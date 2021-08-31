Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Преамбула

Туркменистан рассматривает 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций как важный этап в деле последовательной консолидации международных усилий по решению ключевых вопросов глобальной повестки, утверждению центральной и координирующей роли ООН в деле сохранения и упрочения всеобщего мира, стабильности и безопасности, реализации в полном объёме заявленных Целей устойчивого развития.

В своей деятельности в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан будет руководствоваться строгим следованием принципам нейтралитета, ­нев­мешательства, твёрдой приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий.

Туркменистан, неизменно оставаясь приверженным универсальным нормам международного права, прежде всего, Уставу Организации Объединённых Наций, предпримет ряд конкретных практических шагов, нацеленных на укрепление многосторонности в межгосударственных отношениях и мировой экономике.

В этой связи будет продолжена работа по реализации международных инициатив Президента Туркменистана по решению задач, стоящих в региональной и международной повестках дня.

Направленность деятельности Туркменистана по выработке согласованных многосторонних подходов, а также практической реализации глобальных стратегий и программ будет определяться, в соответствующих сферах, членством страны в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), Совете по торговле и развитию Конференции ООН по торговле и развитию ­(ЮНКТАД), Исполнительном комитете Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Комиссии ООН по народонаселению и развитию, Комиссии ООН по социальному развитию, Комиссии ООН по науке и технике в целях развития и других структурах Организации Объединённых Наций, а также в ряде других специализированных органов ООН.

Консолидация усилий международного сообщества в борьбе с пандемией

Туркменистан продолжит поддерживать скоординированные усилия мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, политическими и социально-экономическими последствиями её распространения.

Подчёркивая значимость сплочённости и солидарности всех государств-членов и организаций системы ООН в борьбе с общей угрозой, считаем недопустимым политизацию проблематики распространения коронавируса.

Одной из главных задач в этой сфере Туркменистан считает укрепление всеобщего потенциала готовности, коллективной устойчивости и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на основе разработанных стратегий и планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции.

При этом туркменская сторона подчёркивает, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Наиболее эффективным способом минимизации негативных экономических последствий пандемии считаем усиление работы профильных структур Организации Объединённых Наций по отдельным ключевым направлениям восстановления мировой экономики.

В этой связи намерены активизировать свои усилия по укреплению устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций, основываясь на положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)», принятой по инициативе Туркменистана 29 июля 2021 года.

В этих целях считаем целесообразным уделить особое внимание мирового сообщества укреплению взаимосвязанности глобальных программ по противодействию пандемии и стратегий ООН в области реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения, таких, как Сендайская рамочная программа действий на 2015–2030 годы.

Туркменистан также продолжит продвижение ранее высказанных инициатив, направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии, создание всех необходимых условий для системного общения учёных-медиков, экспертов и специалистов в других смежных областях знаний с целью формирования многостороннего профессионального диалога, направленного на тщательное изучение природы происхождения коронавируса нового типа, форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также методов их лечения и профилактики.

В частности, в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи намерены продвигать предложения об учреждении следующих международных и региональных инструментов: Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса; Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией; Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов Организации Объединённых Наций и специализированных учреждений системы ООН в реализации вышеупомянутых предложений.

Вопросы международной политики, мира и безопасности

Оказание содействия международному сообществу в сохранении и укреплении всеобщего мира, безопасности и стратегической стабильности остаётся стержневой линией деятельности Туркменистана в Организации Объединённых Наций.

Туркменистан, руководствуясь нормами и принципами Устава Организации Объединённых Наций, принятыми основополагающими Конвенциями и другими международными актами, продолжает выступать за решение международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.

При этом Туркменистан, опираясь в своей внешнеполитической деятельности на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12 декабря 1995 года и подтверждённый Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 2015 года, будет стремиться к выработке взаимоприемлемых и сбалансированных подходов к расширению многостороннего взаимодействия по вопросам укрепления мира и безопасности.

Планируем предпринять ряд конкретных практических шагов в целях дальнейшей практической реализации потенциала нейтралитета как эффективного инструмента миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений, а также имплементации положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.

В частности, в ходе 76-й сессии Туркменистан намерен продолжить регулярные встречи Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Приглашаем государства Сообщества Наций принять участие в работе этого нового формата политического взаимодействия в стенах ООН в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи.

2021 год, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Туркменистана Международным годом мира и доверия, призван объединить дополнительные усилия со стороны системы Организации Объединённых Наций по формированию традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира.

