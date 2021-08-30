Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 11-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Экономика Китая перешла из стадии высокоскорстного роста в стадию высококачественного развития. В Китае основные противоречия в обществе изменились, требования народа к лучшей жизни постоянно повышаются, экономика обладает долгосрочным благоприятным развитием, рыночное пространство обширно, развитие характеризуется сильной устойчивостью. Тем самым формируется новая архитектоника развития, которая опирается на циркуляцию национальной экономики и даёт возможность внутреннему и внешнему рынкам взаимодействовать и стимулировать обоюдный прогресс.

2.Новая архитектоника развития ни в коем случае не является замкнутой внутренней циркуляцией, а открытыми внутренней и внешней двойными циркуляциями. Статус Китая в мировой экономике будет продолжать повышаться, его связи с мировой экономикой станут более тесными. Китай откроет более широкие рыночные возможности для других стран и станет огромным гравитационным полем для привлечения международных товаров и ресурсов основных элементов производства.

3.Мы должны придерживаться стратегического направления структурной реформы стороны предложения, ухватиться за стратегическую опору расширения внутреннего спроса, сделать производство, распределение, обращение и потребление в большем степени опираться на внутреннем рынке, улучшить адаптируемость системы снабжения к внутреннему рынку, формировать такое динамическое равновесие на более высоком уровне, как спроса тянет за собой предложение и предложение создает спрос.

4.Открытость внешнему миру – это основная государственная политика Китая. Мы должны всесторонне повысить уровень открытости, построить новую экономическую систему открытого типа на более высоком уровне, а также сформировать новые преимущества в международном сотрудничестве и конкуренции. Следует активно участвовать в реформе системы глобального экономического управления и способствовать совершенствованию более справедливой и разумной системы международного экономического управления.

5.Китай будет придерживаться убеждения об открытости, сотрудничестве, сплоченности и обоюдном выигрыше, неуклонно расширять свою открытость во всех направлениях, более эффективно реализовать связь внутреннего и внешнего рынков и совместное использование ресурсов основных элементов производства, таким образом превращать китайский рынок в мировой рынок, общий рынок и рынок для всех, а также придать больше позитивной энергии международному сообществу.

6.Китай будет эффективно задействовать ведущую роль экспериментальных зон свободной торговли и портов свободной торговли, вводить негативный список трансграничной торговли услугами, продолжать расширять открытость в цифровой экономике, интернете и других областях, проводить углубленные реформы и инновации в области либерализации и упрощения торговли и инвестиций, а также продвигать построение нового экономической системы открытого типа на более высоком уровне.

7.Китай задействует потенциал роста внешней торговли и внесет положительный вклад в содействие росту международной торговли и развитию мировой экономики. Китай ускорит разработку новых моделей и форматов бизнеса, таких как трансграничная электронная торговля, а также создаст новый импульс для внешней торговли.

8.Китай осуществляет Закон об иностранных инвестициях и связанные с ним вспомогательные нормативные акты и проводит дальнейшее сокращение отрицательного списка доступа к иностранным инвестициям. Китай будет продолжать совершенствовать открытую и прозрачную правовую систему, связанную с иностранными делами, усиливать защиту прав интеллектуальной собственности, поддерживать законные права и интересы предприятий с иностранным капиталом, и создавать лучшие условия с помощью качественных услуг.

9.На фоне экономической глобализации экономики разных стран взаимозависимы, а интеграция интересов никогда не наблюдалась ранее. Искреннее отношение друг к другу и совместное использование общих выгод являются фундаментальной стратегией. Страны всего мира должны укреплять сопряжение развития торговли услугами, создавать новаторские методы сотрудничества, углублять области сотрудничества, активно искать наибольший общий делитель интересов развития, а также продолжать увеличивать «торт».

10.В настоящее время мировое экономическое развитие сталкивается с серьезными вызовами. Мы должны укреплять твердую уверенность, набираться смелости и совместно преодолевать трудности. Китай готов со всеми странами создавать возможности с помощью открытости, решать проблемы с помощью сотрудничества и рука об руку строить более прекрасное будущее для человечества./// nCa, 30 августа 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)