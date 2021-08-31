Координационное совещание делегаций Туркменистана и Афганистана в пункте Имамназар-Акина – возобновлено строительство железнодорожной линии

Туркменистан активно сотрудничает с афганской стороной для поддержания должного функционирования контрольно-пропускных пунктов

30 августа 2021 года представители Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также ряда профильных и силовых ведомств Туркменистана встретились с уполномоченными представителями провинции Фарьяб Афганистана, в частности хякимами районов Андхой, Ханчарбаг, Гурган, и начальником таможенного пункта Акина.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, связанные с должным осуществлением пограничного, таможенного и фито-санитарного надзора в приграничных районах.

В ходе встречи стороны договорились усилить работу контрольно-пропускного пункта «Ымымназар – Акина», с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Обсуждены вопросы расширения гуманитарного сотрудничества. Афганская сторона с удовлетворением восприняла дружественный жест туркменской стороны по предоставлению необходимого медицинского оборудования.

Возобновлено строительство железной дороги

30 августа 2021 года возобновились строительные работы на участке железной дороги «Акина-Андхой» в Афганистане.

Как известно, строительство железнодорожной магистрали «Керки-Имамназар-Акина-Андхой» началось 6 июня 2014 года. Церемония открытия 30- километрового участка железной дороги «Акина-Андхой» в Афганистане состоялось 14 января 2021 года.

В настоящее время ведутся технико-наладочные работы на данном участке, которые планируется завершить в ближайшее время. /// nCa, 31 августа 2021 г (пресс-релиз МИД Туркменистана, 30 августа)