В ходе предстоящей сессии Генассамблеи ООН в декабре 2021 года, подводя итоги глобальной кампании, инициированной туркменской стороной в целях укрепления культуры мира и доверия, устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия в международных отношениях, Туркменистан планирует созвать в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития».

Приглашаем государства-члены ООН и международные организации принять активное участие в работе этого форума.

Крупные и представительные мероприя­тия в рамках Международного года мира и доверия, проходящие в Туркменистане и некоторых других странах, со всей очевидностью демонстрируют необходимость и объективную востребованность широкого международного общения по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности, сохранению и упрочению международного права и Устава ООН, подтверждению ведущей роли опорных международных институтов.

Достижение этих целей как важнейшей части общемировых усилий по укреплению долгосрочной стабильности, мира и доверия, по мнению Туркменистана, не должны ограничиваться временными рамками, а напротив, стать постоянной темой стратегической повестки ООН, обеспечив тем самым преемственность начавшегося в нынешнем году предметного международного диалога по указанным направлениям.

В данном контексте Туркменистан, основываясь на высказанную ранее инициа­тиву о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральноазиатском регионе, предлагает учредить действующий на регулярной основе Международный форум по проблемам безопасности, мира и развития в Центральной Азии.

Кроме того, подчёркивая значимость Центральной Азии как неотъемлемой и важнейшей части современных глобальных геополитических и геоэкономических процессов, а также в целях соизмерения происходящих в регионе преобразований с глобальной повесткой дня, Туркменистан в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерен инициировать представление всеми государствами Центральной Азии проекта Резолюции Генассамблеи «Укреп­ление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», основываясь на принятую в 2018 году одноимённую резолюцию.

Считаем, что рассмотрение и принятие этого документа будет способствовать практической реализации международных инициатив центральноазиатских стран, отражённых в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане.

Особую роль в решении задач по поддержанию мира и безопасности, противодействию новым вызовам и угрозам Туркменистан отводит превентивной дип­ломатии.

В этой связи Туркменистан продолжит оказывать максимальное содействие работе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, основываясь на резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН о роли этого центра, принятых по инициативе туркменской стороны в 2017 и 2021 годах.

В частности, намерены и далее продвигать такие диалоговые площадки, инициированные Региональным центром, как Академия превентивной дипломатии для молодёжи и Диалог женщин стран Центральной Азии, которые направлены на выполнение соответствующих резолюций Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» и «Молодёжь, мир и безопасность».

Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неразделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Туркменистан выступит с инициативой о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия – Каспийский регион». Рассматриваем эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития.

Намерены закрепить эту инициативу в ходе предстоящего Шестого каспийского саммита, планируемого к проведению в 2021 году в Туркменистане.

Серьёзными вызовами и угрозами международной безопасности продолжают оставаться терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми.

Особое внимание в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан продолжит уделять вопросам имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне, основываясь на положения Ашхабадской декларации 2011 года и Совместный план действий по противодействию терроризму в Центральной Азии.

Следуя заложенным в вышеуказанных документах целям, Туркменистан совместно с Контртеррористическим управлением ООН в настоящее время ведёт работу по определению формата и модальности нового Программного офиса Контртеррористического управления в Ашхабаде, основными задачами которого станет оказание экспертной и тренинговой поддержки с акцентом на правоохранительную и превентивную составляющие в области борьбы с терроризмом в регионе, создание системы обмена информацией по наиболее важным аспектам совместной деятельности в данном направлении между странами Центральной Азии.

Рассчитываем на поддержку стран региона и международного сообщества в процессе создания и дальнейшей работы данной контртеррористической структуры.

Туркменистан, поддерживая центральную роль ООН в консолидации международных усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью, выступает за разработку новых международно-правовых инструментов противодействия возникающим угрозам, в частности, киберпреступности и связанным с ней вызовам международной информационной безопасности.

В этой связи выступаем за активизацию уже начатого процесса разработки под эгидой ООН международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Кроме того, в очередной раз подчёркиваем целесообразность организации Глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству в качестве регулярного многостороннего диалога под эгидой ООН в целях широкого международного обсуждения глобальных вызовов, связанных с использованием мировых информационных сетей, а также перспектив использования информационных технологий для укрепления региональной и международной стабильности.

В ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан продолжит выступать за последовательное укрепление многостороннего режима нераспространения и разоружения, отводя центральную роль в этом направлении Организации Объединённых Наций и её многостороннему разоруженческому механизму.

