сердечно поздравил всех с отмечае­мым сегодня Днём знаний и студенческой молодёжи.

– Мы, защитники Отечества, с большим воодушевлением и почтением слушали Ваше глубоко содержательное выступление, мудрые мысли и наставления, которые прозвучали на сегодняшнем уроке, проводимом в преддверии празднования 30-летия священной независимости, – сказал выступавший.

Как отмечалось, внимание, проявляемое лидером нации к развитию национальной системы образования и науки, предпринимаемые меры по выводу её до мирового уровня, вызвало у студенческой молодёжи чувство гордости.

Благодаря неустанной заботе лидера нации, выделяющего развитие образования как важнейшее направление государственной политики, в настоящее время в высших и специа­лизированных учебных заведениях военных и правоохранительных органов страны создаются все условия для высококачественного образования курсантов и получения ими военных специальностей.

Особое внимание уделяется подготовке военных специалистов и повышению их квалификации, качеству и эффективности их образования. В учебный процесс широко внедряются современные мультимедийные средства, Интернет и система электронной библиотеки, в полной мере применяются возможности системы цифрового образования. Благодаря проводимой в этом направлении работе, уровень военного образования и военного искусства в целом полностью отвечают требованиям времени.

Высокой честью является то, что специализированная военная школа №1 Министерства обороны Туркменистана носит имя деда Президента Гурбангулы Бердымухамедова – отважного солдата и всеми уважаемого Бердымухамеда ­Аннаева, служащего образцовым примером для защитников Отечества.

– Мы, дети Отчизны, в этот исторический день хотим искренне заверить Вас, что и далее следуя образцовому примеру Вашего любимого деда Бердымухамеда ага, мудрым принципам Вашего любимого отца Мяликгулы ага, будем с честью исполнять священный воинский долг и с гордостью примем участие в торжественном военном параде в честь празднования 30-летнего юбилея независимости Туркменистана, заверил Т.Бегмурадов.

Подчёркивалось, что под мудрым руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан выступает в качестве миролюбивого, дружелюбного государства, вступившего на путь устойчивого развития. Военная доктрина, носящая сугубо оборонительный характер, также основывается на этих принципах. Именно поэтому обучение, получение профессии и служба в составе Нацио­нальной армии становится мечтой каждого гражданина, в котором живёт сыновняя любовь к родной Отчизне и сердце бьётся в такт слову «Родина».

Выражая глубокую признательность за претворяемые в национальной системе образования широкие преобразования, созданные возможности для всестороннего развития военного образования и военного искусства, выступавший от имени курсантов всех военных вузов пожелал Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности.

По завершении выступлений студентов лидер нации вновь обратился к участникам сегодняшней встречи, поинтересовавшись, есть ли у них какие-либо пожелания или конкретные предложения на волнующие темы. Как отмечалось, любой может задать интересующий вопрос, в том числе в письменном виде, направив письмо в Аппарат Президента Туркменистана.

Затем глава государства обратился ко всем присутствующим:

– Дорогая молодёжь, именно с вами связано будущее нашей страны!

В завершение Президент Гурбангулы Бердымухамедов зачитал свои известные стихотворные строки, нашедшие живой отклик у всех туркменистанцев.

О, любимая страна,

Ты – и дружба, и весна!

Мир – сердец единый флаг

И для всей Вселенной знак!

Счастьем жизнь озарена,

Вот какие времена!

Он идёт всегда вперёд –

Героический народ.

Обращаясь к присутствующим в зале студентам и учащимся, лидер нации воззвал: «Дорогая молодёжь, с вами вперёд, вперёд и только вперёд, край родной – Туркменистан!»

На этом общий урок был закончен.

Тепло попрощавшись с участниками встречи, глава государства отбыл с места события./// nCa, 2 сентября 2021 г. (источник – TDH, 1 сентября)