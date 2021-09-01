Памяти Юрия Шкурина

На прошлой неделе скончался фотограф-ветеран печатных и электронных СМИ Туркменистана Юрий Шкурин. Благодаря своей культовой работе он стал легендой еще при жизни. Каждая сделанная им фотография была произведением искусства. Ниже приводится статья, посвященная памяти Ю.Шкурина, опубликованная средствами массовой информации Туркменистана. Ред.

Газета – это прежде всего люди, которые работают над очередным номером: главный редактор, журналисты, фотокорреспонденты, корректора, наборщики и т.д. Как правило, рабочий день у них ненормированный, они отдаются работе даже в субботу и воскресенье. Зачастую находятся на передовой событий, происходящих в стране. В любую минуту они готовы отправиться на новое задание. 44 года в таком жестком формате проработал в газете «Туркменистан» главный старожил газеты – фотокорреспондент Юрий Иванович Шкурин. К сожалению, на 73 году жизни он покинул нас и ушёл в вечность.

Мы почти ежедневно бок о бок встречались с профессионалом своего дела Юрием Шкуриным, так как он, к счастью, был фотокорреспондентом и нашей газеты – «Туркменистан: золотой век». И благодаря добродушному и открытому характеру Юрия Ивановича знали о нем практически все.

Он родился и вырос в Ашхабаде. Свою трудовую биографию начинал ассистентом оператора на киностудии «Туркменфильм». Здесь Юрий Иванович впервые взял в руки фотокамеру. Возможно, он так и остался бы «киношником», если б не подработка в газете «Комсомолец Туркменистана». В этот промежуток времени он как раз обзавелся семьей и ждал первенца, поэтому дополнительный заработок был не лишним. Кстати, о семье – Юрий Иванович и его супруга Ирина Николаевна прожили долгую счастливую семейную жизнь в окружении сына, дочки, в также внука и двух внучек. Но это будет потом, а пока фотографии для молодежной газеты, которые он делал в свободное от работы время, очень нравились в редакции «Комсомолец Туркменистана», и молодого талантливого фотографа вскоре пригласили туда как штатного сотрудника.

– В то время я был худой и длинный, – шутил Юрий Иванович, – носить на себе кинокамеру и штатив было тяжеловато, не то что изящный фотоаппарат. Вот я и превратился из «киношника» в «газетчика».

Благодаря газете, он окунулся в яркие события, о которых рассказывал друзьям на протяжении всей жизни. К примеру, как запечатлел фотообъективом переселение куланов на вертолете из Батхыза в Гяурс, где по прилету их выпускали в горах. Как однажды из-за наводнения потерялась отара овец, и, несмотря на туман и холод, её нашли вертолетчики на небольшом островке. Заметка в газете вышла с громким заголовком – «Авиация пришла на помощь отаре», а о том, как спасали овец по воздуху, красноречиво рассказывал фоторепортаж Юрия Шкурина.

Как правило, он становился первым свидетелем самых разнообразных событий. Так, запомнились его фоторепортажи по реконструкции Красноводского нефтеперерабатывающего завода, которому суждено было стать со временем Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ныне флагман отечественного ТЭК). При строительстве средней общеобразовательной школы № 50 было запланировано куполообразное покрытие. О том, как при помощи вертолета устанавливали 2-тонный купол фоторепортаж подготовил также Юрий Иванович. Сейчас в столице куполами никого не удивишь, но тогда это было сенсацией, как, впрочем, и стоматологическая амбулатория на колесах. Первая машина с прицепом отправлялась на буровую в Овадандепе, и вместе со стоматологами к буровикам поехал Юрий Шкурин, чтобы увековечить в снимке первого пациента, получившего помощь на месте своей работы. «Не мы к врачам, а врачи – к нам», – так говорили бурильщики, впервые соприкоснувшись с тогдашним ноу-хау.

И таких историй у Юрия Ивановича невероятное количество. Фотографии с подписью «Юрий Шкурин» начали появляться в московских журналах, где с удовольствием брали колоритные со вкусом выполненные снимки. В 1977 году главный редактор газеты «Туркменистан» Бегенч Керими вызвал Юрия Ивановича в свой кабинет и сделал ему такое предложение, от которого он не мог отказаться.

Так, 44 года назад Юрий Иванович стал корреспондентом иллюстрационного отдела центральной газеты «Туркменистан». И время только подтвердило, что Бегенч Керими пригласил в газету настоящего мастера своего дела.

Каждое редакционное задание было для Юрия Ивановича возможностью для профессионального роста. Привнести в фотоповествование оттенки художественного вымысла – это требует взгляда человека, обладающего яркой индивидуальностью.

Редакционный штат газет и журналов нашей страны пополняется молодыми журналистами, крепко держащими руку на пульсе ярких общественных событий. И каждый из них мечтает о том, чтобы фотографии к их материалам были выполнены профессионалом высокого класса, таким, каким был замечательный фотохроникер и добрейший души человек Юрий Иванович Шкурин, талантливо запечатлевший интересные факты из жизни нашего общества. /// nCa, 1 сентября 2021 г. (опубликовано газетой «Туркменистан. Золотой Век», 31 августа)