Рассматривая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве основополагающего инструмента международного права в сфере обеспечения международной безопасности, Туркменистан видит в качестве основной задачи предстоящей в 2022 году 10-й Обзорной конференции участников ДНЯО предотвращение дальнейшей коррозии международной правовой системы контроля над вооружениями и режима нераспространения.

Считаем также практику проведения международных конференций по зонам, свободным от оружия массового уничтожения в различных регионах мира, действенным механизмом консолидации усилий по обеспечению региональной стабильности и устойчивости.

Относительно развития ситуации в Афганистане Туркменистан призывает международное сообщество продолжать содействие процессам мирного урегулирования ситуации в этой стране.

В этом контексте считаем целесообразным активизировать деятельность специа­лизированных структур Организации Объединённых Наций, призванных оказывать всестороннее содействие Афганистану.

В связи с этим подчёркиваем роль ЮНАМА и отмечаем необходимость совершенствования деятельности этой Миссии с учётом реалий современного Афганистана и развития военно-политической ситуации в этой стране в ближайшей перспективе.

Также в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи предлагаем рассмотреть возможность создания новых международных механизмов по поддержке Афганистана на основе позитивного опыта стран – непосредственных соседей этого государства по решению вопросов афганской проблематики.

Реализацию данной инициативы, в частности, видим сквозь призму практического осуществления Кабульской декларации о добрососедстве, поддержанной резолюцией Совета безопасности ООН от 24 декабря 2002 года.

Устойчивое развитие

Туркменистан рассматривает в качестве стратегических направлений деятельности Организации Объединённых Наций в экономической сфере энергетику, промышленность, транспорт и торговлю, которые являются ключевыми для обеспечения благоприятных международных условий в посткризисный период восстановления мировой экономики и способны придать необходимые стимулы для расширения экономического и торгового сотрудничества, роста мирового промышленного производства.

Туркменистан продолжит продвигать воп­рос об обеспечении должного финансирования в реализации Глобальных про­г­рамм и стратегий, основной из которых является Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В этой связи в целях ускоренной реализации решений Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития и мобилизации ресурсов для достижения Целей устойчивого развития неизменно подчёркиваем целесообразность организации очередной Международной конференции по финансированию развития.

Поддерживаем дальнейшее укрепление координирующей роли Генеральной Ассамб­леи ООН и Экономического и ­Социального Совета ООН, а также механизма регулярных Политических форумов высокого уровня по устойчивому развитию в деятельности по обзору прогресса реализации Повестки-2030.

В этой связи Туркменистан продолжит поддержку обозначенных многосторонних инструментов мониторинга достижения Целей устойчивого развития и в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи приступит к работе над вторым Добровольным нацио­нальным обзором о ходе имплементации глобальных целей для его последующего представления в 2023 году.

Особый акцент в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан придаст вопросам обеспечения всеобщего доступа к надёжным, стабильным, финансово эффективным и современным источникам энергии (Цель №7 устойчивого развития).

Основой для этого призваны стать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о надёжности и стабильности поставок энергетических ресурсов на мировые рынки, принятые по инициативе Туркменистана в 2008 и 2013 годах.

В целях продолжения многостороннего диалога в этом направлении предлагаем в 2022 году организовать совместно с инициа­тивой «Устойчивая энергетика для всех» Международный форум по ускорению прогресса в достижении ЦУР-7, уделив особое внимание вопросам устойчивого транзита энергетических ресурсов и создания в этой связи современного международно-правового инструментария ООН.

Туркменистан, являясь инициатором принятия серии резолюций Генеральной Ассамблеи по проблематике устойчивого транспорта, продолжит усилия по оформлению данного направления многостороннего сотрудничества в качестве отдельного сегмента деятельности Организации Объединённых Наций.

В этой связи предлагаем вернуться к выдвинутому Туркменистаном ранее предложению о разработке Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.

Считаем, что основные цели и задачи такой программы отчётливо сформулированы в принятых в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах резолюций Генассамблеи о развитии международного партнёрства в транспортной сфере, итоговом документе первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту в 2016 году, других многосторонних документах по укреплению транспортной взаимосвязанности на глобальном уровне. На данном этапе необходимо сосредоточиться на формате, методах работы и других модальностях будущей программы.

Призываем все государства и специа­лизированные учреждения системы ООН принять конструктивное и действенное участие в разработке Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.

Продолжая вносить свой вклад в поддержание широкого диалога на глобальном уровне по вопросам развития международных транспортных систем, туркменская сторона совместно с офисом Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам планирует в апреле 2022 года организовать в Туркменистане Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

На экономическом треке выступаем за более тесное сотрудничество Организации Объединённых Наций с региональными и субрегиональными организациями на основе принципов, заложенных в Уставе ООН.

Приветствуем в этой связи механизм двухгодичных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве Всемирной Организации с отдельными региональными структурами.

В этом контексте Туркменистан, выполняя функции председателя в Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), инициировал в 2021 году обсуждение проекта Резолюции Генассамблеи «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Организацией Экономического Сотрудничества». Намерены в ходе своего председательства в ОЭС значительно продвинуть взаимодействие стран-членов организации с учреждениями системы ООН в целях выполнения положений вышеупомянутой резолюции и достижения всеобщих целей устойчивого мира и развития.

76-я сессия Генеральной Ассамб­леи ООН имеет особое значение для активизации многостороннего диалога по проблемам изменения климата, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, управления водными ресурсами.

В этой связи в ходе планируемой к проведению 1–12 ноября текущего года в Глазго 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Туркменистан намерен выступить с рядом конкретных инициатив, направленных на консолидацию усилий международного сообщества в вопросах адаптации и смягчения последствий изменения климата.

Намерены предпринять ряд практических шагов по реализации инициативы Президента Туркменистана о разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществ­ление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также созданию под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Видим Организацию Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, Программу развития ООН (ПРООН) в качестве основных партнёров в реализации вышеуказанных инициатив.

В данном контексте выступаем за повышение роли и эффективности деятельности Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) как ключевой универсальной платформы по определению и реализации повестки дня глобального сотрудничества в природоохранной сфере.

Продолжаем уделять особое внимание вопросам минимизации последствий экологической катастрофы Аральского моря.

В ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан продолжит реализацию инициативы, выдвинутой Президентом Туркменистана на Саммите по устойчивому развитию «Рио+20», о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

При этом отмечаем, что принятие 12 апреля 2018 года и 28 мая 2019 года Резолюций Генеральной Ассамб­леи «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала (МФСА)» может выступить в качестве международно-правовой основы для работы над указанной Специальной программой.

Международное гуманитарное сотрудничество

Основываясь на основополагающих Конвенциях и других многосторонних международных документах ООН в правозащитной сфере, Туркменистан выражает готовность к дальнейшей практической деятельности по развитию многостороннего гуманитарного сотрудничества.

В этом контексте в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сосредоточим усилия на взаимодействии со специализированными структурами Организации Объединённых Наций по реализации национальных, региональных и глобальных стратегий, программ и планов действий по обеспечению прав и свобод человека, принятых на основе международно-правовых документов Организации Объединённых Наций.

Туркменистан в качестве члена Комиссии социального развития ООН на 2021–2025 годы намерен укрепить роль этой комиссии как главного координирующего органа Всемирной Организации, занимающегося разработкой согласованных подходов и действий по глобальным вопросам социальной защиты, делам молодёжи, укрепления роли традиционной семьи и другим направлениям.

При этом убеждены, что основным принципом работы всей системы ООН в области поощрения и защиты прав человека является равноправное межгосударственное взаимодействие на основе действующих механизмов международного права и уважения государственного суверенитета и суверенного равенства государств.

В условиях возникновения миграционных кризисов в отдельных странах и регионах планеты считаем необходимым активизировать усилия специализированных учреждений ООН в данной сфере, в частности, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ).

Среди структур системы ООН гуманитарной направленности особое значение отводим развитию сотрудничества с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В этой связи Туркменистан намерен расширять своё участие в работе специализированных структур ЮНЕСКО, являясь членом Исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и Международного комитета по физическому воспитанию и спорту ЮНЕСКО, а также продвигая свою кандидатуру в Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы ЮНЕСКО на период 2021–2025 годов.

Заключительные положения

Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выдвигаемые международные инициативы и предложения определяют подходы нашей страны к активному взаимодействию со всеми государствами-членами Организации, органами, учреждениями, агентствами и институтами ООН.

Туркменистан продолжит прилагать усилия для укрепления центральной и координирующей роли Организации Объединённых Наций, являющейся единственной универсальной площадкой для выработки компромиссных решений на основе равноправного диалога, и призывает всех парт­нёров к совместной эффективной деятельности во имя утверждения высоких идеалов мира и справедливости, реализации глобальных целей и задач. /// nCa, 31 августа 2021 г (Источник – TDH, 29 августа)